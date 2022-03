Ab aufs Board!

Die deutsche Organisation skate-aid hat in Nepal einen Skatepark eröffnet. Dazu reiste Gründer Titus Dittmann zu dem neu gebauten Park in Butwal, wie es in einer Mitteilung hieß. Die gemeinnützige Organisation stellt Kindern und Jugendlichen nach eigenen Angaben unter anderem Skateparks als sichere pädagogische Sozialisierungsräume und strukturierte Freizeitgestaltung, Skateboard-Unterricht sowie kostenlose Skateboards, Zubehör und Schutzausrüstung zur Verfügung. Sie wollten ihnen so auf ihrem Weg in das Erwachsenwerden helfen – umso mehr dort, wo etwa Krieg und Armut oder Rassismus ihre Entwicklung gefährden könnten. Nepal grenzt im Norden an Tibet und im Osten, Süden und Westen an Indien. Im Norden und im Osten liegt ein Großteil des Himalaya-Gebirges, unter anderem der Mount Everest, dessen Gipfel mit 8848 Metern den höchsten Punkt der Erde darstellt. Sieben der weiteren zehn höchsten Berge der Erde befinden sich ebenfalls im Land. Nepal gehört mit einem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von nur 733 US-Dollar zu den ärmsten Ländern der Welt. Bild: dpa

