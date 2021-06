Zauberkunst für Kinder im Livestream

Zaubern lernen von zuhause aus – diese Möglichkeit gab es nun für Kinder an einem Nachmittag per Livestream mit Linus Faber. Der Zauberer aus Wallstadt hat eine Box entwickelt, mit der Kinder ihre eigene kleine Show inszenieren können. Auf Fabers Homepage ist zwar die Rede von Zauberkunst „fernab von Glitzerfolie und Kaninchen“, aber komplett kaninchenfrei ist die Show dann doch nicht.

Der Workshop, übertragen aus der Tanzschule Lamadé, wird eröffnet mit einem schwarzen und einem weißen Kaninchen, die wie durch Zauberhand die Plätze tauschen. Allerdings sind die Langohren nur Aufsteller. Rund 40 Anmeldungen hatte es für den Workshop gegeben, die Box wurde den Kindern nach Anmeldung per Post gebracht. Die Tricks sind einfach, aber verblüffend, wenn man sie beherrscht wie der Profi. „In meinem Programm zeige ich viele kreative und neue Ideen sowie bekannte Klassiker der Zauberkunst“, sagt Faber.

Eine Blume erscheint aus dem Zauberstab, Seidentücher wechseln eben mal so ihre Farbe, Gummibänder springen auf mysteriöse Weise von zwei Fingern auf zwei andere. Ein Becher mit Wasser schwebt auf einer Spielkarte, und zum krönenden Abschluss druckt Faber auch noch Geld mit einer selbst gebauten Maschine mit zwei Walzen.

Es braucht Übung

Am Ende zeigt der Magier, wie man sich seine Requisiten in der Box zurechtlegt, damit die erste Show beginnen kann. Dies dürfte jedoch in der Realität nicht so schnell gehen, denn für die Tricks braucht es viel Übung. „Der Workshop ist demnächst Teil meines Zauberprogramms, wenn ich wieder auf Kindergeburtstagen auftreten darf. Zuerst kommt eine kleine Show, dann der Workshop zum Mitmachen“, sagt Linus Faber, der es nach der langen Pandemie-Zeit kaum erwarten kann, endlich wieder aufzutreten. Auch auf Hochzeiten, Firmen- und privaten Feiern ist der Zauberer zu finden, der sich seine ersten kleinen Shows schon im Kindesalter ausgedacht hat.

Langfristig gesehen hat Linus Faber vor, hauptberuflich zu zaubern, was kein Problem sein dürfte, denn seine Auftritte sind beliebt. Etwa die bei der Kinderfasnacht im Schatzkistl, und bei den Jugendmeisterschaften des Magischen Zirkels hat er auch schon Preise gewonnen. Was kann also schiefgehen? Weitere Infos gibt es unter www.linusfaber.de.