Wunderbare Dinge

Eine Schlägerei hätte fast alles verhindert – oder war sie seine Chance? Howard Carter kann nämlich sehr stur sein. In der altägyptischen Grabstätte Sakkara pöbeln betrunkene französische Touristen herum, streiten mit den Angestellten der Antikenverwaltung über die Bezahlung der Eintrittskarten. Carter ist Chefinspektor der Antikenverwaltung, stellt sich vor seine Leute, greift in das Handgemenge ein – ein Brite gegen französische Touristen! Das gibt Ärger! Er soll sich entschuldigen, weigert sich, verliert daher seinen Posten, darf aber in Ägypten bleiben. Es ist der Anfang seiner Ausgräber-Karriere.

Es ist eine Karriere mit Hindernissen, ohne wissenschaftliches Fundament, aber gekennzeichnet von ganz viel Gespür, Hartnäckigkeit und Leidenschaft. Howard Carter kommt am 9. Mai 1874 im Londoner Stadtteil Kensington zur Welt, als jüngstes von elf Geschwistern. Für eine intensive Schulbildung, später gar ein Studium, haben die Eltern kein Geld. Vater Samuel John Carter ist Zeitungsillustrator und Maler von Tierbildern. Die Begabung dafür vererbt er seinem Sohn, und das erweist sich als sein Kapital.

Und der Zufall kommt ihm zugute. Im Nachbardorf des Elternhauses befindet sich eine der größten privaten Sammlungen altägyptischer Altertümer. Deren Besitzer empfehlen den 17-jährigen Autodidakten als Zeichner, als im September 1891 eine neue Expedition an den Nil vom britischen Egypt Exploration Fund ansteht. Carter soll beim Abpausen von Grabbildern helfen. Nach zwei Jahren wechselt er die Ausgrabungsstätte, darf ab 1893 als archäologischer Zeichner im Tempel der Königin Hatschepsut in Luxor arbeiten.

In Luxor lernt er den amerikanischen Millionär Theodore M. Davis kennen, der im Tal der Könige eine Grabungslizenz hat. Carter arbeitet für ihn, wird dann Chefinspektor des ägyptischen Antikendienstes – bis zu der Prügelei und den dadurch ausgelösten diplomatischen Verwicklungen zwischen England, Frankreich und Ägypten. Obwohl Davis sich für ihn einsetzt, verliert er seinen Job.

Zeichner, Antiquitätenhändler, Touristenführer – Carter versucht, sich irgendwie durchzuschlagen, vier lange Jahre. Immer wieder hört er in dieser Zeit von einem geheimnisvollen, noch unentdeckten Pharaonengrab. Das weckt seinen Ehrgeiz – er will es unbedingt finden.

Lord mit Langeweile

Wieder kommt ihm der Zufall zugute – der zu seinem Glücksfall wird. Er lernt Lord Carnarvon kennen, einen britischen Adeligen mit viel Geld und ebenso viel Langeweile. Der 1866 geborene weltläufige Genteman besitzt zwar ein Schloss in seiner südenglischen Heimat, aber im Winter flieht er, weil den in Geschwindigkeit verliebten Autobesitzer nach einem schweren Unfall 1907 heftige Atembeschwerden plagen, aus dem feuchten, kühlen Inselklima ins warme Ägypten. Da fasziniert ihn die Suche nach Altertümern. Doch er muss schnell eingestehen, dass er keine Ahnung hat. Da wird ihm Howard Carter als Grabungsleiter empfohlen.

Viel Erfolg haben die beiden Briten zunächst nicht. 1914/15 kommen sie an die Grabungslizenz für das Tal der Könige, die Theodore M. Davis zurückgibt. Der glaubt zwar lange, auf der richtigen Spur zu sein und das Grab des Tutanchamun zu entdecken – doch es ist ihm nicht vergönnt, er muss aus gesundheitlichen Gründen abbrechen.

Aber auch Carter gräbt und gräbt und gräbt mit Hilfe vieler einheimischer Arbeiter lange erfolglos, viele Jahre. Im Winter schaut der britische Lord ihm zu, im Sommer kehrt er nach England zurück. Irgendwann verliert er die Geduld und will das aufwendige Unternehmen nicht mehr länger finanzieren. Ein letztes Mal noch – Carter hofft, bangt, glaubt fest an einen Erfolg und überredet den Lord, eine, wenigstens diese eine letzte Saison im Herbst 1922 doch noch zu bezahlen.

Denn es gibt etwas, was Carter in seiner Hoffnung bestärkt – nämlich Indizien. Der amerikanische Millionär Davis hatte im Tal der Könige schon 30 Gräber freigelegt. Er war auch auf Exponate mit dem Namen Tutanchamun gestoßen – einen Fayencebecher, Tonsiegel, Goldfolienfragmente. Davis deutet das so, dass das Grab des berühmten Pharao längst entdeckt und geplündert ist. Carter indes behaart darauf, dass es noch irgendwo unter Steinen und Erden liegen muss.

Und tatsächlich: Drei Tage nach Beginn der letzten Grabungssaison, die Lord Carnarvon zu finanzieren bereit ist, passiert es. Ein Arbeiter stößt auf eine in den Felsen gehauene Stufe – der Beginn einer Treppe, wie sich schnell herausstellt. Das steinerne Tor ist mit einem Siegel versehen – für Carter der Beweis, dass er etwas besonders gefunden hat, seine Ausdauer und seine Mühe sich gelohnt haben. Aber er gräbt nicht weiter, sondern bleibt geduldig. Schließlich ist sein Gönner ausgerechnet jetzt nicht da, sondern in der südenglischen Heimat. Also schickt Carter ein Telegramm an den Lord. „Habe endlich wunderbare Entdeckung im Tal gemacht; ein großartiges Grab mit unbeschädigten Siegeln; bis zu Ihrer Ankunft alles wieder zugedeckt. Gratuliere!“, kabelt er aus Ägypten.

Der Fluch des Pharao

Dann vergehen 14 lange Tage, denn Reisen zu jener Zeit dauern lange und sind beschwerlich. Carter kann, wie er später in seinen Erinnerungen schreibt, kaum schlafen – so groß ist die Anspannung. Als der Lord und seine Tochter, Lady Evelyn, eintreffen, wird daher gleich weitergegraben und nach 16 freigelegten Stufen noch ein Siegel entdeckt. „Sie haben ein ungeöffnetes, ungeplündertes Grab gefunden – das war damals die große Besonderheit“, erläutert Archäologin Alexandra Bauer, lange an den Reiss-Engelhorn-Museen tätig, die das Geschehen für den Fördererkreis literarisch aufgearbeitet hat.

Was dann passiert, muss für Carter, Carnarvon und dessen Tochter „ein ganz, ganz besonderes Erlebnis gewesen sein“, entnimmt Alexandra Bauer den Aufzeichnungen des Ausgräbers. Als Carter nämlich mit einem Hämmerchen die Mauer öffnet, eine Kerze in das schmale Loch hält und hindurch blickt, fällt jener überlieferte, schon weltberühmte Satz. Er sehe „wunderbare Dinge“, sagt der Ausgräber zu dem Lord gerührt, eher der Gönner selbst in das Grab schauen darf.

„Sicher hatte man nie vorher in der ganzen Geschichte von Ausgrabungen so Großartiges geschaut“, schreibt Carter später: „Als meine Augen sich an das Licht gewöhnten, tauchten bald Einzelheiten im Innern der Kammer auf, seltsame Tiere, Statuen und Gold – überall glänzendes, schimmerndes Gold!“ Dabei öffnen sie da erst die Vorkammer, der noch viel grandiosere Schätze folgen. „Es war eine ganz große, weltweit beachtete Sensation“, fasst Bauer zusammen.

Am 30. November erscheint der erste Bericht in der „Times“ in London – Lord Carnarvon hat mit ihr einen Exklusivvertrag geschlossen. Nur wenige Monate später, am 5. April 1923, stirbt der britische Adelige an einem schweren Infekt, den ein Moskitostich ausgelöst hat. Es ist das erste einer ganzen Kette von Ereignissen, die das Gerücht nähren, es gebe einen „Fluch des Pharao“, weil dessen Grabruhe gestört wurde. Dieses Gerücht kommt bereits auf, seit eine Schlange bei der Graböffnung Carters Kanarienvogel tötet – was die abergläubischen ägyptischen Arbeiter enorm erschreckt.

Gold und Alabaster

Bis die ganzen Schätze des Herrschers und die Mumie des aus bis heute nicht geklärter Ursache im Alter von 18 Jahren gestorbenen Tutanchamun geborgen sind, vergehen zehn Jahre. Allein in der Vorkammer liegen 600 Objekte, insgesamt sind es rund 5300 Statuen, Schmuckstücke, Möbel, Streitwagen, Gefäße und viele kultische Objekte; fast alle aus Gold oder kostbarsten Materialien wie Alabaster.

Erst 1932 beendet Carter seine Arbeit in Ägypten und kehrt nach England zurück. Dort wird Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert, an dem Carter am 2. März 1939 stirbt. Es gelingt ihm noch, eine Schallplatte mit seinen Erinnerungen zu besprechen und auch eine dreibändige Publikation über den Fund zu schreiben. Die wissenschaftliche Aufarbeitung aber schafft er nicht mehr – und so wird Carter, der nie studiert hat und sich alles selbst beibrachte, auch zu Grabe getragen, ohne dass ein Wissenschaftler zur Trauerfeier kommt.

„Akademische Kreise versagten dem Autodidakten oft die Anerkennung“, sagt Wolfgang Wettengel, der Wissenschaftliche Leiter der Tutanchamun-Ausstellung: Dabei dürfe Carter „aus heutiger Sicht als einer der erfolgreichsten Archäologen seiner Zeit betrachtet werden. Er habe sich wissenschaftliche Grundkenntnisse angeeignet, sei ein „akribischer wie fachlich kundiger Archäologe“ gewesen und habe „grundlegende Prämissen“ für Ausgrabungen formuliert, „die bis heute nichts von ihrer Gültigkeit verloren haben“.