Wie Kaiserin Victoria die Burg Kronberg rettete

Unzählige wackere Rittersleute lebten auf Burg Kronberg. Doch die bekannteste Persönlichkeit, die in Verbindung mit ihr genannt wird, ist eine Frau: Victoria, Tochter der gleichnamigen englischen Königin, nach der eine gesamte Epoche benannt ist. 1894 bezieht sie ihren Witwensitz Schloss Friedrichshof bei Kronberg, das sie nach ihrem verstorbenen Gatten, dem 99-Tage-Kaiser Friedrich III., benennt. Zum Andenken an ihn gibt sie sich den Namen „Kaiserin Friedrich“. Während des Schlossbaus entdeckt sie die benachbarte Burg Kronberg, die dem preußischen Staat gehört und immer mehr verfällt.

Der Blick vom Park, den die Vereinsmitglieder pflegen, auf die Mittelburg. © Klaus Backes

Bei einer Besichtigung bleiben Teile wegen Einsturzgefahr verschlossen. Sie setzt sich für die Erhaltung ein und erlebt am Weihnachtsabend 1892 eine Überraschung: Ihr Sohn, Kaiser Wilhelm II. schenkt Victoria den Stammsitz der Kronberger. Um so überraschender, weil Mutter und Sohn ein schwieriges Verhältnis verbindet. Denn Victoria schämt sich für ihren Sohn, der bei der Geburt eine Verkrüppelung des rechten Arms erlitt. Sie stößt ihn durch übermäßige Strenge, Gleichgültigkeit, ja sogar Gefühlskälte ab. Das bleibt nicht ohne Reaktionen.

Die Entführung

Victorias Bemühungen zur Sanierung der Burg setzt erst der Tod ein Ende. Sie stirbt am 5. August 1901 im Alter von 60 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung, die in ihren letzten Monaten höllische Schmerzen verursacht. Der Zufall will es, dass keine der Töchter, sondern Wilhelm der Sterbenden die Hand hält und der Toten die Augen schließt. Wer Burg Kronberg besichtigt, sollte auch an diese außergewöhnliche Frau denken.

Zurück zu den Ursprüngen. Spätestens zu Beginn des 13. Jahrhunderts errichten die Herren von Eschborn Burg Kronberg, nach der sich die Familie seither benennt. Mit der Gründung der Anlage ist eine Sage verbunden, die auch den Namen erklären soll. Die Ritter Hartmut von Eschborn und Hilbert von Dornstein werben um die schöne Jutta von Königstein. Sie bevorzugt Hartmut, doch ihr Vater verheiratet sie mit dem reicheren Nebenbuhler.

Eines Nachts zieht Hartmut mit seinen Leuten vor Burg Dornstein und entführt Jutta, die in den Plan eingeweiht ist. Hilbert belagert daraufhin Eschborn und kann es durch Verrat einnehmen, wobei Hartmut Hilbert erschlägt und mit Jutta flieht. Zur Sühne seiner Sünden rät ein Eremit dem Ritter, eine Pilgerfahrt ins Heilige Land zu unternehmen, während Jutta in einem Kloster Schutz sucht. Wenn Hartmut seine Sühne geleistet habe, würde ihm Gott ein Zeichen geben, wo er sein neues Heim gründen soll.

Goldene Kronen

Von Palästina bringt der Ritter Kastanienbäumchen mit, und als er sie auf einem Hügel unweit von Königstein einpflanzt, findet er drei goldene Kronen in der Erde. Plötzlich stehen Jutta und der Eremit hinter ihm. „Redlich hast Du für deine Sünden gebüßt“, sagt dieser. „Und deshalb sei nun Jutta dein.“ Bald heiraten sie. Hartmut aber nimmt drei Kronen in sein Wappen auf und lässt auf dem Hügel eine Burg errichten, die er „Kronberg“ nennt.

Informationen für Besucher Anfahrt von Mannheim: Auf die A 6 Richtung Frankfurt, am Viernheimer Dreieck auf die A 67 Richtung Hannover/Frankfurt, am Darmstädter Kreuz auf die A 5 Richtung Hannover/Frankfurt. Am Westkreuz Frankfurt auf die A 648 in Richtung Wiesbaden/Köln auffahren. Die Abfahrt 17 nehmen (Eschborn/Kronberg), dann links auf die L 3005 Richtung Kronberg/Eschborn. Entfernung von Mannheim: etwa 93 Kilometer, Fahrzeit circa eine Stunde Parken: Parkhaus Berliner Platz, von dort dem beschilderten Weg zur Burg folgen, die nach etwa zehn Minuten erreicht ist. Öffentliche Verkehrsmittel: Von Frankfurt aus mit der S4 nach Kronberg (Endstation), danach zu Fuß (15 Minuten) hinauf zur Burg. Öffnungszeiten: Mittwoch /Donnerstag /Freitag 13 bis 17 Uhr, Samstag 13 bis 18 Uhr, Sonn- und Feiertage 11 bis 18 Uhr, 26. Juni geschlossen. Eintrittspreise: Führung durch die Innenräume und Besuch des Außengeländes: 6 Euro, ermäßigt 3 Euro, Familien 12 Euro. Nur Besuch Außengelände und Museum Stadtgeschichte: 4 Euro, ermäßigt 2 Euro, Familien 8 Euro. Führungen: Die Innenräume der Mittelburg (Burgmuseum) sind nur im Rahmen von Führungen zu besichtigen, regelmäßig während der Öffnungszeiten von Mittwoch bis Samstag 14 und 15 Uhr, an Sonn- und Feiertagen um 12, 13, 14 und 15 Uhr. Kontakt: Tel. 06173 7788, stiftung@burgkronberg.de, www.burgkronberg.de Literatur: Burgendatenbank des Europäischen Burgeninstituts: www.ebidat.de. kba

Durch die Gunst der Staufer, denen sie als Reichsministeriale dienen, sowie durch geschickte Verwaltung ihrer Güter gelangen die Kronberger bald zu Ansehen und Reichtum. Um 1250 teilt sich die Familie in zwei Linien, die nach ihrer Helmzier im Wappen Kronen- und Flügelstamm genannt werden. Im 14. Jahrhundert leihen die Kronberger große Geldsummen an die Erzbischöfe von Mainz aus, die ihnen als Gegenleistung Ländereien verpfänden und Ämter übertragen. Wesentlich schlechter sind dagegen die Beziehungen zur nur etwa 15 Kilometer entfernt gelegenen Stadt Frankfurt.

1389 eskalieren die Reibereien. 2000 Mann ziehen von Frankfurt aus, um die Kronberger anzugreifen. Doch diese zersprengen das gegnerische Heer und machen 612 Gefangene, die mit der damals astronomischen Summe von 73 000 Goldgulden freigekauft werden.

Das Modell der Burg Kronberg. © Klaus Backes

Im 15. Jahrhundert versteht es Frank „der Reiche“, ein Finanzgenie seiner Zeit, großen Grundbesitz in der Wetterau zu erwerben. Hartmut XIII., ein Freund Franz von Sickingens und Ulrich von Huttens, ist ein glühender Verfechter des Reichsgedankens und der Reformation. Nachdem Sickingens Kampf gegen die Fürsten 1523 gescheitert war, wird Kronberg von 3000 Mann belagert. Die Burg muss kapitulieren, und Hartmut, der fliehen kann, bekommt erst 1541 seinen Besitz zurück. Sein Vetter Walter XI. bleibt dem alten Glauben treu und steigt 1526 zum Oberhaupt des Deutschen Ordens auf. Johann Schweikart wird 1604 sogar Erzbischof von Mainz.

Hoher Blutzoll

Auch im unweit von Mannheim gelegenen Ladenburg findet sich das Kronenwappen. Vielleicht brachte der von 1299 bis 1303 amtierende Wormser Bischof Eberwin seine Verwandten mit in die Stadt am Neckar, die als „Zweitresidenz“ der Bischöfe gilt. Der Cronberger Hof, einst größter Adelshof der Stadt, und ein Gedenkstein für drei Kronberger Kinder in der Sebastianskapelle erinnern an die Präsenz der Familie.

Der Dreißigjährige Krieg fordert einen hohen Blutzoll von der Familie, und am 17. Juli 1704 stirbt mit Johann Nicolaus das Geschlecht im Mannesstamm aus. Seine Beerdigung ist eine bewegende Zeremonie. Helm und Schild werden zerstückelt und in die Gruft geworfen. Dann ruft ein Wappenherold: „Heute noch Kronberg und nimmermehr!“ Burg und Stadt fallen zuerst an Kurmainz, dann 1803 an Hessen-Nassau und schließlich 1866 an Preußen. Die Burg verfällt immer mehr. Dann kommt Victoria.

Nach ihrem Tod gelangt die Burg an die Landgrafen von Hessen. 1989 wollen diese die Anlage an einen Investor verkaufen. Da regt sich Widerstand im Ort. Ein Burgverein wird gegründet. Die Stadt kämpft vor Gericht um ihr Vorkaufsrecht. Der Beschluss dazu fällt in der Stadtverordnetenversammlung mit der Minimalmehrheit von einer Stimme. Endlich, am 10. November 1992, wird der Vertrag unterzeichnet und der Schlüssel übergeben. Die Stadt Kronberg ist Eigentümerin und übergibt die Burg an eine Stiftung. Und der Burgverein kümmert sich darum.

Astrid Vowinckel-Reichl gehört dem Verein seit 2015 an. Sie kommt aus dem österreichischen Burgenland: „Es gehört zu meinem Leben, mich um Burgen zu kümmern.“ 80 Aktive hat der Verein. „Die größte Gruppe kümmert sich um das Außengelände,“ berichtet sie. Und das mit Erfolg, wie die bunte Pflanzenpracht zeigt. Die Sanierungsarbeiten an den Gebäuden überlassen die Ehrenamtlichen dagegen Profis.

Die riesige Herdstelle in der Burgküche mit den Utensilien, die die Köche in alten Zeiten benutzten. © Klaus Backes

Stolz präsentiert die Burgführerin den neuen Bereich für Hochzeitsgesellschaften. Ein fantastischer Blick über die Ebene. Am Horizont zeichnet sich die imposante Skyline von Frankfurt ab.

Viele Feste und Veranstaltungen machen aus Kronberg wahrlich eine „Burg für Bürger“, wie der Verein wirbt. Astrid Vowinckel-Reichl zählt auf: Frühlingsfest, Erdbeerfest, Herbstmarkt, den berühmten Weihnachtsmarkt, Konzerte, Ausstellungen, Vorträge und vieles mehr.

Ermöglicht wird die Erhaltung der Burg auch durch eine Vielzahl von Sponsoren. Unternehmen unterstützen den Verein mit günstigen Preisen für ihre Leistungen. Und dann gab es den Unternehmer Klaus Rheinberger, der 2010 eine Spende von sage und schreibe zwei Millionen Euro überwiesen hat. Ein Saal in der Burg ist nach ihm und seiner Frau benannt. Auch die Flughafengesellschaft steuerte 60 000 Euro zur Sanierung bei, erläutert die Burgführerin. Kronberg liegt eben in einer reichen Region.

Hoch geht es auf die im 12. Jahrhundert errichtete, heute ruinöse Oberburg. Astrid Vowinckel-Reichl wollte in ihr nicht gelebt haben: „Wie unfassbar brutal das Leben hier war, kann man sich kaum vorstellen.“

Ein altes Klassenzimmer

Erhalten sind der 44 Meter hohe Bergfried, der Kapellenturm, ein Fünfeckturm und Teile der Ringmauern. Wesentlich mehr Wohnkomfort bot die Mittelburg mit ihren beiden ab etwa 1320 errichteten Gebäuden. Das dort untergebrachte Museum überrascht mit teilweise ungewöhnlichen Inhalten. Ein altes Klassenzimmer erinnert an die kleine katholische Schule, die im 18. und 19. Jahrhundert in der Burg untergebracht war. „Ohne die Schule wäre die Burg sicherlich verfallen“, erläutert Astrid Vowinckel-Reichl.

Es versteht sich von selbst, dass ein Raum Victoria gewidmet ist. „Sie beauftragte Louis Jacobi, einen Stararchitekten der Zeit, mit der Sanierung. Die haben sich gelegentlich gekracht. Er war ein energischer Mann, und sie hatte einen starken Willen,“ weiß die Burgführerin. In Lebensgröße sitzt Victoria vor einem Tisch mit Plänen, der Architekt steht daneben. Gut gemacht. So geht es weiter, treppauf, treppab, von Raum zu Raum.

Symbol der Trauer

Den imposanten Wappensaal ließ Johann Schweikart von Kronberg, Erzbischof von Mainz, einrichten. Bei schlechtem Wetter finden hier die Hochzeitsgesellschaften statt. Eine noble Alternative zum Garten. Im Ritterraum zeigt der Verein die Arbeitsbekleidung der adligen Kämpfer, von der Polster-Unterwäsche bis zur Rüstung. Die Burgführerin präsentiert den silbernen Tränenbecher der Agnes Maria von Kronberg aus dem späten 16. Jahrhundert: „Sie hat sich den als Symbol ihrer Trauer machen lassen, um die Tränen aufzufangen, die sie nach dem Tod ihres Gatten Walter geweint hat.“

Die alte Küche mit ihrem riesigen Herd bezeichnet Astrid Vowinckl-Reichl als Höhepunkt der Besichtigung: „Ich glaube, es gibt nur noch eine Hand voll solcher Küchen.“ Als Luxus wertet sie den Brunnen, der den Köchen das Wasserschleppen ersparte. Wie hoch die Feinstaubbelastung in dem Raum war, will man sich gar nicht vorstellen.

Dann geht es wieder ins Freie, zum Finale in der Unterburg. Hier interessiert vor allem die Kapelle, die 1943 während des Zweiten Weltkrieges durch Brandbomben zur Halbruine wurde. Im dachlosen Kirchenschiff befindet sich der nach 1945 angelegte Friedhof der Landgrafen von Hessen, der Besuchern verschlossen bleibt.

Eine Stunde dauert die Führung normalerweise. Es sind zwei Stunden geworden, und es hätte gern noch eine mehr sein dürfen.