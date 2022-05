Wie aus einem Teil der Mannheimer Festung Ludwigshafen wurde

Ein trunksüchtiger Wirt oder ein erfolgreicher, ehrbarer Kaufmann – wen wünscht man sich wohl mehr als Gründervater? Der aus Mannheim stammende trinkfreudige Gastwirt Carl Hornig, der sich zunächst in der Rheinschanze ansiedelt, wird daher gerne mal in offiziellen Chroniken ausgeklammert und der Kaufmann Scharpff als Keimzelle genannt, aus der die Stadt Ludwigshafen wächst. Aber sicher ist: Das linksrheinische Festungsbauwerk der Mannheimer Friedrichsburg bildet den Ursprung der Stadt Ludwigshafen.

Als Mannheim entsteht, ist auf der direkt gegenüberliegenden Rheinseite nichts, gar nichts – nur Acker. Zwar gelten Teile des Gebiets seit den Römern und Alemannen als besiedelt, aber nur die Orte Friesenheim und Mundenheim sind seit dem Altertum belegt – durch Nennung in Urkunden des Klosters Lorsch ab 770, also kurz nach Mannheim, das bereits ab 766 erwähnt ist.

„Armseliges Wesen“

Als aus dem Fischerdorf Mannheim durch Befehl des Kurfürsten Friedrich IV. eine Stadt wird und er am 17. März 1606 den Grundstein zum Bau der Festung Friedrichsburg legt, schaut er auch auf die andere Rheinseite – denn es gilt, die Neugründung vom Wasser aus und auch das andere Ufer sowie den Flussübergang zu schützen. Daher entsteht die Rheinschanze, ein sogenanntes Vorwerk oder Hornwerk, wie es seinerzeit viele Festungen umgibt, um Gegner auf Distanz zu halten. Die Soldaten in diesen stark befestigten, aus Erdaufschüttungen bestehenden Bollwerken mit hölzernen Palisaden sollen frühzeitig verhindern, dass Angreifer Gräben oder Stellungen anlegen, um die Städte anzugreifen.

Das Vorwerk wird über die Jahrhunderte mehrfach „belagert, beschossen, zerstört, wieder aufgebaut und abermals vernichtet“, so Mannheims Stadthistoriker Friedrich Walter (1870-1956), erster Leiter des Stadtarchivs und des Schlossmuseums. Er beschreibt die Rheinschanze als „verhältnismäßig klein und bei feindlicher Annäherung rasch bedroht“. Er nennt sie in einer Veröffentlichung von 1932 gar „armseliges Wesen“, das „eher einem Modelle, einem zur Übung junger Anfänger erbauten Werke als einem wahren militärischen Etablissement gleicht“, lästert Walter.

Tatsächlich wird dieser Festungsteil mehrfach eingenommen und überrannt. Im Dreißigjährigen Krieg zerstören 1622 Truppen des Feldherrn Tilly, oberster Heerführer der Katholischen Liga, die Rheinschanze. Kurfürst Karl Ludwig, der 1649 bis 1680 regiert, befielt den Wiederaufbau – und nicht nur das.

Frondienst angeordnet

Er wünscht sich auch einen leichteren Rheinübergang, denn bislang pendeln nur Kähne über den Strom. 1669 lässt er eine „fliegende Brücke“ errichten, die der Kurfürst am 27. August 1669 als Erster nutzt. „Gestern sindt mir mit 100 pferd uff einmahl mitt der fliegenden Brück über Rhein in einem Huy gefahren“, schreibt er begeistert seiner Frau über die an Seilen gezogene feste Plattform ähnlich einer Fähre, die aber mit der Rheinschanze im Pfälzischen Erbfolgekrieg (1688–1697) von Franzosen dem Erdboden gleichgemacht wird – wie die ganze Kurpfalz.

1704/05 kommt erneut die Order zum Wiederaufbau. 600 „Schanzer“ genannte Arbeiter werden aus den pfälzischen Dörfern und aus dem Odenwald zusammengezogen – mit Zwang, denn es ist ein Frondienst, den die Menschen dem Landesherren zu leisten haben. Weil sie nur ungern zur Winterszeit aus ihren Orten ans Rheinufer kommen, um zu Hacke und Schaufel zu greifen, reagieren die Soldaten offenbar ziemlich ruppig. Die Gemeinden beklagen sich über die „harten Schläg und Streich“, die ihre Männer einstecken müssen – aber es gibt keine Gnade.

Für jeden Zwangsarbeiter, der nicht kommt oder flieht, muss die jeweilige Gemeinde 15 Kreuzer täglich zahlen. So hat Lindenfels etwa zwölf Mann pro Tag zu stellen, Neckargemünd acht Mann, das Dorf Schönau drei Mann. Weil aber die Arbeiter der kurfürstlichen Bauleitung viel zu langsam sind, überträgt sie die Aufgabe im Frühjahr 1705 an Unternehmen und halst die Kosten nach dem gleichen Schlüssel, nachdem Männer für Frondienste zu schicken sind, den Gemeinden auf.

Protest der Franzosen

Mannheimer und Heidelberger müssen nicht an der Rheinschanze arbeiten – dank der Stadtprivilegien sind sie vom Frondienst befreit. Dafür droht den Bürgersöhnen, Handwerksgesellen und Bauern vom Lande bei den Schanzarbeiten noch mehr Ungemach. Unter den Arbeitern sind Werber unterwegs, die junge Männer mit Wein und Handgeld zum Dienst im Militär locken und dabei vor Gewalt nicht zurückschrecken – was 1704 zu einer schriftlichen Beschwerde bei der kurpfälzischen Regierung führt.

Geht es anfangs nur um Erdbewegungen, werden dann auch Steine herangeschafft, um die Rheinschanze zu befestigen – etwa Trümmer von der zerstörten Zollburg Eichelsheim, gelegen an der heutigen Rheinpromenade beim Lindenhof. Auch mächtige Tannenholz-Stämme werden von Flößern auf dem Rhein vom Schwarzwald nach Mannheim gebracht, um die Rheinschanze stabiler zu machen. Es hilft aber nichts. Im Spanischen Erbfolgekrieg gelingt es dem französischen Marschall Claude-Louis-Hector de Villars 1707, die Rheinschanze einzunehmen. 1713 wird sie dann von seinen Männern ganz zerstört.

Als Mannheim 1720 zur Residenz erhoben und der Bau des Schlosses begonnen wird, folgt 1727 dann erneut ein Wiederaufbau. Die Franzosen stört das gewaltig. Friedrich Walter zitiert aus einer im Geheimen Staatsarchiv München aufbewahrten Depesche vom pfälzischen Vertreter am französischen Hof, wonach man ihm bei einem Gespräch in Versailles am 31. August 1727 „mit einem gewissen Vorwurf“ signalisiert, dass man so etwas in Friedenszeiten nicht mache. Und der französische Kommandant von Landau erhebt sogar offiziell Einspruch gegen eine Befestigung auf der linken Rheinseite. Die pfälzische Regierung habe das aber zurückgewiesen.

Walter hegt indes einen Verdacht: „Vielleicht verhinderten solche politische Schwierigkeiten, dass die Schanze jemals so stark befestigt worden ist, wie es eigentlich ihre Lage an diesem wichtigen Stromübergang erfordert hätte“. Jedenfalls sei es den Franzosen in den Revolutionskriegen „ein Leichtes“ gewesen, die Rheinschanze zu erobern und zu zerstören, obwohl die Mannheimer zur Verteidigung sogar das gesamte Umland mit vielen Ackerflächen und Höfen überfluten.

Am 9. Februar 1801 mit dem Frieden von Lunéville, der den zweiten Koalitionskrieg beendet, ist alles vorbei. Das linke Rheinufer zählt nun zu Frankreich, alle dort liegenden Besitzungen deutscher Fürsten und Könige entfallen – sie werden rechtsrheinisch durch Güter der Kirche entschädigt. Die Kurpfalz in alter Form wird aufgelöst, der Rhein ist Grenzfluss und Mannheim zählt zu Baden, die Rheinschanze zu Frankreich. Militärposten sowie Zoll machen deutlich, dass der Rhein nun zwei Länder teilt und man beim Passieren der Schiffsbrücke ins Ausland wechselt. Auch von Schmuggel ist immer mal wieder die Rede.

„Dem Trunke ergeben“

Die Rheinschanze zerfällt zunächst. Die Franzosen erklären den ehemals kurpfälzischen Besitz zum „Nationalgut“, können aber irgendwie nichts damit anfangen. 1803 wird das auf der Gemarkung des Dorfes Mundenheim liegende Gelände an das Handlungshaus Gebr. Fabrequettes aus Lode’ve verkauft. Am 4. Oktober 1808 erwirbt der aus Mannheim stammende, später als trunksüchtig beschriebene Gastwirt Carl Hornig zwei Hektar (acht Morgen) Ödland für 2000 Francs, um dort ein Lokal und eine Wachstube für Zollwächter, die er an die Franzosen verpachtet, zu bauen. Gleich darauf richtet er auch so etwas wie einen Hafen ein – 1809 baut er gebührenpflichtige Anlegestellen für Personen und Fracht, was die Mannheimer aber so ärgert, dass sie ihren Schiffern verbieten, dort anzulegen. Ab 1811 darf er keine Gebühren mehr erheben – das untersagen ihm die Franzosen.

Die haben aber nicht mehr lange das Sagen in der Rheinschanze. Zwar wird sie noch mal befestigt, aber in der Neujahrsnacht 1813/1814 marschieren russische Soldaten aus Blücher’s Koalitionsarmee vom Neckar kommend über den Rhein, stürmen die Befestigungen und rücken in die Rheinschanze ein. Auf die russischen folgen bayerische Truppen. Schließlich werden im Zweiten Pariser Frieden, geschlossen am 14. April 1816, die Grenzen der heutigen Pfalz neu gezogen und sie dem Königreich Bayern zugeschlagen. Somit wird aus der Rheinschanze ein bayerischer Militär- und Zollposten, das Gebiet lange „Bayerischer Rheinkreis“ genannt.

Das Gasthaus von Hornig gibt es zu dem Zeitpunkt immer noch. Aber „er war dem Trunke sehr ergeben und starb an den Folgen dieser Leidenschaft … “, schreibt die Stadt Ludwigshafen in einer alten Chronik. „Ein etwas übler Leumund für den Ludwigshafener Stammvater“, schreibt Friedrich Walter. Nach Hornigs Tod 1819 verkauft seine Witwe Katharina 1920 das Areal. Sie preist es an als „eine sehr vorteilhafte Lage zum Kommerz“, und den Zuschlag bekommt der Kaufmann und Weinhändler Johann Heinrich Scharpff (1754-1828) aus Speyer.

1821 bittet er die bayerische Regierung um Genehmigung zum Betrieb eines Handels- und Hafenplatzes. Am 14. Mai 1822, vor 200 Jahren, wird sie ihm trotz Protest aus Mannheim, Frankenthal und Speyer, wo man lästige Konkurrenz wittert, erteilt. Es ist, wie Friedrich Walter 1922 schreibt, „der erste Grundstein“ für das spätere Ludwigshafen, aber zunächst nur die Geburtsstunde der, wie es auf einem erhalten gebliebenen alten Firmenschriftstück heißt, „Commissions & Speditions-Handlung Wasser und Landexpeditionen (nach allen Richtungen) von J. H. Scharpff jun. Innhaber des priv. Krahnen und Lagerhauses Rheinschanze“. Vor allem Wein und Tabak, Rapskuchen sowie Eisenwaren aus der Pfalz vertreibt er, aber er importiert auch Waren.

Am 15. August tritt Scharpff’s Schwiegersohn Phillipp Markus Lichtenberger als Teilhaber in das Geschäft ein, das nun als „privilegiertes Kranen- und Lagerhaus“ firmiert. Ein Dammbruch im November 1824 kommt den Kaufleuten entgegen. Sie hatten schon begonnen, einen Weiher innerhalb der Rheinschanze mit dem Rhein zu verbinden, nun entsteht ein Becken, das zum winterfesten Hafen ausgebaut werden kann und von der Rheinschifffahrt, die zu jener Zeit gerade einen gewaltigen Aufschwung erlebt, gerne genutzt wird.

Der König kommt

Gründer Scharpff zieht sich aber 1826 aus der Firma zurück, die nun sein Schwiegersohn alleine leitet. 1829 darf er sich über hohen Besuch freuen. Der bayerische König Ludwig I. macht dem Handelshaus in der Rheinschanze seine Aufwartung. Vielleicht ist das der Auslöser, dass vier Jahre später die einstige Befestigung ihren Status als militärische Anlage offiziell verliert – wodurch Lichtenberger nun seinen Betrieb kräftig um weitere Lagergebäude und ein Wohnhaus ausbauen kann.

1835 entfallen die Zölle zwischen Mannheim und der Rheinschanze, weil nun Baden und Bayern dem Deutschen Zollverein angehören. Das wird mit Glockengeläut, Böllerschüssen und einem Festzug über die Schiffsbrücke gefeiert. „Nimmer trennt uns der Rhein, nimmer ein lästig Gesetz!“, heißen die Mannheimer die Pfälzer willkommen.

Als Phillipp Markus Lichtenberger 1842 stirbt und sein Sohn Heinrich Wilhelm Lichtenberger, der längst in der Firmenleitung sitzt, das Erbe mit den Geschwistern teilen muss, gerät das Unternehmen in eine Schieflage. Daraufhin erwirbt der Bayerische Saat das, so die Urkunde, „Handels-Etablissement“ am 23. März 1843. Den Hafen betreibt der Staat weiter, aber ansonsten ist das Monopol von Lichtenberger gebrochen und auch andere Kaufleute dürfen sich ansiedeln. So entsteht eine kleine Siedlung.

Eine eigene Gemeinde

Jetzt passiert auch das, worum die kleine Tochter von Lichtenberger schon 1929 beim Besuch des Königs in der Rheinschanze Ludwig I. – mit einem Gedicht – bittet. „Du wollst dem Hafen einen Namen geben, als Zeuge, dass er Deinen Schutz besitzt!“ Nun, inzwischen Eigentümer, bewilligt am 25. April 1843 der König, dass „der bisher unter dem Namen der Rheinschanze bekannte Handels- und Hafenplatz gegenüber von Mannheim und der sich dort bildenden Gemeinde der Name Ludwigshafen schon jetzt beigelegt werde“.

Bis dahin zählt das einstige Mannheimer Gebiet zu den Gemeinden Mundenheim und Friesenheim, nun ist also „Ludwigshafen“ geboren – doch die offizielle Gründung zieht sich hin. Erst am 27. Dezember 1852 erfolgt die „Allerhöchste Entschliessung” von König Maximilian II., dem Nachfolger von Ludwig I., der „die Bildung einer eigenen politischen Gemeinde Ludwigshafen [...] allergnädigst zu genehmigen geruht.“ Heinrich Wilhelm Lichtenberger wird erster Bürgermeister. Stadtrechte erhält sie indes erst am 8. November 1859.