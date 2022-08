Wenn's "herbstelt" im Salzburger Lungau

(djd-p). Wenn das satte Grün der Wiesen und Almen gemächlich weicht und die Wälder sich langsam in warme Gold- und Rottöne zu färben beginnen, dann startet im Salzburger Lungau im Süden des Salzburger Landes die fünfte Jahreszeit: die Bauernherbst-Zeit. Sonnige Herbsttage mit angenehmen Temperaturen laden in den Lungauer Orten Mariapfarr, Mauterndorf und Tamsweg mit den Seitentälern zu Wanderungen und Bergtouren mit unvergesslichen Landschaftseindrücken ein.

Ein besonderes Highlight für Schnellentschlossene ist die Bauernherbst-Wanderwoche in Mauterndorf, die von Montag, dem 22. bis Freitag, dem 26. August 2022 stattfindet. Bei geführten Wanderungen geht es in die Lungauer Bergwelt, wo es allerlei Wissenswertes über Flora und Fauna, aber auch über die Lungauer Almwirtschaft zu erfahren gibt. Bauernherbst heißt aber auch, landestypische Feste miteinander zu feiern, Lungauer Schmankerln zu genießen und Lungauer Brauchtum hautnah zu erleben.

Für kulinarische Höhepunkte im Bauernherbst sorgen die Lungauer Kartoffeln ("Eachtling") und ein Bratl vom Almschaf ("Schöpsernes"). Übrigens: Der "Eachtling" hat dem Salzburger Lungau den Titel einer "Österreichischen Genussregion" eingebracht und ist weit über die Grenzen des Landes bekannt. Doch auch Spezialitäten vom heimischen Wild sind ein Muss für jeden Feinschmecker.

Offizielle landesweite Bauernherbst-Eröffnung 2022

Jedes Jahr eröffnet einer der über 70 Bauernherbst-Orte im Salzburger Land den Salzburger Bauernherbst mit einem großen traditionellen Fest. Heuer findet die offizielle Bauernherbst-Eröffnung am Samstag, dem 20. August 2022 in Tamsweg mit einem großen Festumzug um 11 Uhr mit Oldtimer-Traktoren, Herreiter und Pferden, Samson, Musikkapellen, Schützenkompanien, Brauchtumsvereinen, Schauwägen, altem Handwerk sowie kulinarischen Lungauer Schmankerln statt. Kurzum: Der Tamsweger Marktbereich wird an diesem Tag in eine große Bühne voller Musik, Tanz, Traditionen und Brauchtum verwandelt.

Jubiläumsfest 300 Jahre Tamsweger Samson

Wenn er aufmarschiert, sind alle Augen auf ihn gerichtet: Der bis zu 6,5 Meter große und über 100 Kilogramm schwere biblische Riese verfügt nicht nur über eine beeindruckende Kraftsymbolik, er ist auch Identifikationsmerkmal einer ganzen Region. Unter dem schweren, hölzernen Gestell steckt seit jeher ein einziger, starker Mann. Das Jubiläumsfest anlässlich des 300. Geburtstages des Tamsweger Samson findet am Sonntag, dem 21. August 2022 in Tamsweg statt. Dabei werden alle zwölf Samsone aufmarschieren. Während der Bauernherbst-Zeit finden zahlreiche weitere Samsonumzüge statt. Die Termine sind online unter events.lungau.at abrufbar.