Was sie in den kommenden Tagen an Kultur nicht verpassen sollten

Metropolregion. Preise für junge Literaten

Mannheim. Das Literarische Zentrum Räuber 77 lädt für Donnerstag, 7. Oktober, 17 Uhr, zur Preisverleihung seines Jugendliteraturwettbewerbs ins Mannheimer Dalberghaus. Der erste Preis geht an Edda Nieber, zweiter Preisträger ist Viktor Meier, den dritten Preis erhält Nora Antonic, die auch beim Literaturwettbewerb Erzähl mir was des "Mannheimer Morgen" sowie beim Jugendwettbewerb des Inge-Bachmann-Preises in Klagenfurt gewonnen hat.

Auftakt der Festspiele

Ludwigshafen. Mit einer Gala des Mexikanischen Nationalballetts beginnen am Donnerstag. 7. Oktober, um 19.30 Uhr die Festspiele Ludwigshafen im Pfalzbautheater. Die von der Kritik gefeierte Compagnie zeigt Ausschnitte aus Werken von Meister-Choreographen wie Uwe Scholz, Mauro Bigonzetti, Itzik Galili und Marco Goecke. Am Freitag, 8. Oktober, 19.30 Uhr, gibt es eine weitere Aufführung. Eintritt: 37 bis 64 Euro, Kartentel.: 0621/504-2558.

Mehr Informationen: theater-im-pfalzbau.de

Schöne Mannheims: Neue Show

Mannheim. „Das wird ja immer schöner“ heißt das neue Programm der Schönen Mannheims. Die Musikkabarett-Truppe mit den Sängerinnen Anna Krämer, Susanne Back, Smaida Platais und Pianistin Stefanie Titus feiert damit ihr 10-jähriges Bestehen. Premiere ist am Freitag, 7. Oktober, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol. Karten (30 und 27,60 Euro) unter Tel.: 0621/33 67 333.

Info unter capitol-mannheim.de

Die Schönen Mannheims im Video:

„Fabian“ feiert Premiere

Heidelberg. Die Bühnenversion von Erich Kästners Roman „Fabian“ in der Regie von Brit Bartkowiak ist am Freitag, 8. Oktober, 19.30 Uhr, erstmals im Theater der Stadt Heidelberg zu erleben. Das Stück ist eine Satire auf das Ende der Weimarer Republik und zeigt die Schattenseiten der angeblich goldenen 1920er Jahre – mit vielen aktuellen Bezügen. Karten (28 bis 8 Euro) unter Tel.: 06221/ 58 20 000. Weitere Termine: 9., 15., 17., 18., 19. Oktober.

Info unter: theaterheidelberg.de

Klassik einmal anders

Mannheim. Neo-Klassik nennt der Pianist Martin Kohlstedt seine atmosphärische Musik. Auf Flügel, Synthesizer und Electronics erweitert er das traditionelle Ausdrucksspektrum des Genres. Am Freitag, 8. Oktober, 20 Uhr, ist er in der Alten Feuerwache Mannheim zu Gast. Eintritt: 30 Euro (Abendkasse).

Mehr Info: unter altefeuerwache.com

Martin Kohlstedt in der Hamburger Elbphilharmonie:

Wagner-Verband feiert

Mannheim. Mit einer festlichen Operngala feiert der Richard-Wagner-Verband Mannheim-Kurpfalz am Samstag, 9. Oktober, 19.30 Uhr, sein 110-jähriges Bestehen im Mannheimer Nationaltheater. Solistinnen und Solisten des NTM-Ensembles präsentieren mit dem NTM-Orchester unter der Leitung von Generalmusikdirektor Alexander Soddy ein Galaprogramm. Außerdem findet im Rahmen des Konzerts die Übergabe der Wagner-Stele an Sänger Joachim Goltz und Opernintendant Albrecht Puhlmann statt. Den Erlös des Abends spendet der Wagner-Verband dem NTM für die Neuproduktion von Richard Wagners »Der fliegende Holländer«, die in der Spielzeit 2021/22 Premiere feiern wird. Karten (16 bis 54 Euro) unter Tel.: 0621/1680-150 und unter www.nationaltheater-mannheim.de

Junges Streichquartett

Schwetzingen. Die vier Musikerinnen von Quatuor Zaide gelten als „Rising Stars“, als aufstrebende Talente, der Klassik-Szene. Am Sonntag, 10. Oktober, um 11 Uhr, sind Charlotte Maclet und Leslie Boulin Raulet (Violine), Sarah Chenaf (Viola) sowie Juliette Salmona (Cello) beim Mozartfest im Jagdsaal des Schwetzinger Schlosses zu Gast. Sie spielen Werke von Mozart und Saint-Saëns. Karten sind ab 19 Euro erhältlich.

Info unter www.mozartgesellschaft-schwetzingen.de

Das Quatuor Zaide auf Youtube:

Attraktionen bei Enjoy Jazz

Metropolregion. Das Enjoy-Jazz-Festival bietet in dieser Woche wieder einige herausragende Konzerte. Mit Spannung erwartet wird das „Blind Date“ am Sonntag, 10. Oktober, um 17 Uhr in der Citykirche Konkordien in Mannheim. Der Clou dabei: Wer auftritt, wird vorab nicht bekanntgegeben. Fest steht bislang nur, dass auch ein Tanzensemble mit dabei sein wird. Karten: 32 Euro (Abendkasse). Am Montag, 11. Oktober, 20 Uhr, erklingen in der Klosterkirche Stift Neuburg „Blacksea Songs“. Unter diesem Projekttitel präsentieren die türkische Sängerin Sanem Kalfa, der rumänische Gitarrist George Dumitriu und der belgische Klarinettist Joachim Badenhorst Folk-Jazz, bei dem auch Electronics zum Einsatz kommen. Eintritt: 24 Euro (Abendkasse). Mit großen Vorschusslorbeeren bedacht wird die US-Sängerin Angel Bat Dawid: Sie ist am Mittwoch, 13. Oktober, 21 Uhr, im Heidelberger Karlstorbahnhof zu Gast. Die stimmgewaltige Sängerin gilt als Vertreterin eines neuen afroamerikanischen spirituellen Jazz. Karten: 24 Euro (Abendkasse).

Infos unter enjoyjazz.de

Angel Bat Dawid in Action:

Jazzlegende aus den USA

Mannheim. Die Sängerin Sheila Jordan ist eine lebende Jazz-Legende. Die 92-Jährige gibt in den USA immer noch Duo-Konzerte, nur begleitet von einem Bassisten. Am Montag, 11. Oktober, ist sie mit dem Frauen-Ensemble Line for Ladies zu Gast im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis. Mit Sabine Kühlich (Gesang, Saxophon), Anne Czichowsky (Gesang), Laia Genz (Piano, Gesang) und Lindy Huppertsberg (Bass, Gesang) beschwört sie die Tradition des Bebop. Es gibt zwei Shows, um 19 und um 21 Uhr. Karten: 24 Euro (Abendkasse) und im Ella & Louis.

Eindrücke von Sheila Jordan:

Mannheimer Liedermacher-Ikone

Mannheim. Bernd Köhler ist als politischer Liedermacher in Mannheim eine Institution. Arbeitskämpfe, Antifa-Kundgebungen, Friedens-Demos: Er hat überall gesungen. Und blickt jetzt auf seine gut 50-jährige Karriere zurück. Am Dienstag, 12. Oktober, 20 Uhr, präsentiert er seine Lieder im Mannheimer Capitol. Mit dabei sind langjährige Wegbegleiter wie Laurent Leroi (Akkordeon), Adax Dörsam (Gitarre), Joachim Romeos (Geige) und Blandine Bonjour (Gesang). Karten: 15 und 22 Euro unter Tel.: 0621/33 67 333 und auf der Webseite des Capitol.