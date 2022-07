Akrobatik, Musik oder Theater: Beim Internationalen Straßentheaterfestival vom 29. bis zum 31. Juli bietet das Ludwigshafener Stadtzentrum wieder viel Raum für Kunstschaffende und ihre Kreativität. Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, werde an vier Spielstätten drei Tage lang volles Programm geboten. Offiziell eröffnet wird der Programmreigen am Freitag auf dem Europaplatz.

