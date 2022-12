Vorverkauf für Mannheimer Open Air der Red Hot Chili Peppers startet

Mannheim. Der Konzertsommer nimmt Formen an – und das im ganz großen Format auch in Mannheim: Die Red Hot Chili Peppers spielen am 26. Juni 2023 zum ersten Mal ein Open Air auf dem Maimarktgelände. Es ist das einzige Deutschland-Konzert der US-Alternative-Rocker im kommenden Jahr, wie Veranstalter Live Nation mitteilt. Einen weiteren Auftritt gibt es am 14. Juli im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Die Tour läuft in bestmöglicher Besetzung mit Anthony Kiedis (Gesang), Flea (Bass), Schlagzeuger Chad Smith und dem zurückgekehrten Gitarristen John Frusciante. Auch das Vorprogramm ist extrem prominent besetzt: mit Punk-Ikone Iggy Pop.

Exklusiver Vorab-Vorverkauf

Der Vorverkauf läuft wie inzwischen üblich in mehreren zunächst exklusiven Wellen: Am Mittwoch, 7. Dezember, ab 10 Uhr geht es mit „PayPal Prio Tickets“ und „MagentaMusik Prio Tickets“ los unter livenation.de/paypal beziehungsweise magentamusik.de/prio-tickets. Am Donnerstag ab 10 Uhr folgt der Vorabvorverkauf unter ticketmaster.de/presale. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, 9. Dezember, 10 Uhr, unter anderem auch bei eventim.de. Die Preise sind noch nicht bekannt.

Die beiden 2022 veröffentlichten Peppers-Studioalben „Unlimited Love“ und „Return Of The Dream Canteen“ haben beide Platz eins der deutschen Charts erreicht. Die neuen Open-Air-Termine schließen an die „Global Stadium“-Tournee mit ausverkauften Konzerten in Hamburg und Köln im Juli.