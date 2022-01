Von Sabine Meyer bis zur Femme Fatale "Lulu"

Metropolregion. Frühbarockes Opernpasticcio bei „Winter in Schwetzingen“ zu Gast

Schwetzingen. Mit „Lieben und geliebet werden“ wird beim Barock-Fest „Winter in Schwetzingen“ am Donnerstag, 26. Januar, um 16 und 19.30 Uhr ein frühbarockes Opernpasticcio mit der Musik von Johann Philipp Krieger aufgeführt. Das Gastspiel der lautten compagney Berlin im Schwetzinger Rokokotheater wird von Wolfgang Katschner musikalisch geleitet, es singen Sopranistin Hanna Zumsande und Bariton Cornelius Uhle. Kriegers umfangreiches Opernschaffen zählt dem Theater und Orchester Heidelberg zufolge zu den verlorenen Schätzen des deutschen Frühbarocks. Heute sind demnach lediglich zwei Quellen vorhanden, aus denen Wolfgang Katschner ein heiteres Pasticcio um das Liebesleid einer holden Maid und deren Verehrer kreierte. Konzertkarten kosten je nach Kategorie zwischen 15 und 39 Euro, ermäßigt zwischen 7,50 und 19,50 Euro. Hörplätze (für die 19.30-Uhr-Vorstellung zuletzt nicht mehr verfügbar) gibt es für sieben, ermäßigt für fünf Euro.

Online-Karten für die 16-Uhr-Vorstellung: https://theaterheidelberg.eventim-inhouse.de/webshop/webticket/seatmap?eventId=11461&el=true

Online-Karten für die 19.30-Uhr-Vorstellung: https://theaterheidelberg.eventim-inhouse.de/webshop/webticket/seatmap?eventId=11463

Theaterhaus G7 führt „Haus mit drei Armen“ auf

Mannheim. In einem alten Haus am Stadtrand wollen sich Lina und ihr Mann den Traum vom Eigenheim erfüllen. Dann aber häufen sich unerklärliche Vorfälle - Türen fallen von alleine ins Schloss, Gegenstände tauchen auf, Schritte und Stimmen hallen durchs Haus und Linas Bruder Philipp erzählt von unheimlichen Besuchern in der Nacht: In diese Szenerie führt uns das „Haus mit drei Armen“, ein Stück von Dramatikerin Marija Karaklajić, dessen Uraufführung am Mannheimer Theaterhaus G7 am Donnerstag, 27. Januar, 20 Uhr, in der Regie von Pascal Wieandt Premiere feiert. Der Eintritt für die Produktion von Theater Maren Kaun und Theaterhaus G7 kostet im solidarischen Preissystem zwischen fünf und 20 Euro. Die nächsten Vorstellungen finden am 28. und 29. Januar sowie am 2. Februar jeweils um 20 Uhr statt.

Online-Tickets für die Premiere:

https://hausmitdreiarmen270122.cortex-tickets.de/ „Haus mit drei Armen“-Trailer auf vimeo: https://vimeo.com/668564946?embedded=true&source=video_title&owner=87438616

Pfalzbau-Theater zeigt „Die Italienerin in Algier“ / Freitagsvorstellung entfällt

Ludwigshafen. Die kapriziöse Isabella mischt die Männerwelt gehörig auf in Gioacchino Rossinis komischer Oper „Die Italienerin in Algier“, mit der das Pfalztheater Kaiserslautern am Sonntag, 30. Januar, 18 Uhr, im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau gastiert; die für Freitag, 28. Januar, anberaumte Vorstellung entfällt dagegen. Die Musikalische Leitung der Aufführung hat Daniele Squeo inne, Regie führt Andreas Baesler, den Chor leitet Gerhard Polifka. Das Musiktheater nach dem Text Angelo Anelli wird in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln aufgeführt. Karten kosten zwischen 26 und 47 Euro.

Kartenbestellungen sind per E-Mail an pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de oder telefonisch unter der Nummer 0621/5042558 möglich.

Online-karten für Sonntag, 30. Januar:

https://tickets.vibus.de/00000000000000/shop/vstdetails.aspx?VstKey=10013700502018003

Sibylle-Berg-Roman fürs Nationaltheater adaptiert / Premiere ausverkauft

Mannheim. Sie sind müde vom Leben, genervt von der Ehe und vom Chef und alle nehmen auf die ein oder andere Weise Reißaus, um eine verzweifelte Suche zu beginnen: die Figuren in Sibylle Bergs Romandebüt „Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot“, dessen Schauspielfassung Regieassistent Lukas Leon Krämer als Abschiedsinszenierung auf die Werkhaus-Bühne des Mannheimer Nationaltheaters (NTM) bringt. Die Premiere am Freitag, 28. Januar, ist allerdings schon ausverkauft. Restkarten (für 18, ermäßigt zehn Euro) gab es zuletzt für die Vorstellung am Freitag, 4. Februar, 20 Uhr, und dann wieder für den 20. Februar. Das NTM-Kartentelefon ist unter der Nummer 0621/1680150 zu erreichen.

Großes kabarettistisches Reinemachen im Schatzkistl

Mannheim. Bereits ausverkauft ist das „Crème de la Krämer“ Solokonzert von Sängerin und „Schöne Mannheims“-Mitglied Anna Krämer am Freitag, 28. Januar, im Mannheimer Schatzkistl. Karten gab es dagegen zuletzt noch für den Auftritt von Kabarettist Franz Kain, der am Samstag, 29. Januar, 20 Uhr, sein Programm „Kain Allein Daheim 2 - Das große Ausmisten“ präsentiert. Der Humorist hat sich hierfür auf dem Dachboden, im Keller, in der Garage und selbst im Kühlschrank umgeschaut - und so allerlei Wahnwitziges entdeckt. Online gibt es Karten für 25 Euro (plus Gebühr). Auch für das Gastspiel von Kabarettist Stefan Reusch, der am Sonntag, 30. Januar, um 17 mit seinem Programm „Reusch rettet 2021“ auf der Schatzkistl-Bühne landet, waren aktuell noch Karten verfügbar. Dabei putzt der SWR3–Wochenrückblicker „alles runter, was ihn an diesem Jahr gestört hat. Das ist nicht wenig. Und wird bei ihm zu viel Spaß.“ Karten für dieses Vergnügen gibt es im Online-Ticketshop für 22,50 Euro (plus Gebühr).

Online-Karten Frain Kain:

https://www.schatzkistl.de/tickets-kaufen/953

Online-Karten Stefan Reusch:

https://www.schatzkistl.de/tickets-kaufen/615

Mannheimer Klapsmühl' verhandelt in Sachen Humor

Mannheim. Kabarett für Juristen und Nichtjuristen bietet Werner Koczwara mit seinem Programm „Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt“, das der Humorist am Samstag, 29. Januar, 20 Uhr, in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus präsentiert. Besagtes Programm gilt mit einer Spielzeit von über zwölf Jahren und mehr als 1000 Aufführungen als das meist aufgeführte des deutschsprachigen Kabaretts. Der Eintritt hierzu kostet 22 Euro, online gibt es Karten für 27,80 Euro (plus Gebühr). Auf eine reiche Tradition kann auch das Ensemble Kabarett Dusche blicken, das am Sonntag, 30. Januar, 18 Uhr, und wieder am Mittwoch, 2. Februar, 20 Uhr, sein 49. Programm „Alles bleibt anders!“ in der Klapsmühl' präsentiert. Hier kosten Karten 20 (ermäßigt: 15 Euro), online gibt es sie für 24,50 (ermäßigt: 18,60) Euro (plus Gebühr). Tickets für die Veranstaltungen sind telefonisch unter 0621/22488 oder per E-Mail an info@klapsmuehl.eu erhältlich. Ein ausgewähltes Kartenkontingent ist auch online verfügbar.

Online-Tickets Klapsmühl'-Programm:

https://www.eventim.de/venue/klapsmuehl-am-rathaus-mannheim-7507/?affiliate=GMD

Rocklegenden-Trio Frontm3n spielt im Musiktheater Rex

Bensheim. Mit dem Besuch der Allstar-Gruppe Frontm3n am Freitag, 28. Januar, 20.30 Uhr, im Bensheimer Musiktheater Rex, hält dort zugleich ein gerüttelt Maß an Musikgeschichte Einzug. Denn mit Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln treten drei Musiker auf die Bühne, die bei einer Reihe legendärer britischen Bands als Sänger aktiv waren oder es noch immer sind: Howarth ist Sänger von The Hollies, Wilson war es bei 10cc, Lincoln sang für The Sweet sowie für Sailer ist seit vergangenen Jahr obendrein Frontmann von Smokie. Alle Drei trafen vor der Frontm3n-Gründung als Sänger der Band von Cliff Richard aufeinander. Auf ihrer „Up Close Tour“ wird das Trio unter anderem Hits der Hollies („The Air That I Breathe“, „He Ain’t Heavy, He’s My Brother“), von Sweet („Love Is Like Oxygen“, „Ballroom Blitz“) und von 10cc („I’m Not In Love“, „Dreadlock Holiday“) neu arrangiert in akustischer Form präsentieren. Das Konzert ist bestuhlt - ohne Sitzplatzanspruch, wie das Rex informiert. Online kosten Karten 39,50 Euro (plus Gebühr), an der Abendkasse beträgt der Eintritt 45 Euro.

Online-Tickets Frontm3n:

https://musiktheater-rex.reservix.de/tickets-frontm3n-exclusive-acoustic-night-up-close-tour-2020-bestuhlt-in-bensheim-musiktheater-rex-kulturdenkmal-gueterhalle-am-28-1-2022/e1539037 Frontm3n - DVD Trailer -

Live in Berlin:

Comedy-Offensive im Mannheimer Capitol

Mannheim. Ihr Standup-Comedy-Programm „The German Girl“ präsentiert Enissa Amani am Samstag, 29. Januar, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol. „Sie bespielt die bekanntesten amerikanischen Bühnen wie Comedy Cellar NY, Laugh Factory LA und Gotham Comedy Club“ heißt es in der Ankündigung. Auf diesen Bühnen werde die Künstlerin „standardmäßig mit 'The German Girl' angekündigt. Woran sie in der neuen Tour anknüpft. Inhaltlich ist das Programm unverschnörkelter Standup, der sich auch mit kritischen Themen auseinandersetzt.“ Karten zur Show kosten zwischen 27,90 und 35,90 Euro, die Capitol-Tickethotline ist unter Tel. 0621/3367333 erreichbar. Online sind zur Zeit keine Karten verfügbar. Kabarett mit Frieda Braun gibt es am Mittwoch, 2. Februar, 20 Uhr, im Capitol zu erleben, wo die beliebte Sauerländerin mit „Erst mal durchatmen!“ ihr inzwischen neuntes Soloprogramm präsentiert. „Wie immer bilden der Dschungel menschlicher Gefühle und zwischenmenschlicher Beziehungen das wild wuchernde Terrain, auf dem ihre Geschichten ins Kraut schießen“, notiert das Capitol hierzu. Online kostet der Eintritt zischen 26 und 29,50 Euro (plus Gebühr).

Online-Ticket Frieda Braun:

https://www.eventim.de/noapp/event/frieda-braun-erst-mal-durchatmen-capitol-mannheim-13759749/?affiliate=CAP&utm_campaign=ctseventim&utm_medium=dp&utm_source=CAP

Kabarett-Karussell im Karlstorbahnhof dreht sich weiter

Heidelberg. Es geht munter weiter beim Kabarett- und Comedy-Festival Carambolage 22 im Heidelberger Karlstorbahnhof: Und zwar mit der Komikerin Jacqueline (kurz: Jacky) Feldmann, die am Samstag, 29. Januar, 20 Uhr, in dem Kulturhaus zu Gast ist. Feldmanns aktuelles, zweites Soloprogramm „Plötzlich Zukunft! Konnt’ ja keiner wissen...“ ist eine humorvolle Liebeserklärung an das „normale“ Leben, an verrückte Ängste der Jugend und deren Eltern sowie der Versuch, „Youtube-Star“ als echten Beruf zu betrachten. An der Abendkasse beträgt der Einlass 21 Euro, im Internet-Shop kosten Karten 20,80 Euro (plus Gebühr). Das „NightWash Live“-Gastspiel beim Carambolage-Festival mit Christin Jugsch (Moderation), Tim Whelan, Mateo Gudenrath, Luisa Charlotte Schulz und Andreas Weber am Sonntag, 30. Januar, 20 Uhr, ist online dagegen schon ausverkauft. In der Video-Workshop-Reihe „Moving Mondays“ des Karlstorbahnhofs geht es am Montag, 31. Januar, 19.30 Uhr, um „Antidiskriminierung, Humor & Kunst“. Mit dabei sind Gośka Soluch und Jamila Al-Yousef (Antidiskriminierungstrainerinnen und Moderatorinnen) sowie Martin J.V. Müller (Programmverantwortlicher Carambolage). Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an anmeldung@karlstorbahnhof.de, möglichst bis 16 Uhr am Veranstaltungstag. Die Teilnahme bei der Videokonferenz ist kostenfrei, die Plätze sind begrenzt.

Online-Tickets Jacqueline Feldmann:

https://karlstorbahnhof.reservix.de/p/reservix/event/1743980 Programminfos Karlstorbahnhof: www.karlstorbahnhof.de