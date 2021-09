Von Engeln und Mammuts

Es ist viel zu warm, und es gibt überall Müll – Erzengel Gabriel ist sauer. Er schickt in regelmäßigen Abständen Mitarbeiter auf die Erde, um nach dem Rechten zu sehen. Doch die ausgewählten Engel finden leider bei jedem Erdengang eine kaputtere Erde vor. Darum geht es in „Arche“, einem Theaterstück des Ludwig-Frank-Gymnasiums, das in den Reiss-Engelhorn-Museen am 16. Oktober uraufgeführt wird.

Es ist ein besonderer Samstag, denn erstmals laden da von 13.30 bis 16.30 Uhr die Reiss-Engelhorn-Museen zu einer Kinderuni ein. Anlass ist die Ausstellung „Eiszeit-Safari“. Wilfried Rosendahl, Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen, greift dazu gerne das Veranstaltungsformat auf, das in Kooperation von Technoseum oder Universitätsklinikum mit dem „Mannheimer Morgen“ schon oft sehr großen Erfolg hatte. „Das Thema Klimawandel ist wichtig und die Ausstellung ein prima Anlass, es kindgerecht zu vermitteln“, so Rosendahl.

Die Kinderuni mit dem Titel „Von Mammut, Mensch und Klimawandel“ wendet sich an Mädchen und Jungen von acht bis zwölf Jahren. Sie ist für die Teilnehmer kostenlos. Weil bei anderen Kinderuni-Veranstaltungen die Teilnahmegebühren an die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ fließen, will Rosendahl, dass die „MM“-Aktion dennoch profitiert. Pro teilnehmendem Kind spenden die Reiss-Engelhorn-Museen zwei Euro an „Wir wollen helfen“.

Auf dem Programm stehen vier spannende Kurzvorträge. „Von Knochenfund zum Museumsmammut – wie man Eiszeittiere rekonstruiert“ erklärt Rosendahl selbst anhand der Tiere in der Ausstellung „Eiszeit-Safari“. Ronny Friedrich vom Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie, das auf die Untersuchung von Echtheit und Alter archäologischer Funde spezialisiert ist, hat seinen Vortrag mit „Gib mir deinen Knochen und ich sage dir, wie alt er ist – die Datierung mit der C14-Methode“ betitelt.

Aber wie haben die Menschen zur Eiszeit gelebt? „Ein Meister seiner Zeit – vom Menschen und Alltagsleben in der Eiszeit“ will Gaëlle Rosendahl erläutern. „Wetter und Klima – was war, was ist, was wird“ lautet schließlich das Thema von Wolfgang Lähne von Ökoplan Mannheim & Pollichia, dem Verein für Naturforschung und Landespflege.

Die Moderation übernimmt Martin Verg, Kinderbuchautor und ehemaliger Chefredakteur der Zeitschrift „Geolino“. „Es sind kurze, knackige, kindgerechte Vorträge von jeweils 20 Minuten“, kündigt Rosendahl an – und am Ende gibt es für die Teilnehmer natürlich Urkunden. Für die gesunde Snack-Pause und Säfte sorgt der Fördererkreis der Reiss-Engelhorn-Museen.

Zum Abschluss des Nachmittags zeigt dann die Theater-AG „Luftikus“ des Ludwig-Frank-Gymnasiums das Theaterstück „Arche“. Heike Craig hat es geschrieben und mit Peter Rolke Regie geführt, wobei die Schüler eigens – wegen der Corona-Pandemie – im Freien geprobt haben. „Obwohl sich das Kurzstück den Themen Klimawandel und Artensterben auf humorvolle Weise nähert, ist der Kern der Aussage bitterernst“, so die Autorin: „Die Menschen müssen dringend handeln, wenn sie ihren Planeten lebenswert erhalten wollen!“

Info: Anmeldung: 0621/293 37 71, rem.buchungen@mannheim.de

