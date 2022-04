03

Wenn am Himmel neben dem Dom plötzlich ein Riesenrad thront und sich der Speyerer Festplatz nach einem langen, kalten Winter in einen bunten Rummelplatz verwandelt, lädt Speyer wieder zu seiner Frühjahrsmesse ein. Hier erwarten Geisterbahn, Autoscooter, Riesenrad und Co. zusammen mit diversen kulinarische Highlights die ganze Familie. Der Startschussfür die Frühjahrsmesse in der Domstadt soll am Freitag, 8. April, um 18.30 Uhr mit dem ersten offiziellen Fassbieranstich bei einer Frühjahrsmesse nach zwei Jahren Corona-Pause auf dem Festplatz sein.

48 Geschäfte verschiedener Art – zum Fahren, Spielen, Losen sowie zum Stillen von Durst und Hunger – hat Marktmeisterin Heidi Jester auf dem vorhandenen Platz untergebracht.

Das Programm für große und kleine Messe-Besuchende:

Am Samstag, den 9. April, gibt es Kinderidole zum Anfassen (jeweils 15 bis 19 Uhr). Auch eine Märchenprinzessin wird laut der Veranstalter in ihrem wunderschönen Kleid auf dem Festplatz zu sehen sein und bietet die Gelegenheit Fotos mit ihr zu machen.

Wer es lieber deftiger mag: Am Sonntag, 10. April, um 15 Uhr lädt Stauferkaiser Friedrich II. -alias Gästeführer Frank Seidel- zur historischen Führung durch die Speyerer Messeund Marktgeschichte ein. Preis pro Person 12 Euro (Führung inklusive Bratwurst, Getränk sowie kleinen Nachtisch auf der Messe). Tickets erhältlich bei Heidi Jester, Maximilianstraße 100, Tel: 06232/14-2748. Der Erlös wird traditionsgemäß einem sozialen Zweck bzw. einer sozialen Einrichtung in Speyer zugeführt.

Unter dem Motto Großeltern-Enkelkinder-Nachmittag gibt es wieder am Montag, den 11. April, von 14 bis 17 Uhr in den Biergärten für die Großeltern Kaffee und Kuchen für je 1 Euro. Am Riesenrad können sich die Enkelkinder kostenfrei schminken lassen.

Halbe Fahrpreise und viele Vergünstigungen an den Verkaufsständen locken ganztägig zum Familientag am Mittwoch, den 13. April.

Info: Die Speyerer Frühjahrsmesse öffnet montags bis donnerstags, 14 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 23 Uhr sowie sonn- und feiertags bereits ab 12 Uhr. An Karfreitag bleiben die Buden geschlossen.