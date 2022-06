01

Nur gute 40 Minuten vom Mannheimer Hauptbahnhof entfernt, liegt mitten in der hessischen Bergstraße Bensheim. Auf direktem Weg fährt die S6 über Ladenburg, Weinheim und Hemsbach in die 12 000-Einwohner-Stadt. Direkt am Bahnhof verkehrt die Buslinie 665, die den geneigten Freizeit-Abenteurer bis zur Haltestelle Reichenbach-Markt geleitet. Von dort sind es nur noch zehn ausgeschilderte Gehminuten, bis der Solo-Abenteurer, oder die ganze Familie sich mitten im Felsenmeer in Lautertal wiederfindet. In den Sagen des idyllischen Ortes heißt es, das Felsenmeer sei das Ergebnis eines mittelalterlichen Kampfes gigantischer Riesen gewesen, die sich einst mit imposanten Steinbrocken bewarfen und nach ihrem unbeendeten Duell jene Ansammlung von monolithischem Gestein hinterließen, das heute Kletterer, Wanderer und Naturfreunde aus der Region, aber auch ganz Deutschland anzieht.

In Vor-Pandemie-Jahren durften sich Freunde der Lichtkunst außerdem jedes Jahr über die inszenierte Installation „Felsenmeer in Flammen“ freuen, die das Gestein nicht nur mit tausenden von Scheinwerfern erleuchtete, sondern auch dramaturgisch gekonnt in Szene setzte. Ein Vergnügen, das mit dem weitreichenden Fall der Corona-Maßnahmen hoffentlich bald wieder zu erleben sein wird. Doch auch so bietet der Blick vom erklommenen Felsplateau ein erhabenes Panorama, das man sich nicht entgehen lassen sollte!