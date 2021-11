Udo Lindenberg rockt am 9. Juli 2022 in der Mannheimer SAP Arena

Mannheim. Die Panik hat ein Ende, weil Udo Lindenbergs Panik kein Ende hat: Nach 1000 Tage Live-Pause hat der Deutschrock-Pionier am Dienstag für 2022 die "Udopium Live"-Tour durch 13 Städte angekündigt. Darunter ist auch ein Gastspiel am Samstag, 9. Juli 2022, 20 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena.

Panikrocker Udo LIndenberg spielt 2022 wieder in Mannheim. © Tine Acke

"Endlich“, sagt Lindenberg laut Mitteilung des Veranstalters BB Promotion, „denn die verdammte Pandemie hat uns allen auch die geplanten fetten Panik-Partys geklaut. Aber jetzt ist endlich wieder alles klar _ wir sehen uns wieder!“ Für die Shows kündigt er neben brandneuen Songs von seinem diesjährigen Erfolgs-Album „Udopium“ natürlich wieder seine Kumpels vom Panikorchester, sein ganzes Action-Theater und wie immer bei ihm, reichlich Überraschungsgäste, die mit ihm On Stage das Wiedersehen zelebrieren.

Einen exklusiven Presale gibt es bei eventim.de ab Mittwoch, 3.November, 11 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag.