Twitch bannt Casino-Streamer: Riskante Entscheidung des Streaming-Riesen?

Der 18. Oktober 2022 markiert eine der größten Veränderungen in der Geschichte von Twitch. Die Streaming-Plattform ließ über Twitter verlauten, dass eine ganze Reihe an Glücksspielangeboten künftig von der Plattform verbannt wird. Der Aufschrei ist groß und die Nutzergemeinschaft ist in zwei Lager gespalten, den Befürwortern und den Gegnern der Entscheidung.

Bevor wir uns näher mit den Details dieser Entscheidung befassen, wollen wir noch einmal kurz auf den Punkt bringen, was genau Twitch ist und welche Menschen es nutzen.

Das ist Twitch

Bei Twitch handelt es sich um eine Streaming-Plattform für Gamer. Auf dieser können sich Spieler kostenlos registrieren und ihr Gaming mit anderen teilen. Egal ob via PC, Nintendo, Xbox, Playstation oder eine andere Spielekonsole, bei Twitch können alle Spiele gespielt und mit anderen Nutzern im Multiplayer-Modus geteilt werden.

Manche Gamer haben sich dort eine große Fangemeinschaft aufgebaut und können fortan ihr Leben mit Gaming finanzieren. Wie schon oftmals von Gaming Gadgets berichtet, finden auf Twitch ebenfalls E-Sport-Events, Turniere und sogar Weltmeisterschaften statt. Der Erfolg von Twitch ließ aufhorchen. So wurde der Online-Riese Amazon auf Twitch aufmerksam und kaufte die Streaming-Plattform im Jahre 2014 für umgerechnet 970 Millionen Euro.

Der Aufschrei

Die Bandbreite an Spielen ist bekanntermaßen schier unendlich und es gibt kein Genre, das es nicht gibt. Für jede menschliche Vorliebe gibt es auch ein passendes Spiel und genau dies ist eine der Säulen des Erfolgs von Twitch. Bei Twitch hat jeder Gamer sein Spiel gefunden, indem er entweder anderen beim Spielen zugeschaut hat oder andere an seinem Spiel teilhaben lässt.

Dementsprechend groß ist jetzt der Aufschrei, dass man einen Teil der Community künftig ausschließen möchte. Die Anhänger des Glücksspiels fühlen sich mit den neuesten Nutzerbedingungen regelrecht vor den Kopf gestoßen, und selbst Gamer, die mit Glücksspiel wenig zu tun haben, solidarisieren sich mit den Gegnern. Es geht schließlich um ein Stück Freiheit, das am 18. Oktober zu Grabe getragen werden soll.

Was spricht für den Bann?

Aufgrund all der Offenheit, die Twitch ihren Teilnehmern ermöglicht, ihrer Leidenschaft nachzugehen, haben sich auch das ein oder andere schwarze Schaf einschleichen können. Diese haben mit illegalen Werbepraktiken versucht, andere Teilnehmer zu übervorteilen. Schwarze Schafe gibt es bekanntermaßen überall, aber wenn sie aus der Welt der Casinos kommen, ist der Aufschrei unvergleichlich größer. Twitch reagierte schnell und hart und ließ die neuen Nutzerbedingungen in Kraft treten.

Auf den ersten Blick eine logische und vor allem sehr menschliche Entscheidung. Es ist wie in der Politik: Wenn etwas passiert, erwartet ein Großteil der Bevölkerung Gesetzesverschärfungen und härtere Regeln, auch wenn diese mehr Schaden als Nutzen bringen.

Wie hart ist der Bann wirklich?

An dieser Stelle kann man fast Entwarnung geben. Denn so harsch der erlassene Bann auf den ersten Blick auch erscheint, so lässt er doch erstaunlich viele Türen offen. Es bleibt abzuwarten, wie Befürworter des Banns auf all die Hintertüren reagieren werden, und wenn diese damit einverstanden sind, dann braucht sich so viel gar nicht zu ändern.

Auf Twitch wird es auch weiterhin Glücksspiele geben. Allerdings benötigen die Anbieter eine entsprechende US-amerikanische Lizenz. Wer diese hat, kann die Streaming-Plattform weiter nutzen. Für Anbieter mit exotischen Lizenzen bedeutet dies auf den ersten Blick einen schweren Schlag, der es aber gar nicht zu sein braucht.

Welche Vorteile bieten sich für Casinos?

Casinos und all die anderen Glücksspielanbieter sowie deren Anhängerschaft sind natürlich erstmal konsterniert. Die neuen Nutzerbedingungen scheinen wie ein Nachteil zu wirken, doch das muss nicht so sein. Die Nutzergemeinde ist auf das Thema aufmerksam gemacht worden und geht nun zu Recht davon aus, dass es ab sofort keine schwarzen Schafe mehr gibt und jedes Glücksspielangebot den höchsten Ansprüchen genügt. Das schafft ein neues Vertrauen.

Solche Momente hat es in der Geschichte fast jeder Branche immer wieder gegeben. Wer sich jetzt nicht unterkriegen lässt und sein Casino mit den geforderten Lizenzen versieht, kann sich neue Kundenkreise erschließen. Im Keim einer jeden Krise steckt auch das Potenzial für größtmögliches Wachstum.

Der Content ist und bleibt begehrt. Poker, Casino und all die anderen Karten- und Brettspiele wie Blackjack lösen seit Menschengedenken eine besondere Faszination aus, und es ist eben diese Faszination, die Twitch so erfolgreich gemacht hat. Es ist demgemäß davon auszugehen, dass diese Spiele weiterhin eine dominante Rolle auf Twitch einnehmen werden. Die Regeln mögen sich ändern, doch der Dealer wird auch weiterhin die Pokerkarten verteilen.