„Wunderbare Dinge“ sehe er, soll Howard Carter gesagt haben, als er eine kleine Öffnung in die Mauer klopfte und eine Kerze hineinhielt. Das war im November 1922. Jetzt, 99 Jahre später, kann man in den Reiss-Engelhorn-Museen solche wunderbaren Dinge wie damals bei der Ausgrabung im Tal der Könige in Ägypten wieder sehen. Bis Februar 2022 gastiert hier die weltweit erfolgreiche Ausstellung

...