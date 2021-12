Tor zu einer neuen Epoche

Das Jahr 2021 war wieder mal ein Luther-Jahr. Am 18. April gedachten der Protestantismus weltweit und unsere Region im Speziellen des 500. Jahrestags von Martin Luthers Auftritt auf dem Reichstag zu Worms 1521, der einen Höhepunkt der Reformation markiert. Deren Initialzündung ist jedoch der Anschlag seiner 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg am 31. Oktober 1517. Anlass genug, sich diesem Gotteshaus und der mit ihm verbundenen historischen Vorgänge zu widmen. Und der Frage: Warum ausgerechnet die Kirche im kleinen Wittenberg?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

selbst sehen und mehr erfahren Schlosskirche: Erbaut ab 1496, im Siebenjährigen Krieg 1760 durch ein Feuer zerstört, 1767-71 wieder aufgebaut, heutiges Aussehen seit der Restaurierung von 1883-92. Ab 1978 wirkte hier der DDR-Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer als Prediger. www.schlosskirche-wittenberg.de. Thesentür: Ursprünglich aus Holz, beim Feuer von 1760 verbrannt. Heutige Tür aus Bronze aus dem Jahre 1858. An beiden Seiten sind die 95 Thesen eingelassen. Im Bogenfeld Darstellung von Luther und Melanchthon, den Gekreuzigten anbetend. Grab Luthers: seit 1546 unter der Kanzel der Schlosskirche. Bei deren Restaurierung wurde der Sarg 1892 geöffnet. Die Gebeine des Reformators waren noch gut erhalten. Außerdem fand sich ein Zettel mit Luthers letzten Worten: „Wir sind Bettler“. Lutherhaus: Der authentische Ort, an dem Luther fast 40 Jahre lang lebte und arbeitete – von 1508 bis zum Todesjahr 1546, ab 1525 mit seiner Familie. Seit 1883 Museum, heute größtes reformationsgeschichtliches Museum der Welt. Der Raum, in dem der Reformator seine Tischgespräche abhielt („Luther-Stube“), ist teilweise original erhalten, an der Tür mit Graffiti von Zar Peter dem Großen von 1712. Adresse: Collegienstraße 54. Infos: www.martin-luther.de Literaturtipp: Benjamin Hasselhorn und Mirko Gutjahr: „Tatsache! Die Wahrheit über Luthers Thesenanschlag“, 150 Seiten, erschienen 2018. Übernachten: Direkt gegenüber der Thesentür liegt das Hotel „Alte Canzley“, in seinem Kern aus dem Jahre 1391, seit dem 18. Jahrhundert Hotel, 1712 logierte hier Zar Peter der Große. www.alte-canzley.com. -tin

Wittenberg. Damals eine Klein-stadt mit 3000 Einwohnern zwischen Berlin und Leipzig. Doch um 1500 erlebt sie einen Aufschwung – dank Friedrich des Weisen, der Sachsen vier Jahrzehnte lang als Kurfürst regiert. Die mittelalterliche Burg baut er zum Renaissanceschloss um. Mit der Ausgestaltung der Schlosskirche beauftragt er die berühmtesten Künstler seiner Zeit: Lucas Cranach den Älteren, Albrecht Dürer, Tilmann Riemenschneider.

Doch damals schmücken sich die Fürsten längst nicht nur mit Schlössern, sondern auch mit Universitäten. 1502 gründet der Kurfürst seine in Wittenberg. Sechs Jahre später wird ein gewisser Martin Luther, 25 Jahre jung, hier Dozent. Er bezieht seine Wohnung im Augustinerkloster, dem heutigen „Lutherhaus“.

Gegen den Ablasshandel

In theologischer Hinsicht ist es eine unruhige Zeit. Die Kirche vertreibt Ablassbriefe. Mit ihrem Kauf erwerben die Gläubigen den Erlass ihrer Sündenstrafen: „Sobald das Geld im Kasten klingt/ Die Seele aus dem Fegefeuer springt.“ In einer Zeit, in der die Volksfrömmigkeit und damit die Angst vor der Hölle einen Höhepunkt erlebt, findet dieses Angebot reißenden Absatz. Mit der Folge, dass immer weniger Gläubige die Beichte zu brauchen scheinen, wie Luther, seit 1514 auch Seelsorger an der Wittenberger Stadtkirche, bemerkt. Der Keim zu seinem Zweifel an der Institution Kirche ist gelegt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Luther will gegen den Ablass angehen, ihn öffentlich thematisieren. Und wenn ein Professor wie er dies damals tun will, dann stellt er Thesen auf und lädt zu ihrer Disputation ein, indem er diese Thesen an die Türen der Wittenberger Kirchen anbringt; sie gelten als „schwarze Bretter“ der Alma Mater. Zu diesem Zweck formuliert er 95 Thesen – auf Lateinisch. Anfangs sind sie also an seine Kollegen und Studenten, nicht an das gemeine Volk gerichtet.

Anzunehmen, dass Luther, wie damals üblich, seine Thesen auch an anderen Kirchen der Stadt anbringt; doch breit überliefert ist nur der Thesenanschlag an der Schlosskirche. Und das hat seinen Grund, denn sie sticht heraus: Seit 1507 dient sie als Universitätskirche und als Begräbnisstätte der Professoren. Sie umfasst 26 Altäre, an denen jährlich 10 000 Messen gelesen werden.

Ort bewusst gewählt

Vor allem aber ist sie der Ort, an dem der Kurfürst seine Reliquiensammlung aufbewahrt, mit Tausenden von Exponaten eine der größten der christlichen Welt. „Ablasskram“, wie Luthers Anhänger höhnen, Symbole jener dinglichen Frömmigkeit, die Luthers Abscheu erregt. Für Allerheiligen 1517 ist in dieser Schlosskirche eine „Heiltumsschau“ geplant – mit der Gelegenheit, den Ablass zu erwerben. Die Stadt ist voller Pilger – ein idealer Zeitpunkt für jemanden, der Aufmerksamkeit erregen will.

Der Überlieferung nach begibt sich Luther am Tag vor Allerheiligen, also am 31. Oktober 1517, kurz vor 12 Uhr, begleitet von seinem Diener Johann Schneider vom Kloster auf den knapp eine viertel Stunde währenden Fußweg zur Schlosskirche. An der Holztür am nördlichen Eingang bringt er das von ihm handgeschriebene Plakat mit den 95 Thesen an. Gedruckte Exemplare (von denen heute nur noch drei vorhanden sind) finden, mittlerweile ins Deutsche übersetzt, den Weg über Wittenberg hinaus.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Ob Luther wirklich mit Hammer und Nägeln durch die Stadt läuft und an die Kirchentür hämmert, ob er wirklich das will, was dann folgt – das ist umstritten. Unstrittig aber ist die Wirkung. Und die ist enorm: Kritik am Ablasshandel zielt nämlich ins Herz der christlichen Kirche, auf ihre exklusive Befugnis, das Heil des Menschen zu verwalten und zu vermarkten. Damit auch ein Frontalangriff gegen die päpstliche Macht.

Die Resonanz in der Öffentlichkeit und die Reaktion Roms führen dazu, dass eine Schraube der Eskalation beginnt. Der Rest ist Weltgeschichte: Der päpstliche Bann, den Luther 1520 öffentlich verbrennt, seine Vorladung zum Reichstag in Worms, auf dem er 1521 seine Thesen nicht widerruft, am Ende die Spaltung der Christenheit.

Mindestens so spannend wie der Thesenanschlag selbst ist seine Rezeption in der Geschichte. Lange ist von ihm keine Rede, auch bildliche Darstellungen fehlen. Zunächst gilt Luthers Auftritt beim Reichstag zu Worms als die ikonische Szene der Reformation. Das ändert sich erst mit der staatlichen Erinnerungskultur im protestantischen Preußen, zu dem Wittenberg ab 1815 gehört. König Friedrich Wilhelm IV. lässt denn auch eine Replik der 1760 verbrannten Thesentür anfertigen.

Mehr als eine Vereinnahmung, nämlich einen Missbrauch Luthers und seines Thesenanschlages, bringt der Nationalsozialismus. Der 450. Geburtstag des Reformators fällt just in das Jahr der NS-Machtergreifung und wird vor Ort propagandistisch ausgeschlachtet. 1933 ist die Schlosskirche mit Hakenkreuzen geschmückt, Bischof Ludwig Müller zeigt den Hitler-Gruß – Seite an Seite mit NS-Innenminister Wilhelm Frick, einem der Haupttäter des NS-Regimes, daher 1946 in Nürnberg gehängt. Der Antijudaismus des späten Luther, seine Forderung, die Juden zu verbannen, ihre Synagogen niederzubrennen, scheint der NS-Ideologie zu entsprechen und sich in den Novemberpogromen von 1938 auf furchtbare Weise zu erfüllen.

Bedeutung lange umstritten

Wie Luthers Thesenanschlag zu bewerten ist, das bleibt wissenschaftlich lange, teilweise bis heute, umstritten. Die Diskussion beginnt am 8. November 1961, als der – natürlich katholische – Kirchenhistoriker Erwin Iserloh in Mainz einen Vortrag hält mit dem Titel „Luthers Thesenanschlag – Tatsache oder Legende.“

Iserloh behauptet, der Thesenanschlag habe so nie stattgefunden. Und die Folgen von Luthers Wirken seien eigentlich nur ein großes Missverständnis. Was eigentlich zur Rehabilitierung Luthers im katholischen Milieu dienen könnte, in dem der Reformator sogar damals noch als „Ketzer“ und „Kelchdieb“ verhasst ist, stößt in der evangelischen Kirche auf heftige Ablehnung. Denn diese Interpretation würde dem Protestantismus eine geschichtliche Identifikation rauben.

Erste reformatorische Ideen

Heute ist weitgehend Konsens: Zwar fehlen in den 95 Thesen noch wesentliche Grundauffassungen der Reformation, vor allem die Alleingeltung der Bibel (sola scriptura), die Luther erst 1519 vertritt, und das Priestertum aller Getauften, das ab 1520 propagiert wird. Gleichwohl „war mit seiner Betonung der Gnade Gottes und der Reue des Sünders bereits das angelegt, was in der theologogischen Fachsprache Rechtfertigungslehre heißt und den Kern der reformatorischen Botschaft Luthers bildet“, betonen die Historiker Benjamin Hasselhorn und Mirko Gutjahr in ihrem Buch „Die Wahrheit über Luthers Thesenanschlag“.

Luther selbst bezeichnet seinen Thesenanschlag zehn Jahre danach als entscheidende Wegmarke der Reformation. Auch für ihn persönlich ist es eine Zäsur: Das Schreiben, mit dem er seine Thesen am 31. Oktober 1517 auch an den Erzbischof von Magdeburg sendet, zeichnet er, bis dahin als „Lud(d)er“ firmierend, wohl erstmals mit „Luther“.

Längst heißt es im Geschichtsunterricht: Das Ende des Mittelalters markieren die Entdeckung Amerikas 1492 und Luthers Thesenanschlag von 1517. Er stößt – um im Bild zu bleiben – das Tor auf in die Neuzeit.