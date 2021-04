Wieder ein Ostern allein zu Hause? Tipps gegen die Langeweile, Einsamkeit und ein Last-Minute-Geschenk.

Ruf eine Verwandte an und höre zu

Zeit ist für viele Menschen das schönste Geschenk, das man ihnen machen kann. Aber zu oft wimmeln wir unsere Großtanten, Onkels oder auch Eltern ab, weil wir keine Zeit haben, das Gesprächsthema als langweilig empfinden oder auf dem Sprung sind. Doch heute machen wir es anders: Wir rufen an und nehmen uns eine halbe Stunde lang Zeit, zuzuhören und nachzufragen. So einfach war es noch nie, jemandem ein Ostergeschenk zu machen.

Pro-Tipp: Mit Kopfhörern in einer ruhigen Gegend Spazierengehen während des Telefonat. Tut gut und hilft, sich aufs Gespräch zu konzentrieren und nicht nebenbei kleine Dinge im Haushalt zu erledigen.

Gemeinsam einen Film sehen – und wenn es nur mit Untertitel ist

Viele Streamingdienste bieten Service an, um gemeinsam Filme anzusehen. Doch häufig brauchen dafür beide einen Account – oder zumindest ein bisschen Geschick beim Einrichten. Alternativ können alle in der Familie z.B. auf einer öffentlich-rechtlichen Mediathek oder einem Streamingdienst gleichzeitig einen Film starten, Untertitel einschalten und den Ton leiser einstellen, sodass man nebenbei telefonieren kann. Fühlt sich im ersten Moment vielleicht komisch an, macht aber genauso viel Spaß wie ein klassischer Filmabend auf der Couch.

Last minute Ostergeschenk

Keine Lust auf volle Supermärkte und einfach irgendwas kaufen, nur um zu schenken? Verständlich! Wie wäre es stattdessen mit einem super persönlichen, nahezu kostenfreien und leicht zu bastelndem Geschenk, das jeder hinkriegt? Wir basteln ein Erinnerungsglas.

Wir brauchen ein Einmachglas (oder einen anderen Behälter), Papier, Schere und Stift. Mit der Schere zerschneiden wir das Papier in kleine Zettel. Auf jeden davon schreiben wir eine schöne Erinnerung, eine gemeinsames Erlebnis oder einen Insider-Witz, den wir mit dem Beschenkten verbinden, faltet den Zettel und werfen ihn in das Glas. Tipp: Nicht nur die ganz großen Erinnerungen nehmen, sondern die kleinen Momente des Glücks. Das Glas füllt sich so nach und nach. Deckel drauf – und fertig ist das persönliche, einmalige und günstige Geschenk.

Ob man die Erinnerungen gemeinsam öffnet und sich erinnert oder als Aufheiterung in schweren Lockdown-Tagen – dieses Geschenk kommt immer gut an.

Spazierengehen 2.0.

Wenn wir eine Sache genug gemacht haben in den vergangenen Monaten, dann ist es Spazierengehen. Doch aus einem langweiligen Spaziergang wird schnell eine spannende Tour mit ein bisschen Kreativität. Beim Familienspaziergang im Wald können Kids mit kleinen Herausforderungen auf Trab gehalten werden, z.B. Wer findet einen möglichst runden Stein oder wer ist schneller bei der Weggabelung? Etwas ruhiger, aber nicht weniger spaßig, sind Gedankenspiele: Wie wäre zum Beispiel der Spaziergang, wenn man auf einmal durch ein Portal in eine andere Zeit geraten würde? Was würde man manchen, wem würde man begegnen? Es gehört ein wenig Mut dazu, wieder so kreativ zu spielen wie ein Kind – aber es lohnt sich!

Wer lieber in Mannheim unterwegs ist, kann eine Fototour machen, zum Beispiel entlang der Murals von Stadt.Wand.Kunst! Wir haben für Sie eine Route zusammengestellt

Den Vorratsschrank aufessen

Für Ostern haben die meisten für tolle Menüs eingekauft oder in Restaurants vorbestellt. Doch den Karsamstag nutzen wir, um den Vorratsschrank auszusortieren und daraus ein Restemenü zu kreieren. Schließlich hat doch jeder mal etwas im Supermarkt mitgenommen für „schlechte Zeiten“ – warum also nicht jetzt ein Menü kochen, für das man nicht in der Supermarkt muss? Das Resultat ist meistens der „Fusion-Küche“ zuzuordnen, also der in der Sternegastronomie populären Kombination verschiedener Landesküchen – klingt gut, nicht wahr? Ein mögliches Menü: Japanischen Miso-Suppe als Vorspeise, Risotto als Hauptgang und einen Pudding aus H-Milch als Nachtisch.

Oder sind Sie noch auf der Suche nach Inspiration für die Festtage? Unser Kolumnist Tristan Brandt gibt in seiner MM-Kolumne Tipps!

Zusatztipp: Wie wäre es, heute mal nicht am Esstisch zu essen, sondern ein Picknick zu veranstalten? Das geht im eigenen Garten, Balkon, zur Not im Wohnzimmer – und unser Gehirn dankt uns mit Glückshormonen.

In einen Gottesdienst reinschalten

Einfach so in einen Gottesdienst reingehen am höchsten Feiertag? Ostern ist das wichtigste Fest im Christentum und das Zentrum der Glaubensrichtung. Wäre das nicht eine super Gelegenheit, sich mal anzusehen, wie ein Gottesdienst abläuft und was eigentlich gefeiert wird? Dank der virtuellen Angebote können auch Menschen, die dem Christentum nicht angehören, reinschalten und das Fest, das uns die Feiertage beschert, kennenlernen.