Staatsphilharmonie spielt "Final Fantasy", Dennerlein mit Ditzner und beim Akademiekonzert wird fantasiert

Metropolregion. „Final Fantasy“-Konzert der Staatsphilharmonie ausverkauft

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ludwigshafen. Ausverkauft ist die „Game Music in Concert“-Aufführung der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, die unter dem Dirigat von Eckehard Stier am Donnerstag, 17. März, im Ludwigshafener Pfalzbau (nicht wie ursprünglich geplant im BASF-Feierabendhaus) teilweise exklusive Musik aus den Computerspiele-Klassikern „Final Fantasy“ und „Kingdom Hearts“ präsentiert. Infos zu eventuellen Ticket-Rückläufern unter Telefon 0621/336 73 33.

IG-Jazz-Solidaritätskonzert in der Klapsmühl’ für die Ukraine

Mannheim. Die IG Jazz Rhein-Neckar veranstaltet am Donnerstag, 17. März, 20 Uhr in der Mannheimer Klapsmühl’ am Rathaus ein Solidaritätskonzert für die Ukraine. „Auch uns als Verein geht der Krieg sehr nahe und wir möchten Spenden sammeln für die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar, die wichtige Hilfe vor Ort leistet“, teilte Sängerin Juliana Blumenschein (Bild) vom Vorstand der Interessengemeinschaft Jazz mit. Der Eintritt sei frei wählbar und werde gespendet.Der Besuch lohnt sich aber auch musikalisch: „Wir präsentieren an dem Abend eine kulturell vielfältige Bandbreite an Duos mit Musikerinnen und Musikern aus der Mannheimer Jazzszene.“ Mit dabei seien der ukrainische Pianist Yuriy Sych, Wahl-Frankfurter und Hessischer Jazzpreisträger 2016 im Duo mit der vielseitigen, in Mannheim heimisch gewordenen Pop- und Jazz-Sängerin Maren Kips (Kicks ‘n’ Sticks, Medlz).Die mit zahlreichen eigenen Projekten bekanntgewordene Deutsch-Brasilianerin Juliana Blumenschein singt zum Bass von Improvisations-Meister Jan Dittmann. Der deutsch-bulgarische Kontrabassist der Bilderband, Mario Angelov, spielt mit dem unter anderem in Paris ausgebildeten Gitarristen und Bundesjazzorchestermitglied Bjarne Sitzmann. Der aus vielen Mannheimer Projekten bekannte Saitenvirtuose und Songwriter Florin Küppers begleitet die aus Sibirien stammende Sängerin und Komponistin Valeria Maurer sowie in einem zweiten Duo den Trompeter und musikalisch polyvalenten Grenzgänger Julian Maier-Hauff. Mehr unter ig-jazz.de

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Werke von Berlioz, Mozart und von Weber erklingen beim 6. Akademiekonzert

Mannheim. „Die Lust am Fabulieren und Imaginieren“ steht beim 6. Akademiekonzert im Mittelpunkt, wenn die Musikalische Akademie des Nationaltheater-Orchesters am Montag und Dienstag, 21. und 22. März, jeweils 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten Carl Maria von Webers Ouvertüre zu „Oberon“, Wolfgang Amadeus Mozarts Konzert für Flöte und Orchester Nr. 1 G-Dur KV 313 sowie Hector Berlioz' Symphonie fantastique op. 14 zu Gehör bringt. Dirigiert wird das Konzert von Ivan Repušić, als Solist ist Emmanuel Pahud an der Flöte zu erleben. Um 19.15 Uhr gibt es zuvor jeweils ein Einführungsgespräch. Karten für die Vorstellungen im Mozartsaal kosten zum Normaltarif zwischen 15 und 48 Euro, ermäßigt zwischen 15 und 36 Euro und mit „Morgen Card“ zwischen 15 und 42,30 Euro. Tickets: musikalische-akademie.de

Mannheimerin Eva Ries präsentiert Ihr Buch "Wu-Tang Clan Is Forever"

Es brauchte ein paar Wochen, bis Eva Ries das Vertrauen der Wu-Tang-Clan-Rapper wie Method Man gewonnen hatte. © Ivo Kljuce

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Mannheim. Nach mehr als 25 Jahren im US-Musikgeschäft ist die Mannheimerin Eva Ries 2018 in ihre Heimatstadt zurückgezogen. Die Zeit seitdem hat sie unter anderem dazu genutzt, ein Buch über ihre Zeit an der Seite der New Yorker Rap-Avantgardisten vom Wu-Tang Clan zu schreiben: „Wu-Tang is forever: Im engsten Kreis der größten Band der Welt“ erscheint am 17. März bei Benevento (250 Seiten, 28 Euro). Tags drauf stellt sie das Werk im Gespräch mit Moses Pelhams Podcast-Partner und Hip-Hop-Experten Jan Wehn um 20 Uhr in der Alten Feuerwache vor. Abendkasse: 12 Euro. Einen Einblick in ihre schillernde Zeit mit der vielleicht wichtigsten Hip-Hop-Band ihrer Zeit gab Eva Ries im Gespräch mit dieser Redaktion: mannheimer-morgen.de/leben

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Reinhold Messner erzählt im Rosengarten vom „Schicksalsberg“

Mannheim. Über den mit rund 8125 Metern neunthöchsten Berg der Welt spricht Reinhold Messner bei seinem Vortrag „Nanga Parbat – mein Schicksalsberg“, mit dem die Bergsteiger-Legende am Sonntag, 20. März, 18 Uhr, im Musensaal des Mannheimer Rosengarten zu Gast ist. „Untermalt mit nie gesehenen Bildern und Filmen spannt Messner bei seinem Live-Vortrag den Bogen von all den Alpinisten, die am Nanga Parbat Geschichte geschrieben haben bis zu seiner eigenen bewegenden und spannenden Geschichte“, verspricht die Programmankündigung. Auch von seiner eigenen schicksalhaften Expedition, bei der im Jahre 1970 sein Bruder Günther ums Leben kam, wird Reinhold Messner demnach hier berichten. Tickets kosten je nach Kategorie 32,90 oder 37,90 Euro (plus Gebühr). Info und Karten:

messner-live.de

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

„Rausch aus Rhythmus, Farben und Klängen“ bei Pro-Arte-Konzert

Mannheim. Das klingt nach etwas, das man gehört und gesehen haben will: „Denn es ist ein wahrer Rausch aus Rhythmus, Farben und Klängen, der das Publikum erfasst, wenn der Salzburger seine Armada an Schlaginstrumenten zum Klingen bringt“, heißt es in der Programmankündigung zum nächsten Pro-Arte-Konzert über den Multi-Percussionisten Martin Grubinger, der am Mittwoch, 23. März, 20 Uhr, im Mozartsaal des Mannheimer Rosengartens gastiert. Zusammen mit dem Bruckner Orchester Linz unter Leitung von Dirigent Markus Poschner soll hierbei ein musikalisches Feuerwerk entfesselt werden - auf dem Programm stehen Bruno Hartls Konzert für Multi-Percussion und Orchester op. 23 nebst Anton Bruckners Sinfonie Nr. 4 Es-Dur („Romantische“). Der Eintritt kostet zwischen 59 und 89 Euro (jeweils plus Gebühr). Info und Kartenbestellung unter pro-arte-konzerte-mannheim.de

Dennerlein und Ditzner treten bei „Pfingstbergblues“ auf

Mannheim. Im Gedenken an die beiden bei einem tragischen Verkehrsunfall Ende Februar ums Leben gekommenen Musiker Jörg Teichert und Christian Huber startet die Reihe „Pfingstbergblues“ am 18. März, 20 Uhr, in der Versöhnungskirche in Mannheim-Rheinau neu, mit einem Auftritt zweier Jazz- und Blues-Koryphäen: der Organistin Barbara Dennerlein und des Schlagzeugers Erwin Ditzner. Jörg Teichert hatte Dennerlein bei diesem Konzert an der Gitarre begleiten sollen. Die dies- wie jenseits des Atlantiks renommierte Tastenkünstlerin wird das erste Set solo auf ihrer Hammond-Orgel bestreiten, im zweiten Teil wird sie dann von dem Ludwigshafener Ausnahme-Schlagzeuger Erwin Ditzner begleitet. Karten kosten an der Abendkasse 20 Euro, im Vorverkauf 18 Euro (ermäßigt: 16 Euro). Ticketreservierung: https://www.pfingstbergblues.de/tickets.html

Video Barbara Dennerleins "Organ Boogie":

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Fatih Çevikkollu lässt im Capitol Filterblasen platzen

Mannheim. Eine Einladung zum Perspektivwechsel bietet Kabarettist Fatih Çevikkollu mit seinem aktuellen, sechsten Soloprogramm „FatihMorgana“, das er am Freitag, 18. März, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol präsentiert. „Wenn die Welt verrücktspielt und in Angst und Hysterie verfällt, braucht es jemanden, der sie wieder gerade rückt“. Und das ist, genau: Çevikkollu, der sich hier dem Schein und dem Sein, den Nachrichten und den Fake-News widmet und gleichsam seine kabarettistische Nadel in die Filterblasen sticht. Tickets kosten zwischen 22,90 und 27,30 Euro, das Capitol-Kartentelefon ist unter Tel. 0621/33 67 333 zu erreichen. Online lassen sich Tickets für 23,90 oder 29,80 Euro (plus Gebühr) finden. Programminfo und Tickets: capitol-mannheim.de

Bodo Wartke bietet „Klavierkabarett in Reimkultur“ im Mannheimer Capitol

Mannheim. Gleich zweimal ist Klavierkabarettist Bodo Wartke am Samstag, 19. März, im Mannheimer Capitol zu erleben – wobei die 20-Uhr-Show bereits ausverkauft ist. Tickets gab es zuletzt aber noch für die für 15 Uhr anberaumte Zusatzveranstaltung seines vierten Programms „Klaviersdelikte“, bei dem Wartke seine vielfältigen Qualitäten als Unterhaltungskünstler am Flügel beweist: „Ob er Liebeslieder singt, rappt, Gedichte rezitiert, Samba tanzt oder mehrere Instrumente gleichzeitig spielt: sein facettenreiches Klavierkabarett in Reimkultur ist unterhaltsam, mitreißend und immer auf den Punkt.“ Karten kosten je nach Kategorie 32,80 oder 38,30 Euro, die Tickethotline ist unter Tel. 0621/3367333 zu erreichen. Online gibt es Karten für 40,80 Euro (plus Gebühr). Infos und Karten: capitol-mannheim.de

Bodo Wartke „Klaviersdelikte“, offizieller Trailer zur DVD & Blu-ray:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Intendant Schultze inszeniert Becketts „Endspiel“ am Theater Heidelberg / Premiere entfällt

Heidelberg. Hamm ist blind und kann nicht gehen, Clov kann nicht sitzen. Sie sind aufeinander angewiesen und kommen nicht voneinander los. Die beiden Endzeit-Zeitgenossen könnten die letzten Menschen sein, aber zumindest Hamms Eltern sind auch noch da – und stecken in Mülltonnen: Intendant Holger Schultze inszeniert Samuel Becketts Drama „Endspiel“ am Heidelberger Theater. Die auf Freitag, 18. März, im Alten Saal anberaumte Premiere entfällt allerdings. Das gilt auf für die nächsten, für Dienstag und Mittwoch, 22. und 23. März, geplanten Vorstellungen. Erst für die Aufführungen am 11., 12. und 26. April, jeweils 20 Uhr, gab er zuletzt wieder Karten. Diese kosten zwischen 16 und 32 Euro, ermäßigt zwischen acht und 16 Euro. Die Theaterkasse ist unter der Rufnummer 06221/5820000 erreichbar. Info und Karten: theaterheidelberg.de

Kleist und Tschechow am Theater im Pfalzbau

Ludwigshafen. Von der Lesung zum Schauspiel-Klassiker: Auf den Ludwigshafener Pfalzbau Bühnen wird in den kommenden Tagen wieder allerhand geboten. Den Anfang bestreitet am Donnerstag, 17. März, 19.30 Uhr, die „Geschichte einer Seele“, wohinter sich Texte und Briefe von Heinrich von Kleist verbergen, die in dieser von Jens Weisser eingerichteten Lesung von dessen Schauspieler-Kollegen Hanns Jörg Krumpholz vorgetragen werden. Karten kosten zum Einheitspreis 19, ermäßigt elf Euro. Mit „Iwanow“ inszeniert Johan Simons das erste Stück des Dramatiker-Doyen Anton Tschechow, der sich darin mit dem großen Thema ins Benehmen setzt, das auch seine späteren Werke bestimmen würde: „das Leben der Menschen in seiner ganzen Absurdität, seiner Lächerlichkeit, Traurigkeit und Unwiderstehlichkeit.“ Die Produktion des Schauspielhauses Bochum ist am Samstag, 19. März, 19 Uhr, im Pfalzbau zu Gast, Karten kosten zum Normaltarif zwischen 23 und 41 Euro.

Trailer „Iwanow“, Schauspielhaus Bochum:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.



Mark St. Germains Komödie „Die Tanzstunde“ erzählt danach am Mittwoch, 23. März, 19.30 Uhr, auf der großen Pfalzbau-Bühne die Geschichte zweier Stadtneurotiker: Die von Ever Montgomery, Professor für Geowissenschaften mit Asperger-Syndrom, und seiner Nachbarin, Tänzerin Senga, die wegen einer Verletzung fürchtet, nie mehr tanzen zu können. Als er für eine Preisverleihung dringend tanzen lernen muss, klingelt er bei ihr, um eine Unterrichtstunde zu nehmen. Karten für das Gastspiel der Komödie am Kurfürstendamm (Regie: Martin Woelffer) kosten regulär zwischen 17 und 29 Euro. Auch hier sind Ermäßigungen verfügbar. Kartenbestellungen für die Vorstellungen sind per E-Mail an pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de und telefonisch unter der Rufnummer 0621/504 25 58 möglich. Spielplan-Infos: theater-im-pfalzbau.de

Video „Die Geschichte einer Seele“ von Heinrich von Kleist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.



Trio Boulanger musiziert im Mannheimer Museum Weltkulturen

Mannheim. Sie gehören zu den Dauergästen der Kammermusik-Reihe in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen: Birgit Erz (Violine), Ilona Kindt (Violoncello) und Karla Haltenwanger (Klavier), dizusammen das Trio Boulanger bilden. Neben einem weiteren Beitrag zum Beethovenjahr – namentlich dessen Klaviertrio Nr.6 G-Dur op.70 Nr. 2 - bringen die Drei bei ihrem Konzert am Mittwoch, 23. März, 20 Uhr, im Anna-Reiß-Saal des Museums Weltkulturen zwei wenig bekannte Werke der Klaviertrio-Gattung zu Gehör: Hans Vogts Dialoge für Klavier, Violine und Violoncello sowie das Klaviertrio a-Moll op. 24 von Mieczyslav Weinberg. Der Eintritt zu der Veranstaltung des Mannheimer Kammermusikvereins kostet 30 Euro, ermäßigt 25 Euro. Die Anmeldung zum Konzertbesuch erfolgt per E-Mail an kammermusik-ma@mail.de. Infos:

rem-mannheim.de

Theater Felina-Areal setzt Tanzreihe fort

Mannheim. Weiter geht es in der Reihe „Free Dance over Female Tunes“, in der das Mannheimer Theater Felina-Areal bis zum 27. März im Rahmen zweier Abendprogramme Tanzminiaturen nach Musik von Komponistinnen präsentiert. Die nächsten Vorstellungen des ersten Abends stehen am Donnerstag, 17. März, 19.30 Uhr, und am Freitag, 18. März, 19 Uhr, auf dem Spielplan. Der zweite Tanzabend feiert am Montag, 21. März, 19.30 Uhr, Premiere; die nächste Aufführung folgt am Dienstag, 22. März, zur selben Stunde. Der Eintritt kostet 15, ermäßigt acht Euro. Karten können online und telefonisch über die Nummer 0621/33 64 886 (Anrufbeantworter) reserviert werden. Infos zu „Free Dance over Female Tunes“: theater-felina.de

Henny Herz singt im Karlstorbahnhof

Heidelberg. Die fabelhafte Wahl-Mannheimer Singer-Songwriterin Henny Herz gibt am Donnerstag, 17. März, um 21 Uhr ein Konzert im Heidelberger Karlstorbahnhof. Neben Stücken ihres glänzend geratenen Debütalbums „Back Into Space“ dürfte die Sängerin und Gitarristin dabei wohl sicher auch einige neue Songs vorstellen – schließlich soll dieses Jahr der Nachfolge-Langspieler erscheinen. Der Auftritt findet im bestuhlten Saal des Kulturhauses statt, der Eintritt kostet an der Abendkasse 14 Euro, online sind Tickets für zwölf Euro (plus Gebühr) verfügbar. Infos zum Konzert: karlstorbahnhof.de

Henny Herz hat auch das Online-Benefizfestival KulturGut eröffnet: mannheimer-morgen.de/leben

Von „Elwenfels“-Lesung bis zur Joy-Fleming-Hommage am Schatzkistl

Mannheim. Geradezu kriminell kurzweilig dürft es am Donnerstag, 17. März, um 20 Uhr im Mannheimer Musik-Kabarett Schatzkistl zugehen, wenn dort das Autoren-Ehepaar Britta und Christian („Chako“) Habekost ihren vierten gemeinsamen „Elwenfels“-Krimi vorstellen: In „Weingartengrab“ sackt das Fundament des alten Kirchturms im pfälzischen Dorf Elwenfels ab und gibt ein uraltes Gewölbe frei – mit weitreichenden Folgen, die Privatermittler Carlos Herb auf den Plan rufen. Der Eintritt zur Lesung kostet 25,90 Euro. Zu „A trip to Italy“, zu einem Abstecher nach Italien also, lädt der Sänger in Gitarrist Antonio Siena am Freitag, 18. März, 20 Uhr, ins Schatzkistl ein. Hier beträgt der Eintritt 16,90 Euro. „Entschleunigung - aber zack, zack!“ fordert Comedian Johannes Flöck am Samstag, 19. März, 20 Uhr, auf der Schatzkistl-Bühne ein. Darin bietet er ganz persönliche Denk- und Humoranstöße, um die eigene Situation neu zu betrachten. Dabei darf man entspannen – und freilich auch lachen (Eintritt: 21,50 Euro). Eine Hommage an die 2017 verstorbene Mannheimer Sängerin und Ikone Joy Fleming bietet die Revue „Iwwa die Brick“, die wieder am Sonntag, 20. März, 17 Uhr, in dem Musik-Kabarett zu erleben ist. Der Einlass hierfür beträgt 23,50 Euro. Zu den genannten Eintrittspreisen kommen je nach Vorverkaufsstelle oder beim Online-Kauf gegebenenfalls Gebühren hinzu. Programm- und Ticketinfos: schatzkistl.de

Inka Meyer und die Seichtigkeit des Scheins

Mannheim. „Die unerträgliche Seichtigkeit des Scheins“ nimmt Kabarettistin Inka Meyer am Freitag, 18. März, 20 Uhr, in den Blick, wenn sie auf der Kleinkunstbühne ihr Programm „Zurück in die Zugluft“ vorstellt und sich dabei auf eine „hochkomische Suche nach dem verlorenen Spaß im Leben begibt.“ Karten dazu kosten 20, ermäßigt 15 Euro. Am Samstag (20 Uhr) und Sonntag (18 Uhr), 19. und 20 März, stellt das Kabarett Dusche am selben Ort dann wieder sein 49. Programm „Alles bleibt anders!“ vor. Samstags kostet der Einlass 22 Euro, sonntags 20 Euro (ermäßigt: 15 Euro). Am Dienstag, 22. März, 20 Uhr, geben Kevin Holloway and the Blues Bums ein IG-Jazz-Gastspiel in der Klapsmühl'. Gegründet wurde die Band von vier Kollegen im Jazz-Studium an der Mannheimer Musikhochschule, die allesamt eine Leidenschaft für diese traditionsreiche US-amerikanische Stilistik teilen. Der Konzertbesuch kostet 20, ermäßigt zehn Euro. Der für Mittwoch, 23. März, geplante Auftritt von Comedian Jan van Weyde wird dagegen auf den 29. Januar 2023 verschoben. Telefonisch können Karten in der Klapsmühl' unter der Nummer 0621/22488 oder per E-Mail an info@klapsmuehl.eu bestellt werden. Ein ausgewähltes Kontingent ist auch im Internet erhältlich. Online können die genannten Eintrittspreise variieren. Spielplan-Infos:

klapsmuehl.eu

Neue Jazz-Stimme und bekannte Könner im Ella & Louis

Mannheim. Eine in der Tat außergewöhnliche neue Stimme kann das Publikum beim Auftritt der New Jazz Voices Trio feat. Jil Pappert am Donnerstag, 17. März, 20 Uhr, im Mannheimer Musikclub Ella & Louis erleben. Sängerin Jil Pappert, die an der Mannheimer Musikhochschule studiert, verschmilzt zusammen mit Daniel Prandl (Piano), Jens Loh (Bass) und Holger Nesweda (Schlagzeug) Jazz, Neo-Soul und Modern Jazz. Zu hören sind Jazzstandards sowie eigene Kompositionen der jungen Sängerin. Einzelplätze und Zweiertische waren zuletzt schon ausverkauft. Karten kosten 20, an der Abendkasse 22 Euro. Swingenden Jazz präsentiert am Freitag, 18. März, 20 Uhr, das Daniele Gorgone Trio, das hierzu den italienischen Ausnahme-Trompeter Flavio Boltro begrüßen kann. Das Trio um den toskanischen Pianisten Gorgone (Marco Piccirillo spielt den Bass, Pasquale Fiore das Schlagzeug) bedient sich überwiegend bei Elementen aus dem Swing, Blues und dem Gospel. Aus der Zusammenarbeit mit Flavio Boltro entstand auch das 2021er Album „River Dance“. Der Eintritt kostet 24 Euro, an der Abendkasse 26 Euro. Einzelplätze sind bereits ausverkauft. Das Jean-Philippe Bordier Quartett bietet hiernach am Montag, 21. März, 20 Uhr, Funky Jazz und Swing aus Paris. Gitarrist Jean-Philippe Bordier, der auf seinem dritten Album „Four is more" ausnahmslos Eigenkompositionen präsentiert, wird in dieser Formation von Guillaume Naud an der Orgel, Pascal Bivalski am Vibraphon und Andreas Neubauer am Schlagwerk begleitet. Auch hier sind die Einzelplätze ausverkauft, der Eintritt kostet 20, an der Abendkasse 22 Euro. Tickets und Programm: ellalouis.de

Video Jil Pappert, Jilicious Sounds Vol.1, „My Favorite Things“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Harter Rock rollt auf Heidelberger Halle 02 zu

Heidelberg. Beim „Heidelberg Deathfest“ (Kurz: HDDF) geben sich am Samstag, 19. März, ab 13 Uhr ein Dutzend hart rockende Bands in der Heidelberger Halle 02 die Stahlklinke in die Hand – angeführt von den Bolt-Thrower-Nachfolgern Memoriam aus Großbritannien sowie der Niederländischen Formation Pestilence, die hier mit einem „Testimony Of The Ancients“-Spezial-Set durchstartet. Auch die Death-Metal-Veteranen der Gruppe Master um den gebürtigen US-Amerikaner Paul Speckmann sind mit dabei. Obendrauf soll es einen (Death)-Metal-Markt geben, eine Chill-Out Lounge und eine Food-Area. Karten kosten im Vorverkauf 42 Euro (plus Gebühr), an der Abendkasse 55 Euro. Rock und Metal geben sich dann am Montag, 21. März, um 20 Uhr ein Stelldichein beim The-Rock-Orchestra-Konzert in der Halle 02. Auf das Publikum wartet dabei „eine orchestrale Reise durch die größten Rock- und Metal-Songs der letzten 40 Jahre, performed in bezaubernder Umgebung im Kerzenschein.“ Tickets kosten 39,50 Euro (plus Gebühr). Infos: halle02.de

A-cappella-Band Viva Voce kommt als „Glücksbringer“ ins Capitol

Mannheim. Im Rahmen der Capitol-Konzertreihe „A Cappella Pur“ präsentiert das Vokalensemble Viva Voce den Zuschauerinnen und Zuschauern am Sonntag, 20. März, 19 Uhr, in Mannheim sein neues Programm „Glücksbringer“. Seit über 20 Jahren auf den Bühnen der Nation aktiv, singen sich David Lugert, Andreas Kuch, Bastian Hupfer und Heiko Benjes dabei so stimmgewaltig wie humorvoll in die Ohren ihres Publikums. Tickets gibt es für 28,40 oder 30,60 Euro unter der Hotline 0621/33 67 333. Online sind Karten ab 30,90 Euro (plus Gebühr) erhältlich. Mehr Infos: capitol-mannheim.de

Familienmusical „Das Dschungelbuch“ gastiert im Rosengarten

Mannheim. Im Mannheimer Rosengarten steppt der Bär: Mitten hinein ins bunte Urwaldleben führt das Familienstück „Dschungelbuch – Das Musical“ seine Zuschauerinnen und Zuschauer, das am Sonntag, 20. März, 15 Uhr, im Mozartsaal aufgeführt wird. In der Produktion des Theater Liberi sorgen „mitreißende Eigenkompositionen, temporeiche Choreografien und witzige Dialoge für eine abenteuerliche Reise“, kündigt die Programmbeschreibung an. Wer Balu, Baghira und Mogli dabei begleiten will: Karten dafür waren online zuletzt noch ab 22 Euro, für Kinder bis 14 Jahre ab 20 Euro (plus Gebühr) verfügbar. Infos zu „Dschungelbuch – Das Musical“: theater-liberi.de

Duo Training stellt sich bei „Jazz im Busch“ vor

Mannheim. Schlagzeuger Max Andrzejewski, dessen Band Hütte 2013 den Neuen Deutschen Jazzpreis erhielt, und Saxofonist Johannes Schleiermacher sind am Donnerstag, 17. März, 20 Uhr, bei „Jazz im Busch“ im Mannheimer Laboratorio17 zu Gast, wo sie ihr Duo-Projekt Training vorstellen, das für „größtmögliche musikalische Freiheit, Ekstase und Spiritualität“ steht. Der Eintritt zur „Jazz im Buch“-Konzertreihe ist für gewöhnlich frei. Infos auf der Facebook-Seite von Steffen Rosskopfs Konzertreihe.