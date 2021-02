  So gelingt ein nachhaltiger Waldbesuch

AdUnit urban-intext3

Georg Spang ist Revierleiter des Reviers Schifferstadt des Forstamts Pfälzer Rheinauen. Er ist für das Gebiet um Schifferstadt, Dannstadt-Schauernheim, Limburgerhof,und Mutterstadt zuständig. „Wir freuen uns über jeden, der in den Wald geht“, sagt der engagierte Förster – und hat ein paar Tipps, wie man Natur und Tiere schonen kann.

AdUnit urban-intext1

1) Eine handvoll Wald zum Mitnehmen

Laub im Herbst, Kastanien für die Bastelarbeit oder ein Korb Bärlauch – schadet es der Natur, wenn wir Dinge aus dem Wald mitnehmen? „Als Faustregel kann man sich merken: Was ich mit der Hand tragen kann, darf ich mitnehmen“, erklärt Spang. Gegen einen kleinen Strauß Blumen oder einen Korb Pilze sei nichts einzuwenden, was darüber hinausgeht, könne jedoch als Diebstahl ausgelegt werden. Ausgegraben werden dürfen Pflanzen jedoch nicht. In Naturschutzgebieten gelten deutlich strengere Regeln: Dort darf nichts mitgenommen werden.

Zapfen wie diese darf man in kleinen Mengen mit nach Hause nehmen. © Julia Wadle

AdUnit urban-intext3

AdUnit urban-intext2

2) Auf dem Weg bleiben oder querfeldein?

Grundsätzlich gibt es in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen ein Waldbetretungsrecht. Jeder darf jederzeit in einen Wald und sich dort frei bewegen. Eine Ausnahme bilden Naturschutzgebiete, die teilweise zum Schutz der dort lebenden Tiere gesperrt sind. Doch auch wenn es erlaubt ist, rät Förster Spang, auf dem Weg zu bleiben. „Querfeldeinlaufen ist schwierig für die Natur, gerade kleine Tiere können beim Brüten gestört werden“, erklärt er. Entlang beliebter Routen am Rand der Haard, in denen die Tiere kaum Rückzugsmöglichkeiten vor Wanderern haben, sind Wanderwege die bessere Wahl – und die bequemere ohnehin.

AdUnit urban-intext3

AdUnit urban-intext4

3) Hunde entweder bei Fuß laufen lassen – oder an die Leine nehmen

Auf dem breiten Weg im Wingert ist oft wenig los. © Julia Wadle

Hundebesitzer lassen gerne ihre vierbeinigen Freunde im Wald springen und sich mal so richtig austoben. Welche fatalen Folgen das haben kann, hat Förster Georg Spang schon oft selbst erlebt: „Die meisten Verkehrsunfälle mit Wild verursachen Hunde, wenn sie dem Tier hinterherjagen und das Wild auf eine Straße treiben, wo es von einem Auto angefahren wird“. Wessen Hund brav bei Fuß läuft, kann auf die Leine verzichten; der Rest sollte zum Schutz der Waldtiere seinen Hund lieber anleinen. Gesetzlich dürfen Hunde im Südwesten von der Leine gelassen werden – aber nur, wenn das Tier durch Rufe kontrolliert werden kann.

Wer seinen Hund gerne mal laufen lassen möchte: Neben Wiesen und anderen Freiflächen sind viele Weinberge von breiten, asphaltierten Wegen durchzogen, die häufig tolle Ausblicke bieten und in denen man den Hund auch mal von der Leine lassen kann.

AdUnit urban-intext3

4) Wenn es dunkel wird – Nachtwanderung im Wald?

„Es ist ein tolles Gefühl, eine Nachtwanderung zu machen“, stimmt Spang zu. Und hin und wieder spricht auch nichts dagegen. Einen Schaden für den Wald oder die dort lebende Tiere entsteht nicht. Auf das anschließende Lagerfeuer muss dagegen verzichtet werden. „Feuer zu machen ist in der Regel verboten, genauso wie Rauchen. Ich kenne keinen Waldbrand, der von einer zerbrochenen Flasche ausgegangen ist“, berichtet der Förster von seinen Erfahrungen mit fahrlässiger und mutwilliger Brandstiftung im Wald.

Förster Georg Spang freut sich über Besucher im Wald. © Julia Wadle

5) Wohin mit dem angeknabberten Obst?

Ein angeknabberter Apfel, der schnell ins Gebüsch geworfen wird – in der Regel kein Problem. Die Biomasse wird einfach abgebaut. Flaschen oder Verpackungen sollten dagegen mitgenommen werden.

AdUnit urban-intext3

6) Warum man keine Tiere streicheln sollte

„Wildtiere können zwischen einem Jogger und einem Jäger unterscheiden und wissen, wem sie nicht zu nah kommen sollten“, schildert Spang seine Erfahrung. „Wenn man aber einem Tier wie einem Fuchs oder Wildschwein so nah kommen kann, dass man es berühren kann, ist etwas faul“. Das kranke oder verletzte Tier sollte am besten in Ruhe gelassen werden. Und auch wenn sie süß sind: „Frischlinge werden von den Müttern oft nicht zurückgenommen, wenn es anders riecht“. Deswegen gilt auch für Jungtiere: Anfassen verboten!

AdUnit urban-intext3

7) Verständnis entwickeln, wie ein Wald funktioniert

Wälder sind nicht nur Naherholungsgebiete – sie sind aber auch landwirtschaftliche Nutzflächen. Von Besuchern, die sich über Holzarbeiten oder kahle Stellen im Wald ärgern, wünscht sich Waldkenner Georg Spang mehr Verständnis. „Die Leute sollten lieber beobachten, wie sich der Wald anpasst, verändert; es ist faszinierend, was die Natur macht.“

AdUnit urban-intext3

8) Leere Gebiete suchen

Wer sich in der Region ein bisschen auskennt, sollte versuchen, jenseits der beliebten Routen unterwegs zu sein. Das ist nicht nur für die Besucher entspannter, sondern auch für die Tiere. „Grundsätzlich kann man sich merken: Je mehr Leute unterwegs sind, desto mehr sollte ich auf die Natur Rücksicht nehmen“, empfiehlt Förster Georg Spang.