Seit 40 Jahren Weltkulturerbe: Bistum feiert Dom zu Speyer

Speyer. Seit 40 Jahren ist der Dom zu Speyer Unesco-Weltkulturerbe. Um dies zu feiern, veranstaltet das Bistum von Freitag bis Sonntag, 29. bis 31. Oktober, ein Festwochenende. Höhepunkt ist am Samstag – denn am 30. Oktober wurde die Aufnahme des Doms offiziell in der Liste des Unesco-Weltkulturerbes beurkundet.

Auftakt der Veranstaltung ist am Freitagabend um 20 Uhr. Zum Titel „Klingelnder Dom“ treten der Mädchenchor, die jungen Männerstimmen der Domsingknaben und der Domchor bei einem Konzert auf. „Auch Domorganist Markus Eichenlaub und eine große Formation der Dombläser wirken mit“, heißt es in der Pressemitteilung des Bistums. In das Konzert eingebettet ist außerdem die Uraufführung der Auftragskomposition mit dem Titel „Mundus Novus – Die neue Welt“ von Enjott Schneider. Zu hören gibt es auch noch Musik im gregorianischen Choral von Anton Bruckner und Oliver Messiaen. Tickets für das Konzert gibt es unter anderem online bei Reservix (www.reservix.de) und allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie in der Dom-Info.

Am Samstag veranstaltet das Domkapitel Unesco-Weltkulturerbe-Führungen, bei denen Besucher und Besucherinnen durch Bereiche des Doms geführt werden, die sonst nicht zugänglich sind. Die erste Führung startet um 10 Uhr, die letzte um 15.30 Uhr. Die Rundgänge dauern jeweils eineinhalb Stunden. Die Tickets gibt es an diesem Tag in der Dom-Info. Im Dom gibt es außerdem eine Ausstellung zu aktuellen Restaurierungsmaßnahmen. Auch der Domverein ist mit einem Informationsstand vor Ort. Für Kinder hat das Bistum eine Rallye organisiert.

Am Samstagabend kommen geladene Gäste mit Vertretern des Bistums und der Politik zusammen. Mechthild Rössler hält als Direktorin des Unesco-Welterbezentrums eine Rede zum Thema „Welterbe – eine globale Verantwortung“. Am Sonntag schließt das Festwochenende um 10 Uhr mit einer Messe, die von der Dommusik musikalisch begleitet wird. Danach gibt es noch einmal die Möglichkeit, den Dom bei Führungen kennenzulernen.

