Schlossgarten Schwetzingen: Ein ganz privater Raum

Da ist die Hoheit also hinabgestiegen. Sieben Stufen sind es, dann kann Carl Theodor alles andere um sich herum vergessen. Dunkler Lahnmarmor umgibt ihn in der Grotte, aus einer Urne und aus vier mit fein modellierten Schlangenköpfen versehenen Bleirohren plätschert warmes Wasser. Es reicht dem Kurfürsten etwa bis zur Brusthöhe, wenn er auf einem der zwei Marmorbänkchen am Rande Platz nimmt.

...