„Essen verbindet“ – ein Kalenderspruch – mit einem wahrem Kern. Nicht zuletzt kulinarische Neuentdeckungen öffnen dem einen oder der anderen die Augen für scheinbar fremde Kulturen und ungekannte Bräuche. Genau hier knüpft das gemeinsame Projekt der Diakonie Mannheim, der AWO, dem Verein „Das Arabische Haus“. und der Stadtbibliothek Mannheim an. Elf Frauen aus aller Welt teilen in dem bebilderten Rezeptbuch „300 Gramm Mehl – Süße Backrezepte aus aller Welt“ ihr Lieblingsbackrezept aus ihrer Heimat.

Aktionswochen Das Rezeptbuch „300 Gramm Mehl“ ist im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus entstanden. Dieses Jahr finden die Aktionswochen bundesweit vom 15. bis zum 28. März statt unter dem Motto „Solidarität. Grenzenlos.“ Geplant und koordiniert werden die Aktionswochen seit Januar 2016 von der Stiftung gegen Rassismus. Die Stiftung hat diese Aufgabe vom Interkulturellen Rat e.V. übernommen, der seit 1995 die Aktivitäten rund um den 21. März in Deutschland initiierte. Initiiert von der Stadtbibliothek Mannheim entstand das Rezeptbuch mit süßen Gebäck-Spezialitäten aus aller Welt in Kooperation mit dem Verein „Das arabische Haus e.V.“, dem AWO-Projekt „Ankommen – Empowerment für geflüchtete Frauen und Mädchen“ und der Diakonie Mannheim. Begleitet wurde das Projekt vom Förderkreis der Stadtbibliothek, finanzielle Unterstützung kommt vom Flüchtlingsfonds der Stadt Mannheim. jdoe

Sie kommen aus Syrien, Marokko, dem Irak, dem Sudan, Russland, Polen, dem Iran, Algerien und der Schweiz. Was sie eint, ist ihre Leidenschaft für das Backen. Bei einer Präsentation der Bäckerinnen und Projektpartnerinnen präsentieren alle gemeinsam das Ergebnis ihrer Arbeit, die vom Flüchtlingsfonds Mannheim finanziell unterstützt wird. „Eigentlich hatten wir auf eine Liveveranstaltung gehofft, natürlich mit Kostproben“, begrüßt Cigdem Erdis von den Diakonischen Werken Mannheim Bäckerinnen und Gäste.

Dass der 24. März als Datum der virtuellen Buchpräsentation gewählt worden war, ist kein Zufall. „Vom 15. bis zum 28. März feiern wir bundesweit die Internationalen Wochen gegen Rassismus unter dem diesjährigen Motto ‚Solidarität. Grenzenlos.’. Diese Aktionswochen zur Solidarität mit den Gegnern und Opfern von Rassismus finden seit Januar 2016 statt“, erklärt Erdis.

Die Idee für ihr Projekt entstand im Oktober 2020. Andrea Pörner von der Zentralbibliothek Mannheim erinnert sich: „Wir haben als Aktion für die Weihnachtszeit geplant, Backrezepte aus aller Welt zu verteilen, zweisprachig und hübsch verpackt.“ Auf die Frage nach Unterstützung auf der Suche nach persönlichen Lieblingsrezepten, kommt unter den Kooperationspartnerinnen die Idee auf, statt simpler Kopien gleich ein ganzes Rezeptbuch zu gestalten. Das Besondere: Nicht nur die Gebäcke aus aller Welt, sondern vor allem die Frauen, die diese zaubern, werden porträtiert.

Unglaubliche Hingabe

„Nicht für alle Frauen ist die Teilnahme gleich wichtig, aber sie sind das Allerwichtigste und sie möchten gesehen werden“, so Fotografin Elles Magermans. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die „Charakteristik und die Schönheit der Frauen sichtbar zu machen“, wie sie sagt. Über einen Zeitraum von etwa zwei Wochen hinweg hat sie im Dezember zehn Bäckerinnen in deren Wohnung besucht und ist begeistert von dem, was sie dort mitnehmen durfte: „Die unglaubliche Hingabe beim Backen und vor allem die riesige Gastfreundschaft, das ist sehr beeindruckend“.

Sie erinnert sich: „Fouzia Hammoud, selbst Verwalterin des Vereins „Das arabische Haus“, kannte ich noch wenig. Wir haben erst lange gefrühstückt, dann holte sie die besten marokkanischen Schalen, um das Gebäck so zu präsentieren, wie sie es fühlt.“ Sie wolle mit ihren Bildern die Authentizität der Frauen herüberzubringen. Dazu gehört auch, dass jedes Rezept sowohl auf Deutsch als auch handschriftlich in der Muttersprache der Bäckerinnen festgehalten ist.

Persönlich statt gewöhnlich

In einem kurzen Video werden nochmal alle Frauen vorgestellt. Währenddessen spielt Chrisa Lazariotou auf ihrer griechischen Laute ein arabisches Lied aus Syrien, was den persönlichen Charakter der Veranstaltung aufgreift. Klar ist: Dies ist kein gewöhnliches Rezeptbuch. Jede Frau weiß viel zu berichten von ihrem Lieblingsrezept, den damit verknüpften Erinnerungen und dessen persönlicher Bedeutung. Von Nebia Hamdani aus Algerien erfährt man, dass das sogenannte Kaak bis zu zwei Wochen frisch bleibt. Viele Mütter geben es ihren Söhnen mit, wenn diese nach dem Urlaub bei der Familie zum Militär zurückkehren. Dania Baghajati verbindet mit ihrem syrischen Familienrezept Ghandour tarboosh Kindheitserinnerungen: „Es erinnert mich an die Zeit, als ich noch in meinem geliebten Damaskus lebte“. Elena Galliker präsentiert Cremeschnittä aus ihrer Heimat der Schweiz. Erst vor einigen Monaten ist sie wieder nach Mannheim gekommen. Das Rezept erinnert sie an ihre Oma: „Sie hat es früher immer für mich gebacken“. Man merkt: Diese Gebäcke bestehen aus mehr als Mehl und Zucker. Yilmaz Holtz-Erşahin, Leiter der Bibliothek, ist begeistert von dem Rezeptbuch und dessen Vision eines interkulturellen Austauschs: „Die Grenzen sind verschwunden, wir leben nicht mehr in einem Land, in dem man nur eine Sprache spricht, ein Essen isst.“ Er hoffe, dass sich viele Menschen inspirieren und so auf andere Kulturen einlassen. Erhältlich ist das Rezeptbuch für fünf Euro bei der Stadtbibliothek sowie an den Abholstationen (Reservierung über Email: stadtbibliothek.paedagogik@ mannheim.de möglich oder telefonisch 0621/293-8924).