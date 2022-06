Projekt "radspaß" in Baden-Württemberg: Kostenlose Trainingskurse für mehr Sicherheit auf dem E-Bike

(djd-p). Wann bremse ich rechtzeitig, was muss ich beim Auf- und Absteigen beachten, wie fahre ich sicher um Kurven und was muss ich in bestimmten Verkehrssituationen beachten? Das E-Bike-Fahren hat seine Tücken. Ein Projekt in Baden-Württemberg will Fahrtechnik und Fahrverhalten gerade von Pedelec-Neulingen verbessern.

E-Bike-Boom hat seine Tücken: Fahrtechnik trainieren und verbessern

Erneuter Rekordwert beim Absatz von E-Fahrrädern in Deutschland: Im Jahr 2021 wurden nach Angaben des Zweirad-Industrie-Verbandes (ZIV) rund zwei Millionen E-Bikes und Pedelecs verkauft. Insgesamt rollen nun bereits deutlich mehr als 8,5 Millionen Fahrräder mit elektronischer Unterstützung durchs Land. Die Kehrseite: Höheres Tempo und Gewicht führen bei älteren Menschen und Neueinsteigern oft zu schweren Unfällen. Weil das E-Bike-Fahren seine Tücken hat und sich deutlich vom herkömmlichen Radeln unterscheidet, will das vom baden-württembergischen Ministerium für Verkehr geförderte Projekt "radspaß" in kostenlosen Kursen die Fahrtechnik und das Fahrverhalten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verbessern und damit für mehr Spaß und Sicherheit sorgen. Speziell geschulte Trainerinnen und Trainer vermitteln dabei E-Bike-Fahrerinnen und -Fahrern Souveränität in kritischen Situationen und generell im Straßenverkehr generell.

BaWü: Drei- bis vierstündige Kurse werden in mehr als der Hälfte der Städte und Landkreise angeboten

Das drei- bis vierstündige Training eignet sich besonders für Personen, die das Fahren mit dem Pedelec neu für sich entdeckt haben, Fragen dazu haben oder Koordinationsübungen machen möchten. Auf einem Übungsparcours werden alltägliche Fahrsituationen erprobt, um in sicherer Umgebung ein besseres Gefühl fürs Rad zu entwickeln. Mittlerweile steht das Angebot des ADFC Baden-Württemberg und des Württembergischen Radsportverbandes (WRSV) in mehr als der Hälfte aller baden-württembergischen Stadt- und Landkreise zur Verfügung. Freie Plätze kann man unter https://radspass.org/kurse oder telefonisch unter 0711-95469-799 buchen. Wer eines der Angebote besuchen möchte, kann sich auch per E-Mail an info@radspass.org wenden. Dort wird ein Kontakt zum Trainer oder zur Trainerin vor Ort hergestellt. Wer nach dem Kurs sein Pedelec gut beherrscht und weiß, worauf es ankommt, fährt sicherer durch die Welt, hat dabei mehr Spaß und kommt entspannter ans Ziel. Schließlich ist das E-Bike ein zukunftsgerichtetes und umweltfreundliches Verkehrsmittel, immer mehr Alltags- und Freizeitwege werden damit zurückgelegt.