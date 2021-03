Rhein-Neckar. Der Bachelor Niko Griesert hat seine Auserwählte am Rande der Metropolregion Rhein-Neckar gefunden. Im Finale der Dating-Show, das am Mittwoch ausgestrahlt wurde, entschied sich der 30-Jährige für Mimi Gwozdz aus Pfungstadt. Die Wahrscheinlichkeit, sich in eine Frau aus der Region zu verlieben, war hoch: Unter den 22 Teilnehmerinnen waren dieses Jahr außerdem die Mannheimerinnen Anna Corcelli und Kim Virginia Hartung. Doch während sich der Junggeselle von den Kurpfälzerinnen im Laufe der Staffel verabschiedete, kämpften Gwozdz und Michèle de Roos aus Köln um die letzte Rose. Die Schönheit mit polnischen Wurzeln konnte nach Wochen voller Dates, Dramen und Eifersucht das Herz des Rosenkavaliers erobern.

Der Weg, bis sich der Traum der 26-Jährigen endlich erfüllt hat, war lang und steinig, denn Griesert hat sich die finale Entscheidung nicht leicht gemacht.

Für die beiden geht es vor dem Candlelight-Dinner erst mal ins Kino, wo sie die schönsten gemeinsamen Momente auf Celluloid genießen – vom ersten Treffen bis zu romantischen Dates. Da fließt auch das eine oder andere Tränchen bei dem Paar.

Im Finale zeigt Niko Griesert seine romantische Seite, bevor er die 26-Jährige schließlich küsst. „Ich bringe dir jeden Tag frische Croissants mit einer großen Notfalltasse Kaffee. Mimi, du bist für mich meine Traumfrau, mein Zuhause und meine Mimi“, sagt er. „Du bist mein Lieblingsgedanke.“

Die Bürokauffrau ist überglücklich. „Es hat sich einfach angefühlt, wie ,angekommen sein‘, sagt Gwozdz. „Dass sich die ganze Reise, das Gefühlschaos und die emotionalen Momente gelohnt haben.“