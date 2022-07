Permanente Auferstehung

Man kann es nicht verhehlen: Vielen außerhalb des weiß-blauen Freistaates gelten die Passionsspiele von Oberammergau als bayrisches Dorfspektakel oder frömmelndes Bauerntheater. Doch nichts davon entspricht der Realität: Das Projekt ist künstlerisch – musikalisch und dramaturgisch – von höchster Qualität und auch politisch von großer Bedeutung. Als Spiegel der Konfessionsgeschichte in Deutschland, vor allem des schwierigen Verhältnisses von Christen und Juden.

Tipps für Interessierte und Besucher Aufführungen: Sie starteten am 14. Mai und dauern noch bis 2. Oktober. Insgesamt gibt es 103 Aufführungen, täglich außer Montag und Mittwoch. Karten: für Juli, August, September und Oktober noch verfügbar. Bestellung: www.passionsspiele-oberammergau.de, dort Button „Karten“. Preise: je nach Kategorie zwischen 30 und 180 Euro. Auch auf den hinteren Plätzen herrscht dank der aufsteigenden Konstruktion der Ränge ausgezeichnete Sicht, und man hört dort auch alles gut. Abwicklung: Die Aufführung beginnt um 14.30 Uhr und dauert bis 17 Uhr. Dann ist Pause bis 20 Uhr und danach Fortsetzung bis etwa 22.30 Uhr, ab 15. August alles eine Stunde früher. Mitwirkende: Mehr als 2000 Menschen, davon 500 Kinder. Bedingung ist, dass sie aus dem Ort stammen müssen. Bis 1984 waren Frauen, wenn verheiratet oder älter als 35, vom Mitspielen ausgeschlossen. Nach Klage kassierte das Oberlandesgericht München diese Vorgabe. Für 2010 wurde die Bedingung aufgehoben, dass nur Christen mitspielen dürfen. Seither nehmen auch muslimische Darsteller teil; der aktuelle stellvertretende Spielleiter und Nikodemus-Darsteller etwa ist Muslim. Bedeutung: Die Spiele sind Teil der Identität der Gemeinde. Nahezu jeder Bürger spielt mal mit, manche von Kindesbeinen an, in vielen Familien seit Generationen. Zudem sind die Spiele mit ihren jeweils bis zu 550 000 Besuchern ein Wirtschaftsfaktor, aber auch Herausforderung für die Infrastruktur: Zu ausverkauften Vorstellungen strömen rund 5000 Besucher in den Ort mit 5500 Einwohnern. -tin

Seine Entstehung führt in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648). Zu seinen Folgen gesellt sich in vielen Landesteilen die Pest. 1632 schleppt ein Besucher des Kirchweihfestes namens Kaspar Schisler die Seuche in Oberammergau ein. Die Väter der Gemeinde entschließen sich zu einer besonderen Kur: Sie geloben, alle zehn Jahre „das Leiden, Sterben und Auferstehen unseres Herrn Jesus Christus“ aufzuführen, wenn die Pest enden möge.

Das hilft, und so wird 1634 das Gelübde erfüllt und das Schauspiel mit dem von einem Mönch aus dem nahen Kloster Ettal verfassten Text erstmals aufgeführt – auf dem Friedhof über frischen Gräbern der Pesttoten. 1674 wird der heutige Rhythmus beschlossen: in jedem vollen Jahrzehnt. Schon 1750 ist die 10 000-Zuschauer-Marke durchbrochen.

Doch immer wieder wird das Stück Spielball der Politik, 1770 von Kurfürst Maximilian III. verboten, weil „das größte Geheimnis der Religion nun einmal nicht auf die Schaubühne gehört“. 1777 fällt der Thron an den Kurfürsten Carl-Theodor aus dem weltoffeneren Mannheim. Ihn bitten die Oberammergauer denn auch um Aufhebung des Verbotes – und versprechen, allzu reißerische Szenen wegzulassen. Mit Erfolg: Als einzige Gemeinde Bayerns erhalten sie das Recht zur Aufführung.

Die napoleonischen Kriege zu Beginn des 19. Jahrhunderts bringen den Jahrzehnt-Zyklus kräftig durcheinander. Die größte Neuerung stellt 1815 der Wechsel von der Versform zur Prosa dar. Das ermöglicht die direkte Übernahme von Bibeltexten. Das Projekt expandiert, 1830 gibt es elf Aufführungen – nicht mehr auf dem Friedhof, sondern in einem 5000 Zuschauer fassenden Theater am Nordrand des Dorfes. 1850 werden 45 000 Besucher gezählt. In diesem Jahr entsteht auch die älteste erhaltene Fotografie vor Ort: von Tobias Flunger in der Rolle des Christus.

1880 wird die 100 000-Zuschauer Marke überschritten, unter ihnen ist Thomas Cook. Er entdeckt das Spiel für den Tourismus, so dass immer mehr Engländer anreisen, „als vermehrten sie sich unterwegs“, wie ein Chronist formuliert. Um 1900 werden rund 175 000 Zuschauer gezählt, nunmehr in einer auch technisch ambitionierten Halle mit Eisengerüst. Erfinder wie Gustave Eiffel und Graf Zeppelin, Ölmagnat John D. Rockefeller und US-Präsident William Taft sind unter den Gästen.

Angebot einer Filmfirma

1920 fallen die Spiele aus. Viele Darsteller und Musiker sind im 1918 zu Ende gegangenen Weltkrieg gefallen oder schwer verwundet. Die Spiele werden um zwei Jahre verschoben und zählen dann mehr als 300 000 Besucher. Die US-Filmgesellschaft Atlantic macht sogar das Angebot, sie gegen Zahlung einer hohen Millionen-Summe aufzuzeichnen. Der Gemeinderat lehnt jedoch ab.

1934 feiern die Spiele ihren 300. Geburtstag. Er fällt in die Nazi-Herrschaft und wird von dieser begierig genutzt. NS-Bürgermeister Raimund Lang vergleicht die Pest von 1632 mit der „Pest des Marxismus, die der Führer Adolf Hitler aufgehalten hat“. Am 13. August 1934 besucht Hitler die Spiele und rühmt Pontius Pilatus als einen „Fels inmitten des jüdischen Geschmeißes“. Die ohnehin antijüdischen Elemente in dem Stück werden, inszeniert von Bürgermeister Langs Bruder, noch stärker betont. Ein eher kurioses „Problem“ ist, dass die Darsteller ja lange Haare tragen. Von Seiten der Partei wird kritisiert, dass diese ein Zeichen der Verweichlichung seien und nicht in die „neue Zeit“ passen. Nur für die Aufführungen wird eine Genehmigung erteilt.

1940 ist seit einem Jahr Krieg, die Spiele fallen aus. Die Rollen sind bereits vergeben – nicht vom Gemeinderat, sondern von der NSDAP-Ortsgruppe, an verdiente Parteigenossen.

1950 stehen die Spiele wieder an und sollen nach dem Willen konservativer Kreise dazu dienen, Deutschlands christliche und humanistische Tradition darzustellen, die der Nazi-Ideologie fremd sei. Doch nach der Ermordung von sechs Millionen Juden wird ein zentrales Problem offenkundig: die tradierten antijüdischen Aspekte des Stoffes.

Folgenschwere Ausrichtung

„Aus heutiger Sicht erkennen wir schon in den Evangelien eine Verschiebung der Schuld am Tode Jesu auf die Juden“, urteilt Reinhard Kardinal Marx 2021: „Ihren fatalen Höhepunkt findet diese theologische Beschuldigung dann ab dem zweiten Jahrhundert im Vorwurf des Gottesmordes, der bis weit ins 20. Jahrhundert den theologischen Kern des christlichen Antijudaismus bildet.“

Passionsspiele haben daran großen Anteil. In ihnen „wurden judenfeindliche Stereotype nicht nur plakativ offen wie subtil in Szene gesetzt, sondern auch von Generation zu Generation Millionen von Menschen weitervermittelt, so dass sie sich dem kollektiven Gedächtnis einbrannten“, so Marx: „Der rassistische Antisemitismus und die nationalsozialistische Vernichtungsideologie konnten daran anknüpfen.“

Eine Petition von hochrangigen Intellektuellen wie Arthur Miller, Billy Wilder und Leonard Bernstein verurteilt nach 1945 denn auch das Stück wegen der stereotyp negativen Darstellung von Juden als antisemitisch. Der Ort reagiert dickfellig. „Wir haben ein reines Gewissen“, postuliert Spielleiter Johann Georg Lang, der seine Inszenierung von 1934 fast unverändert wiederholt. Erst in den 1960er Jahren kommt Bewegung in die Sache. 1966 wird Hans Schwaighofer vom Gemeinderat zum Spielleiter für 1970 bestimmt. Doch seine Überarbeitung des Textes lehnt der Gemeinderat ab, Schwaighofer tritt zurück. Wegen dieser Reformunwilligkeit entzieht Erzbischof Julius Döpfner den Oberammergauern das kirchliche Siegel, die „Missio Canonica“.

So wird Schwaighofer 1975 erneut beauftragt. Diesmal sollen die Bürger über seinen neuen Text entscheiden. Doch in einer Abstimmung lehnen sie ebenfalls ab. So bleibt auch 1980 der überkommene Text.

1984 kommt es im Gemeinderat zu einem Generationswechsel. Zwei Jahre später wird der 24-jährige Christian Stückl zum Spielleiter für 1990 gewählt. Doch die Kirche ist längst wieder konservativ, Kardinal Joseph Ratzinger stellt Stückl einen „theologischen Berater“ zur Seite. Und der sagt, wie Stückl sich im Jahre 2020 in einem Interview erinnert: „Wir müssen aufpassen, dass wir uns von den Juden nicht unser Evangelium zusammenstreichen lassen.“

Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Otto Huber macht Stückl sich dennoch daran, das Stück sukzessive zu modernisieren. Doch selbst dies geht manchem schon zu weit: 1989 versucht ein Teil des Gemeinderates, Stückl abzuberufen, doch das scheitert, wenn auch knapp. Im Jahr 2000 wird er jedoch per Bürgerentscheid als Spielleiter bestätigt.

Für das Jahr 2000 kommt es zur großen Textreform. Die antijüdischen Darstellungen entfallen. So wird die Passion nicht als Konflikt zwischen Christen und Juden, sondern als innerjüdischer Konflikt dargestellt, der von den Römern ausgenutzt wird. Der sogenannte Blutruf der jüdischen Menge aus dem Evangelium („Kreuzige ihn!“) entfällt.

Mit Gebetsschal und Kippa versehen, wird Jesus als frommer, praktizierender Jude gezeigt, auf Hebräisch betend. Teile dieser Gebete werden auf Hebräisch ins Stück aufgenommen. „Jesus war kein Katholik“, macht Stückl klar: „Er war vom ersten bis zum letzten Tag Jude.“

Dieses Bemühen Stückls findet Anerkennung in jüdischen Kreisen. 2020 erhält er den Abraham-Geiger-Preis und die Buber-Rosenzweig-Medaille. „Oberammergau ist in den letzten Jahrzehnten gleichsam zu einem Labor des christlich-jüdischen Dialogs geworden“, lobt Kardinal Marx, „und damit ein kraftvolles Zeichen gegen Antisemitismus.“