04

In Speyer findet derzeit die Frühjahrsmesse auf dem Festplatz statt. Ob coole Fahrgeschäfte wie Autoscooter und Karussells sowie dem Riesenrad, Stände mit kulinarischen Highlights und Biergärten, für jeden Geschmack ist was dabei. Zudem können Groß und Klein täglich von an den Ständen ihren Kräfte beim Ball-, Pfeil- und Ringwurf messen. Am Ostersonntag findet auf dem Messplatz eine Ostereiersuche ab 12 Uhr statt. Findet man ein goldenes Ei, hat man die Chance einen VIP-Pass für die Speyerer Frühjahrsmesse zu gewinnen. Am Ostermontag lockt der Großeltern-Enkelkinder-Nachmittag zwischen 14 und 17 Uhr mit günstigen Kuchen, Kinderschminken und einem Malwettbewerb. Los geht es täglich von 14 bis 22 Uhr. An Freitagen, samstags und an Tagen vor Feiertagen haben die Stände bis 23 Uhr geöffnet. Sonntags und feiertags geht es bereits ab 12 Uhr los.