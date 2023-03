Nur auf der Durchreise

Seines Kunstpelzmantels und seines Pepitahuts hat sich Frank Spilker nach dem vierten Lied entledigt. Die Kopfbedeckung des Sängers von Die Sterne ist nicht als Reminiszenz an den früheren Waldhof-Trainer Klaus Schlappner zu werten, der auf den meisten Fotos aus den 80er Jahren einen Pepitahut trug. Es ist zu bezweifeln, dass Spilker Schlappner überhaupt kennt. Der 57-Jährige ist in Mannheim auf der Durchreise, um in der Alten Feuerwache das neue Sterne-Album „Hallo Euphoria“ live vorzustellen. Die Sterne im Jahr 2023 sind faktisch nur noch Frontmann Spilker und seine neue Begleitband – die anderen Mitglieder aus der Ur-Formation haben sich 2018 verabschiedet.

Von allen Bands der sogenannten Hamburger Schule um Blumfeld und Tocotronic, die in den 90er Jahren bewiesen, dass ambitionierte Gitarrenmusik auch mit klugen deutschen Texten funktionieren kann, hatten Die Sterne immer ein Alleinstellungsmerkmal. Ihren Groove. In der Feuerwache gibt es mit „Die Interessanten“ (1997) dafür gleich zum Auftakt ein prägnantes Beispiel zu hören. „Von allen Gedanken, schätz’ ich doch am meisten, die Interessanten“, räsoniert der Zwei-Meter-Hüne Spilker – und die Vorfreude auf einen leicht nostalgisch aufgeladenen Konzertabend steigt.

Die Klassiker gegen Ende

Auch danach machen Die Sterne außer einem ein wenig zu drucklosen Sound und kleineren technischen Problemen zu Beginn wenig falsch. Spilkers neues Line-Up spielt technisch sogar fast ein bisschen besser als das alte. „Hallo Euphoria“, der Titelsong des neuen Albums, wirkt wie ein bitter notwendiger Gegenpunkt zur Stimmungslage der vergangenen Jahre, „Depressionen aus der Hölle“ bringt die Indie-Disco in die Feuerwache, „Du musst gar nix“ ist eine schlau formulierte Absage an das Primat des Leistungsgedankens.

Das Konzert ist generell von einer sehr freundlichen Grundhaltung getragen, sowohl auf als auch vor der Bühne. Was Spilker allerdings – im Gegensatz zu den früheren Auftritten in der Region – nicht gelingen mag: Den Funken richtig überspringen zu lassen. Selbst bei den Sterne-Klassikern „Universal Tellerwäscher“ und „Was hat dich bloß so ruiniert?“ fällt die Reaktion unter den 250 Besuchern im nur luftig gefüllten Kulturzentrum in der Neckarstadt nicht überbordend aus.

Irgendwie fehlt diesem Abend die Energie, der letzte Biss. Dieser Befund zieht sich bis in die zweiteilige Zugabe, in der es Die Sterne mit dem neuen Stück „Wir wissen nichts“ und dem krautrockig ausufernden „Wichtig“ nicht mehr schaffen, den Eindruck zu vertreiben, nur eine routinierte Dienstagabend-Show gespielt zu haben. Nett war es trotzdem.