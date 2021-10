„Niemand möchte den Feind in sich selber sehen“

Ayse Güvendirens Theaterabend „R-Faktor: Das Unfassbare“ setzt sich mit Rassismuserfahrungen von Kunst- und Kulturschaffenden auseinander, die als sogenannte People of Color nicht als Teil der Mehrheitsgesellschaft gelesen werden. Ein Gespräch über ihre preisgekrönte Münchner-Kammerspiele-Inszenierung, die im Mannheimer Nationaltheater am Themenwochenende „Kalmak – Bleiben“ gezeigt wird.

Ayse Güvendiren findet, dass Rassismus nicht die Ausnahme, sondern die Regel ist. © NTM

Frau Güvendiren, der Kunst- und Kulturbetrieb, gerade das Theater als Raum für kritisches Denken, sollte aufgeklärt und progressiv sein. Gibt es auch dort Rassismus? Und wenn, sollte es einen wundern?

Von der Münchner Schule auf die Bühne des NTM Ayse Güvendiren, geboren 1988 in Wien, studierte Regie an der Münchner Otto-Falckenberg-Schule. Ihre Abschlussinszenierung „R-Faktor: Das Unfassbare“ (Münchner Kammerspiele) wurde mit dem renommierten Preis des Festivals Körber Studio Junge Regie in Hamburg ausgezeichnet. Das Themenwochenende „Kalmak – Bleiben“, 28. bis 31. Oktober, beleuchtet vor dem Hintergrund des 1961 geschlossenen Anwerbeabkommens zwischen der Türkei und Deutschland die postmigrantischen Geschichte und Gegenwart. Das Programm: 28. Oktober, 19 Uhr, Zoom-Ausgabe der Lese- und Gesprächsreihe „Das Haymatministerium“. 29. Oktober, 18 Uhr, Festabend mit Kurzfilm-Premiere von „Ah biz Almanc·lar“ (Unteres Foyer). 19.45 Uhr „Istanbul“ im Schauspielhaus. 30. Oktober, 15 Uhr, musikalische Lesung deutsch-türkischer Lyrik („Ich spreche mich laut und groß“), Dalberghaus der Stadtbibliothek. 19 Uhr „R-Faktor: Das Unfassbare“ im Schauspielhaus; Nachgespräch mit Ayse Güvendiren sowie Selen Kara (Regie „Istanbul“, „Ellbogen“). 31. Oktober, 14 bis 17 Uhr, Workshop „Gegen Rassismus – ungekannte Perspektiven“ im Werkhaus. 17 Uhr „Ellbogen“ im Schauspielhaus. 20.30 Uhr Podiumsdiskussion „Widerständig bleiben – (post-)migrantische Kämpfe gestern und heute“ im Schauspielhaus.

Ayse Güvendiren: Ich glaube, die erste Frage erübrigt sich – ja, gibt es. Und sollten wir uns wundern? Jein, ich wüsste keine pauschale Antwort darauf. Nein, weil: Wir sind alle unterschiedlich und vor allem rassistisch sozialisiert. Wir haben gewisse Denkmuster, mit denen wir erzogen wurden. Wir sind schließlich alle Produkt unseres sozialen Umfelds. Auch die Kunst- und Kulturschaffenden-Szene ist nicht davon ausgenommen. Und ja, weil: die Theaterblase sich vehement als ein Ismen sensibler (und vor allem rassismuskritischer) Raum behauptet. Was sie aber offensichtlich nicht ist.

Wie lässt sich die Selbstblindheit, die das „unfassbar“ werden lässt, erklären?

Güvendiren: Ich glaube, dass niemand den Feind in sich selber sehen möchte. Niemand blickt in den Spiegel und denkt sich, ,Du bist ein Rassist!’ oder ,Du bist ein Sexist!’. Deshalb ist Selbstkritik, Selbstreflexion generell schwierig.

Wie ist es spezifisch im Kulturbereich?

Güvendiren: Die Kunst- und Kulturbranche ist eine Branche, die sich um ihre eigene Achse dreht. Sie möchte ganz vieles erfüllen, es gibt ganz vieles zu erzählen, vieles an Themen, wie unter anderem Rassismus, aber die Beschäftigung damit geht nicht in die Tiefe. Es kommen zwar gewisse topics auf den Tisch, aber das sind oft Eintagsfliegen, denen es an Kontinuierlichkeit fehlt. Diese Kontinuierlichkeit aber braucht es.

Wie haben Sie für Ihre Inszenierung recherchiert?

Güvendiren: Am Anfang bin ich von meinem eigenen Berufsalltag ausgegangen. Aber ich wusste, dass das eben kein Einzelfall ist, sondern eine gewisse Routine, ein gewisses System hat, dass es strukturell bedingt ist, und dass es da draußen noch ganz viele andere gibt, denen es genauso geht. Dann habe ich völlig blauäugig auf Instagram einen Post gestartet, sagte, ich mache zu dem Thema ein Projekt und würde mich gern mit anderen BIPoCs (Black, Indigenous and People of Color) austauschen, wer hat Lust? Auf einmal hatte ich knapp 30 Anfragen in kürzester Zeit. Das war ein Schock, einerseits.

Und andererseits …

Güvendiren: … war es auch wieder nicht überraschend, weil ich das auch irgendwie erwartet hatte. Rassismus ist eben nicht die Ausnahme, es ist die Regel, leider. Bei den Gesprächen, die ich führte, war mir vor allem wichtig, nicht nachzubohren und irgendwelche Traumata hervorzuholen. Aber man merkte, je mehr mensch gesprochen hat, so langsam öffnet sich die Person und lässt gewisse Erinnerungen wieder zu. Es war auf einmal wie die Büchse der Pandora, es hat kein Ende mehr gefunden. Ich habe die Gespräche transkribiert und so zusammengefasst, so dass alle knapp 30 Interviewpartner*innen in irgendeiner Weise mit einem Erinnerungs- oder Erfahrungsbruchstück in diesem Abend vorkommen.

Sie wurden dafür mit Preis des Festivals Körber Studio Junge Regie ausgezeichnet.

Güvendiren: Um ehrlich zu sein, ich habe null damit gerechnet. Ich wusste, dass die Arbeit sehr gewagt war. Die Überraschung war riesig. Ich habe so viele Nachrichten, Mails, Anrufe bekommen – über die ich mich sehr gefreut habe. Andererseits dachte ich mir, was passiert hier gerade? Wieso ist auf einmal dieses Interesse so groß? Aber ja, ich habe mich super gefreut, vor allem für meine Interviewpartner*innen. Ich kannte diese Menschen nicht und sie haben mit mir ihre intimsten Momente geteilt.