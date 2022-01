Neues Gesetz: Erlebnistag Deutsche Weinstraße muss pausieren

Rhein-Neckar. Rhein-Neckar. Mit mehr als 200 000 Besuchern gehörte der Erlebnistag deutsche Weinstraße in der Vergangenheit zu den größten Veranstaltungen in der Pfalz. Alle beteiligten Organisationen, darunter die beiden Landkreise Bad Dürkheim und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Landau und Neustadt müssen nun davon ausgehen, dass der autofreie Weinstraßentag zwischen Bockenheim bei Grünstadt im Norden und Schweigen-Rechtenbach an der französischen Grenze auch im Jahr 2022 nicht stattfinden wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hauptgrund ist nach einer Pressemitteilung des Vereins Pfalzwein e.V. aber nicht die Corona-Pandemie, sondern das neue Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, das ein angepasstes Veranstaltungskonzept erfordere sowie ein umfangreiches Sicherheitskonzept für die Region verlange. Im Sicherheitskonzept muss künftig auch ein hauptverantwortlicher Veranstalter für das Event benannt werden, den es bisher nicht gibt. „Ein Event mit mehr als 200.000 Besuchern zu organisieren, Themen zu definieren und dabei alle beteiligten Organisationen, Winzerinnen und Winzer und die Politik einzubeziehen, bedarf einer ausführlichen Vorbereitung. Die notwendige Neukonzeption und die Detail-Planung brauchen Zeit, zudem müssen rechtliche Vorläufe eingehalten werden. Wir sehen uns deshalb gezwungen, das Event auch so frühzeitig abzusagen“, sagt Joseph Greilinger, Geschäftsführer des Pfalzwein e.V, am Mittwoch.