Neue Achterbahn im Test: Ein irrer Flug durch die Galaxie

Orlando/Florida. Wa-a-a-h-h-h-n-s-i-n-n!

Schreien. Das Adrenalin schießt durch den Körper. Schreien. „Come on, shake your body baby, do the conga; I know you can’t control yourself any longer.“ Im Sitz wackeln, Spaß haben, so wie es Gloria Estefan and Miami Sound Machine in „Conga“ besingen. Anders geht’s auch gar nicht. Ich habe keine Kontrolle mehr über meine Emotionen. Möchte nur noch quietschen vor Vergnügen, diese rasante Achterbahnfahrt inhalieren und staunen über das Weltall, durch das ich jage. Ich schieße mit mehr als 80 Stundenkilometern durch die Galaxie, zwischen leuchtenden Sternen hindurch, entwische Bösewichtern, die Feuerbälle nach unserem Raumschiff werfen. Keine Chance, sie kriegen uns nicht. Denn wir sind im Team der „Beschützer der Galaxie“, der „Guardians of the Galaxy“. Die Latin Rhythmen aus dem Soundsystem des Wagens tun ihr Übriges für den ultimativen Kick.

Er hat sich die Geschichte rund um die neue Achterbahn Guardians of the Galaxy im Epcot-Themenbereich in Disney World Florida ausgedacht: Steve Spiegel. Bei der einer rasanten Achterbahnfahrt (ohne Überschlag) geht es durch die Galaxy. Und schon im Wartebereich (im Bild) lernt man viel über Planeten und Sterne. © Bauroth

Über die Gruppe ehemaliger intergalaktischer Gesetzloser, die gemeinsam die Galaxie vor planetarischen Bedrohungen beschützen wollen, gibt es nicht nur zwei Filme (2014 und 2017, produziert von Marvel; ein dritter Teil soll 2023 folgen). „Peter“, alias „Star-Lord“, „Gamora“, „Rocket“, „Groot“ und „Drax“ haben jetzt auch ihre eigene Achterbahn in Walt Disney World Orlando, Florida, USA. An diesem Freitag, 27. Mai, soll „Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind“ offiziell in Betrieb gehen und sie wird definitiv für Nervenkitzel bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen sorgen.

Bevor es heißt "Einsteigen", gibt es eine Einführung in die Story - das verkürzt das Warten: "Rocket" (l.) und "Groot" sind Charaktere von "Guardians of the Galaxy" und sorgen beim "Cosmic Rewind", der neuen Achterbahn, die für Nervenkitzel bei der ganzen Familie sorgt, für Unterhaltung. © Kent Phillips/Disney World

Da ist sich auch ihr „Vater“, Steve Spiegel, sicher. Ich treffe den Storyteller und Imaginier, so seine Funktionen in der Walt Disney World Company, bei einem internationalen Medienevent anlässlich des 50. Geburtstags von Disney World in Florida in den Vereinigten Staaten. Er erzählt, dass das Fahrgeschäft mit einer neuen Technologie ausgestattet ist, zu der der 360 Grad drehende Wagen gehört. Ihm war zudem wichtig, den Wartebereich spektakulär und informativ zu gestalten. Dafür arbeitete er mit Astronomen zusammen. Schon hier bewegen sich die Gäste im All. Auf einem gigantischen Screen an der Decke wechseln sich Wolkenhimmel, Milchstraße und kreisende Sterne sowie Planeten ab. Beeindruckend! Natürlich spielen die Filmhelden eine Rolle und sprechen die Gäste über Bildschirme und als Hologramme direkt an.

Die neue Achterbahn bildet nur einen Höhepunkt innerhalb des „magischsten Festes der Welt“, wie Disney World seine ausgedehnte Geburtstagssaison nennt. „Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind“ befindet sich im Themenpark Epcot, einem von insgesamt vier. Ergänzt wird das Freizeitpark-Quartett durch zwei Wasserparks.

Noch bevor die Achterbahn "Guardians of the Galaxy_ Cosmic Rewind" am 27. Mai 2022 offiziell in Betrieb geht, konnten internationale Journalisten diese testen: Hier unsere Reporterin Katja (l.) und Lucie aus Großbritannien. Und beide finden sie großartig! Das Foto stammt von der Kamera in der Attraktion. © Disney World

Epcot besteht seit 40 Jahren und wird innerhalb des Jubiläums eine Umgestaltung erfahren. Hier trifft sich nicht nur die Welt in den authentisch nachgestellten Bauten von Ländern wie Norwegen, Japan, Mexiko, Italien oder Deutschland (mit Original Biergarten), die atemberaubenden Gärten sollen weiterentwickelt und den Jahreszeiten noch mehr angepasst werden. Geplant sind zusätzliche Kulturveranstaltungen, die zu mehr urbanem Leben in diesem Themenareal führen sollen – und das bis in die Abendstunden hinein. Dazu schufen Kreativköpfe die Musik- und Lichtshow „Harmonious“ – ein atemberaubendes Spektakel mit Feuerwerk, das einem Musical-Best-of auf überdimensionalen Leinwänden auf dem Wasser gleichkommt.

Die Mischung stimmt

In Disney World einzutauchen, streichelt der Seele, sogar wenn man ohne Kinder mit dem Partner oder Freunden unterwegs ist. Es ist eine Auszeit vom realen Leben. Hier herrschen Friede, Freude, Harmonie, alles wirkt luftig-leicht und pink. Auf den Festparaden im Themenpark „Magic Kingdom“ sorgen bekannte Figuren wie Pinocchio, A- und B-Hörnchen, Cinderella, Arielle und all die anderen Schönheiten für gute Laune.

Die bunte Festparade in "Magic Kingdom" in Disney World Florida - Anna und Elsa von "Die Eiskönigin" ("Frozen") dürfen natürlich nicht fehlen. © Bauroth

Die Mischung aus Nervenkitzel, Staunen und entspannt Genießen bildet eine wohltuende Symbiose. Humorvoll geht’s ebenfalls zu: Bei der „Jungle Cruise“ reißt wie im gleichnamigen Film der Steuermann Witze und Piratencaptain Jack Sparrow versteckt sich bei „Pirates of the Caribbean“ schon mal in einem Rumfass.

Soll eine Lieblingsspeise von Walt Disney gewesen sein: ein Hot Dog mit Erdbeermarmelade. Auch in der Speisen-Kollektion zum 50. Disney World Jubiläum. © Bauroth

Gut, zwischendurch gibt’s auch mal ein bisschen Finsternis, etwa im Bereich „Star Wars: Galaxy’s Edge“ im Themenpark „Hollywood Studios“, in dem „Darth Vader“ seine dunkle Seite zeigt, oder Gruselatmosphäre wie in der mit Hologrammen gestalteten Geisterkulisse „Haunted Mansion“ („Magic Kingdom“). Doch letztlich macht Disney World eines: glücklich. Kein Wunder also, dass Generationen in den Freizeitparks anzutreffen sind. Bewundernswert ist dabei der Umgang mit Menschen mit Behinderung. Hier machen’s die US-Amerikaner vor: Fast alle Fahrgeschäfte sind auf Rollstuhlfahrer eingestellt.

Zum 50. Jubiläum hat sich Disney World einiges einfallen lassen: Die Helden Micky und Minnie Maus tragen feinen Zwirn, die Miniatur-Ausgaben aus Plüsch im Fanshop natürlich ebenso.

Dort finden Anhänger viele Jubiläumsprodukte – von Pins über Kleidung bis hin zu Handtaschen. Sammlerherzen schlagen da höher. Eis in Mauskopf-Form und spezielle Speisen in Restaurants lassen das Fest auf der Zunge zergehen. Gewöhnungsbedürftig: ein Hot Dog mit Erdbeermarmelade. Den soll der Erschaffer von Micky Maus, Donald Duck, Goofy und Co., Walt Disney (1901 – 1966), gern gegessen haben.

Tipp: Groß speisen sollte man nichts vor der Sause im „Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind“. Ich steige noch einmal ein, das fünfte Mal an diesem Tag. Der Kick, wenn es rückwärts in gefühlter Warp-Geschwindigkeit in die Galaxie geht, macht süchtig. „Everybody wants to rule the world“ von Tears for Fears gibt’s dieses Mal auf die Ohren, ein weiterer von insgesamt sechs Titeln, die in den Wagen der Achterbahn gespielt werden.

W-a-a-a-h-h-h-n-s-i-n-n!

Mehr Fotos aus Disney World Florida gibt es hier.