Mit Clara on tour nach Amsterdam: Karriere in der Kunstspeziallogistik

(djd-p). Regelmäßig müssen wertvollste Kunstobjekte von einem Ort zum anderen transportiert werden - innerhalb Deutschlands, Europas oder rund um den Globus. Dafür gibt es Speziallogistiker, die sich mit ihren Fachkräften auf das Bewegen kostbarer und sensitiver Gegenstände spezialisiert haben und attraktive Karrierechancen bieten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein solcher Kunstspeziallogistiker ist das Kölner Familienunternehmen Hasenkamp, gegründet 1903 und in der fünften Generation inhabergeführt. Geschäftsführer Dr. Thomas Schneider kann sich an viele spektakuläre Kunsttransporte erinnern, aber Clara war etwas ganz Besonderes. Die Rede ist vom lebensgroßen Abbild eines Nashorns, das im 18. Jahrhundert auf Jahrmärkten, an Fürstenhöfen und auf Volksfesten in ganz Europa eine Sensation war. Mit elf Jahren war sie dreieinhalb Meter lang, 1,70 Meter hoch und 2.500 Kilogramm schwer. Das Gemälde von Jean-Baptiste Oudry hängt üblicherweise im Staatlichen Museum Schwerin. Wegen Renovierungsarbeiten ist es seit 2021 für drei Jahre geschlossen - und Clara ging auf Reisen. Zunächst in ein Depot nach Hamburg und im Sommer 2022 als Mittelpunkt einer Ausstellung ins Rijksmuseum nach Amsterdam.

Eine Spezialkiste für Clara

Neben Fingerspitzengefühl und Augenmaß beim Bewegen durchs Museum verlangte die Größe des Bildes einen großvolumigen Transportbehälter. In Köln wurde eine Kiste in den Maßen 340 mal 511 Zentimeter gefertigt, der hölzerne Schutzkorpus wiegt 832 Kilogramm. "In unserer Firmengeschichte stellt die für Clara gefertigte Transportkiste ein Novum dar", erklärt Thomas Schneider. Im Firmenbereich "Fine Arts" hat sich das Traditionsunternehmen auf den Transport von Kunst- und Kulturgütern spezialisiert: von der Totenmaske Tutanchamuns über Gemälde von Leonardo da Vinci bis hin zur Himmelsscheibe von Nebra und den Tonkriegern der Terrakotta-Armee. "High-End-Klimakisten gewährleisten den gesamten Transport sensibler Kunstgüter über eine stabile Temperatur und gleichbleibende Luftfeuchtigkeit. Versendet wird weltweit per Luft- und Seefracht oder per Lkw", so Schneider.

Keine Zeit für Langeweile: Abwechslungsreiche Karriere in vier Bereichen

Neben "Fine Arts" betreibt Hasenkamp die Bereiche Relocations, Archivdepot und Final Mile Service als Subunternehmer für große Paketdienstleister. "Wir bieten zahlreiche internationale Jobs und Karrieremöglichkeiten in der Disposition und Logistik, im Lager und in der Schreinerei sowie in der IT und im Transport. Zudem vergeben wir Ausbildungsplätze und bieten Karrierechancen während und nach dem Studium", erläutert Thomas Schneider. Neugierig geworden: Interessierte finden weitere Infos unter https://hasenkamp.com/de/karriere/. Schneider weist auf den besonderen Reiz der Arbeitsplätze hin: "Bei uns kann man permanent das Jobprofil verändern und nach interner Schulung quasi horizontal wechseln."

Erfahrungsbericht zum dualen Studium

Innerhalb von drei Jahren kann man etwa ein duales Studium zur Logistikmanagerin oder zum Logistikmanager in Kombination mit der Ausbildung zum Kaufmann oder zur Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung absolvieren. Janis Börsch hat sich für diesen Weg entschieden, seinen Erfahrungsbericht können Sie hier nachlesen.