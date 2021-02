Mannheim. Es beginnt schon passend. Angeregt durch die aktuelle Situation, in der uns eine Atemwegserkrankung über ein Jahr im übertragenen wie im wortwörtlichen Sinn den Atem nimmt, hat die italienische Choreographin Cecilia Ponteprimo sich mit dem menschlichen Atmungssystem beschäftigt. „Aus tiefster Lunge“ („From the bottom of my lungs“) lässt sie Tänzer Lorenzo Ponteprimo zur Musik „Moldavian Hora“ von Les Primitifs die Mechanismen des Luftstroms tänzerisch ergründen. Dazu pfeift heftig der Wind. Ansonsten ist das minimalistische Solo weitaus hintergründiger und ruht sich nicht auf klassischen Ein- und Ausatmungsbewegungen aus.

Auf der Bühne des Mannheimer Felina-Theaters, wo Leiter Sascha Koal die Zeit des Aufführungsverbots vor Publikum sinnvoll mit der Online-Premiere „solitaire solidaire – Dancers at Work“ überbrückt, herrscht kreative Corona-Umschiffungskreativität. Und das nicht zum ersten Mal. Die Filmaufnahmen der vier tänzerischen Miniaturen dauern insgesamt 40 Minuten und sind von Samstag, 27. Februar bis Montag 1. März jeweils von 19 bis 21 Uhr als Aufzeichnung kostenlos aus dem Theater Felina Areal zu sehen.

Wechselseitige Einsätze

Vom genommenen Atem und gemäßigtem Wahnsinn erzählt dort auch Choreographin Marcela Snáelová in ihrer von Miriam Markl getanzten „Befindung“. Zum Adagio aus Leo Janácek „Im Nebel“ schält sich die in statischer Einsamkeit eingefrorene Tänzerin mühsam aus Klarsichtfolie, die sie als Racheakt an ihrem Covid-Gefängnis kleinteilig zerstört. Später ist die Tänzerin dann auch als Choreographin zu erleben. „Inspiration P – I want to see your work“ („Ich will deine Arbeit sehen“) heißt Miriam Markls Stück, das sie nun wieder Cecilia Ponteprimo und Vivian Schöchlin auf die Leiber choreographiert hat. Zu hören ist ebenfalls Musik von Leo Janácek, die – gespielt wird wieder eine Aufnahme von Asli Kiliç – „Auf verwachsenem Pfade: Das Käuzchen ist nicht fortgeflogen“ heißt. Das einzige Duo des vierteiligen Abends erfordert Mundschutz und ist eine Minimaldosis Tanztheater, die leider ebenso verlassen im Raum steht, wie ihre Darstellerinnen. Wenig gab Markl ihnen an Hand und Fuß.

Alle suchen den Ausgang

Weniger anekdotisch als vielmehr existenziell geht es bei Zoulfia Choniiazova zu. In Dunkelheit verloren und liegend befasst mit grüblerischen Fragen nach Sinn und Zweck des Daseins tanzt sich Emma Tilson beeindruckend oszillierend durch Choniiazovas Choreographie „Exit“, denn raus, so viel ist auch bei diesem Nationaltheater-Duo sicher, wollen hier alle.

„Out of Space“ Angie Taylor und eine Collage von Lui Mafuta weben den Sprach- und Klangteppich, auf dem Tilson ihre zunehmend ausladendere Tanzkunst präsentiert, die fesselt, obwohl sie in die Freiheit will. Wer will das nicht.