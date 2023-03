Mannheimer Herzogenriedpark lädt zum Mittelalterlichen Jahrmarkt ein

Mannheim. Wer vom Freitag, 17. März, bis zum Sonntag, 19. März, den Herzogenriedpark besucht, reist durch die Zeit: Nach drei Jahren Corona-Pause findet dort wieder der Mittelalterliche Jahrmarkt statt. Wie die Stadtpark Mannheim Gesellschaft auf ihrer Website ankündigt, findet das Fest erstmals mitten im Park statt. Das hat auch Auswirkungen auf den Parkeintritt: Jeder, der an dem Wochenende in den Herzogenriedpark möchte, muss den Eintrittspreis für den Markt bezahlen. Erwachsene zahlen sieben Euro, Jahreskarteninhaber fünf Euro, und Kinder bis 15 Jahre vier Euro. Kinder unter Schwertmaß kommen kostenlos auf den Mittelaltermarkt. Der Markt findet am Freitag von 15 bis 21 Uhr, am Samstag von 11 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Epochentypische Speisen und Getränke

Dabei bekommen Fans der Epoche einiges geboten, darunter historisches Handwerk, gewandete Gaukler, Ritter und Hexen, eine Wahrsagerin und ein von Muskelkraft betriebenes Karussell. Viele Stände verkaufen Schmuck, Kleidung aus Naturmaterialien Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Kinder können das Mittelalter spielerisch entdecken, etwa beim Bogenschießen, Eierknacken oder Buchbinden. Auch das Speisen- und Getränkeangebot orientiert sich an der Epoche, etwa gibt es Holzofenbrot, Hirschgulasch oder Honigwein. Am Abend wird der Herzogenriedpark mittelalterlich beleuchtet. Musiker sorgen mit traditionellen Instrumenten und Gesängen für eine atmosphärische Stimmung, verspricht die Stadtparkgesellschaft.

Die Veranstaltung im Herzogenriedpark findet seit 2005 statt, zuletzt 2019 kamen rund 12 500 Mittelalter-Begeisterte. Im Jahr 2020 war er als eine der ersten Veranstaltungen in Mannheim der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Jetzt hofft die Stadtpark-Gesellschaft, an die Besucherzahlen von 2019 anknüpfen zu können.