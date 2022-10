Lukas Podolski wird Moderator bei bigFM

Mannheim/ Südwest. Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski moderiert ab dem 5. Oktober gemeinsam mit Reece Moore eine Show beim Radiosender bigFM. „Good Vibes Only – wenn die Glücksgefühle kicken“ soll wöchentlich mittwochs von 19.45 Uhr bis 20.45 Uhr im Programm laufen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir wollen eine gute Stunde über die richtige Motivation, die kulturelle Vielfalt, die positive Stimmung und die Verbindung von Lukas zur Musik sprechen“, erklärt der bigFM-Stammmoderato Moore die Inhalte der Sendung.

Auch um die Entstehung des „Glücksgefühle-Festival wird es in der Sendung gehen. Podolski und unter anderem bigFM organisieren die Musikgroßveranstaltung, die im September nächstes Jahr am Hockenheimring stattfinden soll. In diesen Gesprächen kam auch die Idee zu einer gemeinsamen Radiosendung auf.