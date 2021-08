Korken knallen auf den Kapuzinerplanken

Das Weindorf ist eröffnet: Bis Samstag, 4. September, laden die Werbegemeinschaft City und das KW-Team Veranstaltungsmanagement zum 18. Mal zu Wein & Genuss auf die Kapuzinerplanken ein. An zehn Ständen können die Gäste – nach den Corona-Regeln sind 346 zugelassen – aus regionalen und internationalen Weinen und Sekten und einem Angebot an Speisen wählen. Außer am Sonntag ist täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet, Freitag und Samstag bis 23 Uhr. Es gelten die 3G-Regeln und eine Registrierungspflicht. Wie Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, am Donnerstag informierte, ist das Fest Teil der Impfsupporter-Kampagne. Alle Besucher, die am Tag ihrer Corona-Impfung zu Wein & Genuss kommen, erhalten kostenlos ein nicht-alkoholisches Getränk und etwas zu Essen. cs

