Klimakrise, Migration und Menschenrechte im Fokus

Metropolregion.. Kuratorin Iris Sikking erläuterte bei der Programm-Pressekonferenz am Mittwoch die Themensetzung des Festivals. Es lenke den Blick auf die aus der Balance geratene Beziehung zwischen Mensch, Umwelt und Technik. Die Werke von vierzig Künstlern und Künstlerinnen richten den Blick etwa auf die von Menschen gemachte Zerstörung der Ökosysteme, auf globale Widerstandsbewegungen oder auf die neu aufgeworfene Frage nach menschlicher Identität. Austellungen laufen in Mannheim in der Kunsthalle, in den Reiss-Engelhorn-Museen und im Port 25, in Ludwigshafen im Hack-Museum und im Kunstverein sowie in Heidelberg im dortigen Kunstverein. Bereits im Februar 2022 gibt es Fotoinstallationen in den Hauptbahnhöfen in Mannheim und in Heidelberg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1