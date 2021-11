Er ist der Mozart des Jazz. Sein erstes Album veröffentlichte er im Alter von elf Jahren. Das ist nun gerade einmal sechseinhalb Jahre her. Und noch immer wirkt der schmächtige 18-Jährige, als würde er in der Welt der Erwachsenen ein wenig fremdeln. Doch wenn Joey Alexander am Klavier sitzt, dann wird aus dem scheuen Jugendlichen ein Riese.

Als Josiah Alexander Sila auf Bali geboren,

...