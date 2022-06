In Würde gealtert

30 Jahre ist es her, dass eine aufstrebende Rockband aus dem Nordwesten der USA ihren Tourbus vor der Frankfurter Batschkapp parkte. Die Haare lang, die Hemden kariert, ihr Debütalbum „Ten“ sagenumwoben. Pearl Jams rauschhafter Auftritt im Frankfurter Kult-Club 1992 gilt als frühe Sternstunde der Band.

Drei Dekaden später hat sich die Welt verändert. Aber bei ihrer späten Rückkehr in die hessische Metropole beweisen die letzten Überlebenden des Grunge, dass man auch im Rockgeschäft in Würde altern – und mit Ende 50 weiter genug positive Energie ausstrahlen kann, um 13 000 Menschen glücklich nach Hause zu schicken. Sänger Eddie Vedder (57) wirkt in der ausverkauften Festhalle wie in den Jungbrunnen gefallen, die Band spielt sich durch eine stimmige Zwei-Stunden-Show mit unzähligen Highlights. Harte Rocker wie „Last Exit“ oder „Porch“, Raritäten wie „Fatal“ oder „In My Tree“, der gegen Ende platzierte Über-Hit „Alive“ – die Menge kocht. Solange Pearl Jam auf diesem Niveau weiterspielen, ist Rock mit Sicherheit nicht tot. alex