Seit Mitte des 18. Jahrhunderts förderte die Grube Bindweide fünf Millionen Tonnen Eisenerz, bevor 1931 die Produktion eingestellt wurde. Die Grube im Westerwaldort Steinebach an der Sieg im Landkreis Altenkirchen gehört seit 1986 zu einem der wenigen noch befahrbaren Schaubergwerke in Deutschland. An vielen Erlebnis- und Multimediastationen wird den Besuchern die geologische Entstehung des Erzes in Millionen von Jahren und die harte Arbeit der Bergleute unter Tage nahegebracht. Die Reise beginnt im Besucherzentrum tief im devonischen Meer und führt an Lava spuckenden Vulkanen und funkelnden Mineralien tief unter der Erde vorbei bis in die Produktionsstätten, wo aus den Erzbrocken harter Stahl entsteht. Später geht es per Grubenbahn mit Helm und Stirnlampe in das alte Bergwerk, in dem einst bis zu 900 Bergleute tätig waren.