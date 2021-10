Hallo Halloween! Hier gibt's Gruselspaß für die ganze Familie

Tipp 1: Kürbisschnitzen, Gruselvorlesung und Zaubershow in Mayen in der Eifel



Manch zwielichtige Gestalt, gruselig geschminkte Kinder, geheimnisvolle Zauberer und lustige Hexen treffen sich am 30. Oktober 2021 in der Mayener Innenstadt zum Festival der Magier und Hexen. Schon eine Woche vorher werden in der Eifelstadt Kürbisse verteilt, in die bis zum Fest möglichst schaurige Grimassen geschnitzt werden sollen. Die beste Kürbisschnitzerei wird nach dem Festival ausgewählt und mit einem Preis belohnt. Zwischen Brückenstraße und Genovevaburg können die Besucher des Festivals an mehreren Stationen ihr Können zum Beispiel beim Dosenwerfen und Augapfelrennen beweisen. Wenn alle Prüfungen mit Mut und Fleiß gemeistert wurden, gilt es noch ein Magier-Quiz im Theodore-Dreiser-Haus zu lösen. Danach wird die Urkunde für den „Kleinen Hexen- und Magierschein“ verliehen.

AUDIO: Podcast_Halloween_2021

Auf der Genovevaburg gibt es von 11 bis 16 Uhr einen zauberhaften Workshop in der Weinstube, eine Gruselvorlesung im Goloturm, dem von Weitem gut sichtbaren Turm der Genovevaburg, und mystische Zaubershows mit dem Zauberer Solo. Kleine Magier können in der Weinstube gegenüber des Burgeingangs ihren eigenen Zauberstab gestalten, um danach verkleidet schaurig schöne Momente in der magischen Fotobox im Eifelmuseum festzuhalten.

Für die Gruselvorlesung und die Zaubershows ist eine Voranmeldung bei der Tourist-Information telefonisch unter: 02651/903004 oder per E-Mail nötig.

Natürlich müssen sich jede Hexe und jeder Magier an die gültige Corona-Verordnung halten und Maskenpflicht sowie Abstände beachten. Handdesinfektionsmittel steht an jeder Station bereit.

Weitere Informationen unter www.rlp-tourismus.de/eifel sowie hier.

Bitte beachten Sie, dass das öffentliche Leben und die touristischen Einrichtungen aufgrund der Covid-19-Pandemie weiterhin von Einschränkungen betroffen sein können. Weitere Informationen dazu finden Sie beispielsweise für Rheinland-Pfalz hier.

Tipp 2: Unter Dieben, Gaunern und Halunken in Koblenz



Wo sich einst zwielichtige Gestalten herumtrieben, flanieren heute die Touristen: Einen spannenden Einblick in die vielen geheimnisvollen Kriminalgeschichten aus den vergangenen Jahrhunderten der Stadt Koblenz verspricht die neue Gästeführung „Diebe, Gauner und Halunken“. Hier werden unter anderem die Verbrechen und das Treiben des organisierten Bandentums thematisiert, die in der traditionsreichen Justizstadt Koblenz schon im 18. Jahrhundert Stadtgespräch waren. Foltermethoden, die vor wenigen Jahrhunderten noch gängige Strafverfolgungsmittel waren, jagen Besuchern heute einen Schauder über den Rücken und sorgen für schaurige Stimmung während des Stadtrundgangs.

Die szenischen Führungen sind nicht nur lehrreich und spannend, sondern garantieren auch Gänsehaut-Momente. Um das Erlebte auch gut zu verdauen, gibt es für jeden einen „Augenroller-Schnaps“ - benannt nach der bekannten Koblenzer Figur, die Johann Lutter von Kobern darstellen soll.

Das Schmuckglas, in dem der Hochprozentige serviert wird, kann als bleibendes Andenken an die Stadt Koblenz mitgenommen werden. Die Führung kann für Gruppen bis maximal 30 Personen auf Anfrage gebucht werden. Treffpunkt ist der Florinsmarkt in Koblenz. Der Preis beträgt 130 Euro pro Gruppe. Für 2,50 Euro extra pro Person gibt es den „Augenroller-Schnaps“ inklusive Glas.

Weitere Informationen unter www.rlp-tourismus.de/romantischer-rhein.

Tipp 3: Nächtlicher Spuk mit der weißen Burgfrau auf Burg Berwartstein



Die Burg Berwartstein thront zwischen Bad Bergzabern und Dahn über dem pfälzischen Ort Erlenbach. Die stattliche Ritterburg ist mit vielen Felsengemächern und dunklen Gängen gut erhalten und gern besucht. Doch nachts soll es dort nicht geheuer sein. Die weiße Frau sei es, die für den Grusel sorgt und keine Ruhe findet. Eine alte Sage erzählt, worin der Spuk seine Ursache haben soll. In alter Zeit wurde die Burg Berwartstein bei einem Raubritterzug von Feinden eingenommen. Keiner der Bewohner, ob Zofe oder Ritter, überlebte den Angriff.

Nur die Burgfrau Barbara hatte sich mit ihrem Säugling gut versteckt. Doch hatte sie nicht damit gerechnet, dass die Feinde in ihrem Siegesrausch die Burg anzündeten. Das Flammenmeer nahm der Frau jede Möglichkeit, ungesehen zu fliehen. So blieb ihr nichts anderes übrig, als sich mit ihrem Kind von der Burgmauer zu stürzen. Seit diesem Tag, so erzählt man sich, geistert die Burgherrin in der Nacht mit klagenden Lauten in ihren weißen Gewändern durchs Gemäuer.

Besucher können dieser Geschichte in der Pfalz auf den Grund gehen. Die Burg Berwartstein bietet Besichtigungen und Führungen an. Im Oktober ist die Burg noch täglich geöffnet, von November bis Februar kann die Burg an den Wochenenden besichtigt werden und die Führungen finden mehrmals am Tag, je nach Nachfrage, statt. Wer das besondere und geheimnisvolle Ambiente der Burggemäuer auch bei Nacht erleben möchte, kann auf Burg Berwartstein auch in der Kurfürstensuite oder dem Barbarossa Turm übernachten - und vielleicht auch Burgherrin Barbara einen Besuch abstatten.

Weitere Informationen unter www.rlp-tourismus.de/pfalz sowie hier.

Tipp 4: Schauderhaft schönes Halloween im Holiday Park in Haßloch



Gruselfans und solche die es noch werden wollen, kommen im Holiday Park in Haßloch in Rheinland-Pfalz bei den „Halloween Fright Nights“, dem größten Halloween Event der Region, voll auf ihre Kosten - und zwar auch nochmal am 30. und 31. Oktober 2021! Am Sonntag, 31. Oktober, ist der Holiday Park und alle Horror Häuser (ab 16 Jahren empfohlen!) bis spät in die Nacht geöffnet. Neben fünf verschiedenen Scare Zones gibt es Partystimmung mit DJs und ein großes Abschlussfeuerwerk.

Übrigens: Für alle diejenigen, die es nicht so gruselig brauchen, bietet der Holiday Park ein abwechslungsreiches Halloween-Programm. Hunderte von Kürbissen schmücken die Wege und Attraktionen des Parks und schaffen eine schaurig-schöne Atmosphäre im Holiday Park. Speziell für die kleinen Gäste bekommt der Holiday Park Besuch von gefährlichen Kreaturen aus der Urzeit. Bis zum 31. Oktober haben Familien die Möglichkeit, beim neuen Dinoween lebensechten Dinosauriern zu begegnen (Samstag und Sonntag 15 Uhr Dino Encounter, 16.15 Uhr Dino Battle).

Weitere Informationen gibt es unter www.holidaypark.de.

Tipp 5: Ein Besenritt im Legoland Deutschland Resort

Das Legoland Deutschland Resort feiert Halloween: Bis 31. Oktober 2021 stehen in dem bayrischen Familienfreizeitpark bei Günzburg alle Zeichen auf Gänsehaut: Hexen, Geister und Vampire treiben ihr Unwesen in den zehn Themenbereichen, die mit Tausenden von Kürbissen und Maisstauden geschmückt sind. Am Samstag, 30. Oktober 2021, bleibt das Legoland Deutschland Resort länger geöffnet, sodass Besucher die gespenstische Atmosphäre im Park bis in die späten Abendstunden auskosten können. Mit schaurig-schönen Lichtprojektionen und einem zauberhaft-gruseligen Bühnenprogramm setzt das Legoland Glanzpunkte im Dunkeln. In der Ritterburg spukt es, der Feuerdrache fordert zur wilden Achterbahnfahrt heraus und die kleinen Geisterjäger kommen bei einer lustigen Schatzjagd quer durch den Park auf ihre Kosten: Wer das orangefarbene Geschenk aus Lego-Steinen entlang der Fußwege entdeckt, kann es gegen tolle Lego-Produkte eintauschen. Sogar ein Besenritt kann fotografisch festgehalten werden. Übrigens: Kinder, die während der Halloween Weeks verkleidet in den Park kommen, erhalten einen Gutschein über freien Eintritt in der Saison 2022. Das Legoland ist übrigens in diesem Jahr länger geöffnet: Bis 28. November 2021 gibt es den Familienspaß zu erleben. Hinweis: Karten müssen vorab gebucht werden - alle Infos dazu gibt es hier.

Tipp 6: Grusel-Faktor in verschiedenen deutschen Regionen - der Audiobeitrag

Die Halloween-Welle mit Geisterpartys und Grusel-Deko schwappt immer mehr nach Deutschland, aber wir brauchen hierzulande gar keine Plastikmasken und Filmblut. Viele deutsche Regionen haben nämlich einen ganz natürlichen historischen Grusel-Faktor. Darum geht es in diesem Podcast (Quelle: B & B Medien Mannheim, radiosounds.de, Rheinland-Pfalz Tourismus bzw. www. gastlandschaften.de)