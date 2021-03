  ...gibt es noch viel zu tun in Sachen Gleichberechtigung

… liegt der Frauentag schon wieder zwei Wochen zurück. Sei ‘s drum, schließlich sollte nicht nur am 8. März wahrgenommen werden, was in puncto gelebte Gleichberechtigung so alles schief läuft, ja bewusst dagegen unternommen wird. Und dies blitzt bei der täglichen Zeitungslektüre auf. Nehmen wir den „MM“ vom gestrigen Montag. Gleich nach dem ersten Umblättern springt ins Auge: „Erdogan kündigt Pakt“. Zuerst fällt einem der EU-Türkei-Flüchtlingspakt ein. Aber nein, das internationale Abkommen zum Schutz von Frauen vor Gewalt wird verlassen. Wer sich auf der Metropolseite über Hintergründe zum „Tag der Kriminalitätsopfer“ informiert, erfährt von der Leiterin einer karitativen Einrichtung, die als Racheakt eines Mannes im Internet als lesbisch und sexhungrig diskriminiert wurde. Oder liest von intimen Fotos einer 16-Jährigen, die ihr Ex-Freund veröffentlicht und per Messengerdienst mit anderen Schülern geteilt hat. Der Sportteil berichtet, dass der Gladbach-Fußballtrainer Heiko Vogel zwar für sein machohaftes Abkanzeln von zwei Schiedsrichter-Assistentinnen eine Strafe bekommen hat – die sieht aber vor, auf dem Kickrasen eine weibliche Mannschaft zu trainieren. Welch ein Lattenschuss! Und im Kulturteil offenbart der kleine Nachruf auf die „Großmutter der ägyptischen Frauenbewegung“, dass selbst ein kämpferisches Leben von 89 Jahren nicht ausreicht, um Rechte von Frauen, auch auf einen unverstümmelten Körper, durchzusetzen. Mann-o-Mann, was gibt es noch alles zu tun! Bitte schön gemeinsam. Waltraud Kirsch-Mayer