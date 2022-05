Gewinnspiel: Mit einer Mail und etwas Glück ab in die neue Ninjago-Welt im Legoland

Günzburg. Nicht nur einmal haben Nya, Lloyd, Jay, Cole, Kai und Zane die Welt gerettet. Na gut, vielleicht nicht die Welt, aber immerhin das gelbe Lego-Universum. Zusammen mit Meister Wu sind sie bei Ninjago die kleinen großen Helden, wenn es darum geht, das Böse zu vertreiben und das Gute zum Sieg zu verhelfen. Insofern überrascht es nicht, dass es im Legoland im bayrischen Günzburg seit Jahren auch Attraktionen aus der beliebten Ninjago-Welt gibt.

In diesem Jahr wird im Freizeitpark bei Ulm allerdings ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen: Am 4. Juni öffnet das Ninjago-Quartier. Zähne putzen neben Kai, einschlafen bei Meister Wu und am nächsten Morgen nach dem Frühstück und einem kurzen Fußmarsch ab in den Park – das wird dann möglich sein. Die Kinderzimmer gleichen einer Diamantenhöhle, in der Lloyd und Kai die funkelnden Schätze und natürlich die Träume der Kinder bewachen. Aber warum warten, wenn das schon vorher möglich ist? Wir verlosen eine exklusive Sneak-Preview-Übernachtung mit Frühstück im neuen Ninjago-Quartier für bis zu vier Personen am 3. Juni plus Eintritt ins Legoland Deutschland am 3. und 4. Juni 2022.

Eine Mail mit Kontaktdaten reicht

Um bei dem Gewinnspiel mitzumachen, reicht eine Mail an Mitmachen@legoland.de eine Alternative. Bitte in den Betreff das Kennwort NINJAGO Quartier / Mannheimer Morgen eintragen. Enthalten sollte die Mail Ihren Familiennamen, Adresse und ein telefonischer Kontakt. Viel Erfolg!

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1