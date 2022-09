Von Sabrina Ranaldi

Wenn Clara (gespielt von Anne Schäfer) die Champagner-Flasche an ihre Lippen setzt, dann nur, wenn sie nicht zuhause ist. Ansonsten, in ihrem durchgetakteten Alltag, ist sie voll und ganz eine Karrierefrau. Ein Fehler wäre fatal. Clara ist auf dem Weg nach oben in der Bildungselite Berlins. Ein steiler Weg, wenn man eine Frau ist.

Annika Pinskes Debütfilm

...