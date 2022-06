Die Familie unseres Sportredakteurs Christian Rotter besteht aus Freizeitpark-Fans. Was ihre Lieblingsfahrgeschäfte sind, was man nicht verpassen sollte und was neu ist.

Adrenalin: Wer Achterbahnen mit zig Überschlägen sucht, wird im Legoland nicht fündig. Das Konzept des Parks ist eher für Familien mit kleineren Kindern und Jugendlichen ausgelegt. Doch ganz ohne

...