Mannheim. Über zwei Dutzend Kreative Mannheim und Umgebung können wieder laut werden: Am 4. März geht der erste Teil des „KulturGut“-Festivals online, das aus der gleichnamigen Benefizaktion des „Mannheimer Morgen“ entstanden ist. Ab 20 Uhr gibt es auf mannheimer-morgen.de/leben eine 100-minütige Demonstration, dass die Kulturszene der Region nach quälend langen Monaten der Untätigkeit in der Pandemie nichts von ihrer kreativen Kraft verloren hat. Der Stream ist kostenlos, Spenden sind weiterhin willkommen.

"MM"-Benefizaktion "KulturGut"-Festival online 29 Bilder Mehr erfahren

AdUnit urban-intext1

Der zweite Teil des Festivals folgt ab 11. März. Jeder Betrag hilft, die Gagen der 27 beteiligten Kreativen weiter zu erhöhen. Die große Spendenbereitschaft unserer Leserinnen und Leser hat dafür gesorgt, dass aus anfangs 150 Euro jetzt schon mehr als 320 Euro pro Kopf geworden sind.

Die beteiligten Künstler Teil 1 online ab 4. März, 20 Uhr: Frederic Hormuth (Musikkabarettist), Finest Blend (Pop-Duo). Petra Scheuermann (Autorin), Michael Busch (Fingerstyle-Gitarre), Adax Dörsam (Gitarre) mit Special Guest Silke Hauck (Gesang), Alexandra Lehmler (Saxofon), Matthias Debus (Bass), Erwin Ditzner (Schlagwerk), Dirik Schilgen (Schlagzeug), Olaf Schönborn (Saxofon), Peter Seiler (Piano). Teil 2 ab 11. März, 20 Uhr: Daniel Helfrich (Piano-Kabarett), Susan Horn (Gesang), Carolin Marquard (Gesang) mit Yeon Seo Ra (Klavier), Silke Ziegler (Autorin), Peter Schnur (Piano), Jürgen Ferber (Liedermacher), Jens Wienand (Impro-Comedy), Andreas Rathgeber (Akkordeon), Josefin Lössl und Hans Georg Sütsch (Kabarett Dusche), Hendrick Hackl (Bildhauer), Ute Schleich (Blockflöte), Claus Eisenmann (Gesang).

Aber es ist nicht nur Geld(not), was die Künstlerinnen und Künstler auf die Bühne zieht. Bei der Aufzeichnung am 20. und 21. Februar im Schatzkistl war es fast herzzerreißend, manche Reaktionen mitzuerleben: Die unsicheren Blicke in den leeren Saal, in dem nur drei Kameraleute und die Produktionsleitung zu sehen waren. Die Sehnsucht nach Applaus, auch wenn es nur wenig sein kann. Und der erst nach dem Stopp der drei HD-Kameras kommen durfte. Susan Horn brachte das Corona-Drama ihrer Zunft auf den Punkt, als die Sängerin nach ihren beiden Songs fast flehentlich fragte: „Muss ich jetzt wirklich von der Bühne gehen? Oh nein, das war doch so schön!“ Gleichzeitig wirkte sie überglücklich, überhaupt mal wieder auftreten zu können.

In Aktion bemerkt man bei den fünf bis acht Minuten langen Auftritten nichts von diesem Dilemma zwischen Euphorie und Traurigkeit. Die Kulturszene präsentiert sich spielfreudig und kreativ. Speziell im ersten Teil gibt es auch einige Premieren und ungewöhnliche Konstellationen: Zur Eröffnung nimmt Kabarettist Frederic Hormuth bei seinem ersten Auftritt im Schatzkistl die Corona-Lage so vergnüglich es geht aufs Korn. Nach dem Pop-Duo Finest Blend gibt es eine Lesung von Regional-Krimi-Autorin Petra Scheuermann. Fingerpicking-Experte Michael Busch kreiert auf der Gitarre sehr spezielle Sounds, an die Adax Dörsam mit seinem Leadbelly-Calls-Song „Cottonfields“ anknüpft. Dann spielt er erstmals mit Special Guest Silke Hauck, obwohl die beiden seit Jahrzehnten auf den Bühnen der Region stehen. Zum Schluss folgt ein hochkarätiger Jazz-Block mit wechselnden Corona-konformen Formationen – darunter ein Schlagzeuger-Duett von Dirik Schilgen und Erwin Ditzner, der solo auch noch drei Schweine zum Klingen bringt – seien Sie gespannt!

AdUnit urban-intext2

Spenden über das Kulturnetz Mannheim Rhein-Neckar mit dem Betreff KulturGutan Sparkasse Rhein Neckar Nord (IBAN: DE51 6705 0505 0038 9769 82. Oder perPaypal: kulturgut@kulturnetz.de