01

Parks besuchen

Auch Parks kann man im Herbst prima besuchen. Der Luisenpark hat zwar ab 2. November geschlossen, um ihm den letzten Schliff vor der Buga im kommenden Jahr zu geben. Der Herzogenriedpark in Mannheim dagegen bleibt geöffnet. Dort gibt es nicht nur tolle Spielplätze, sondern auch einen kleinen Bauernhof. Einladend ist auch der Ebertpark in Ludwigshafen: Dort gibt es Volieren, einen Teich und tolle Spielplätze.

Tiere streicheln

Wer Tiere mag, ist im Wildpark Rheingönheim richtig. Ob Ziegen füttern, Damwild streicheln oder Gänse beobachten, es gibt immer was Spannendes zu entdecken. Im Vogelpark Viernheim kann man die wunderschönen Federkleidträger bewundern. Ein Besuch im Heidelberger Zoo macht immer Spaß. Die Foto-Ausstellung „Leben unter Wasser“ bildet bis 12. November 2023 einen zusätzlichen Höhepunkt.

Burgen besteigen

In der Region gibt es zahlreiche Burgen und Schlösser, wie etwa die Strahlenburg in Schriesheim, die Burgen in Weinheim und natürlich das Heidelberger Schloss. Wir haben neun sagenhafte Burgruinen entdeckt.

Süßes oder Saures

Am 31. Oktober ist Halloween. Also raus mit der gruseligen Schminke, ins Hexen- oder Geisterkostüm schlüpfen und los geht der Spaß mit Klingenputzen und Süßigkeiten sammeln. Wer Inspiration sucht, findet bei Pinterest schnell auch einfach umzusetzende Ideen. Tipps für Halloween-Events (auch für die Großen!) haben wir hier gesammelt: Wohin an Halloween? Partys in Mannheim und Umgebung

Laternen laufen

Kleinere Kinder lieben den Laternenlauf an Sankt Martin. Mit einer selbstgebastelten Laterne macht es noch mehr Spaß. Anleitungen dazu gibt es en Masse im Internet - wir fanden diese Friedenstaube ganz toll.

Flieg Drache, flieg!

Wenn es ordentlich windig ist: Drachen auspacken und auf dem Feld steigen lassen.

Zum Drachen basteln braucht man:

ein Blatt Papier (Din A4)

ein paar Meter festes Garn

buntes Krepppapier

eine Nähnadel

bunte Stifte zum Bemalen

Schere, Lineal und Bleistift sowie Klebstoff

Drachen basteln - so geht's:

1. Zuerst wird ein Rechteck (12 x16 cm) mit einem Bleistift auf das Papier gemalt. In dieses Rechteck zeichnet man mit dem Lineal den Umriss des Drachens. Und dann wird der Umriss mit der Schere ausgeschnitten.

2. Jetzt kommt der beste Teil: der Drachen darf bunt bemalt werden.

3. Nun braucht man noch zwei je einen cm breite Papierstreifen, von denen einer 12 cm und der andere 16 cm lang ist. Diese beide Streifen werden der Länge nach gefalzt und geknickt sowie mittig eingeschnitten, sodass man sie im nächsten Schritt ineinander stecken kan.

4. Nun wird der längere Papierstreifen auf die Längsachse des Drachens geklebt und danach der kürzere Streifen senkrecht dazu. Die überstehenden Enden beider Streifen bitte abschneiden.

5. Ein rund 80 cm langes Stück Garn muss jetzt durch das Hinterteil des Drachens gefädelt und festgekontet werden.

6. Aus dem bunten Kreppppaier wird jetzt der Schwanz gebastelt: Dafür kleine Rechtecke (2 x 5 cm) ausschneiden, zu einer Zieharmonika falten und an die Drachenschnur knoten (die sollte mindestens einen Meter lang sein).

7. Zuletzt den fertigen Drachenschwanz an der unteren Spitze des Drachens hinten an den den angeklebten Papierstreifen knoten.

Jedes Kind liebt Matsch

Ein Spaziergang im regen? Oh ja! Gummistiefel und Latzhose an und ab in die nächste Matschpfütze. Auf dem Weg kann man auch wunderbar Kastanien sammeln.

Mal wieder Lust auch Achterbahn?

Viele Freizeitparks sind auch im Herbst geöffnet und sind dann nicht so überlaufen wie im Sommer. Ob Märchenparadies in Heidelberg, Kurpfalzpark Wachenheim, Tripsdrill oder Europapark, für jeden Geschmack gibt es das passende Angebot.