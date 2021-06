Dort sollten Sie in den kommenden Tagen hingehen

Metropolregion. Stahlhofen im Luisenpark

Mannheim. Beim Jetzt-erst-recht-Festival stehen am Samstag, 26. Juni, 20 Uhr, zwei der wichtigsten Vertreter des regionalen Soul auf der Seebühne im Mannheimer Luisenpark: Sänger Rolf Stahlhofen und der Keyboarder Jason Wright treten in der Reihe „Storyteller“ auf.

Kurzfilmfestival „Goldener Hirsch“ in K 1 in Mannheim

Mannheim. Das regionale Kurzfilmfestival „Zum Goldenen Hirsch“ ist am Donnerstag, 24. Juni, 21.30 Uhr, im Rahmen des Kino-Open-Air-Programms des kommunalen Kinos Cinema Quadrat in K 1 zu erleben. Unter zehn Filmen wählt das Publikum nach der Vorführung seinen Favoriten aus.

Filme im Mannheimer Cinema Quadrat

Mannheim. Am Freitag und Samstag, 25. und 26. Juni, setzt das Cinema Quadrat jeweils ab 21.30 Uhr in K 1 seine Open-Air-Filmreihe fort. Am Freitag wird nach Angaben des Kinos Ramon und Silvan Zürchers bei der Sommer-Berlinale ausgezeichneter Film „Das Mädchen und die Spinne“ gezeigt. Am Samstag kommt dann der Animationsfilm „Ruben Brandt“ auf die Leinwand.

Begegnung mit Necati Öziri am Nationaltheater

Mannheim. Der aktuelle Hausautor am Nationaltheater, Necati Öziri, ist am Dienstag, 29. Juni, 20 Uhr, Gast der Freunde und Förderer der Schillerbühne, die seinen Aufenthalt mitfinanzieren. Der frisch gekürte zweifache Preisträger im Klagenfurter Bachmann-Wettbewerb (wir berichteten) stellt sich seinen Unterstützern mit Textpassagen und im Gespräch vor. Die beliebte Traditionsreihe „Begegnung“ findet derzeit noch mit dem Zusatz „online“ und in Form einer Zoo-Konferenz statt.



Premiere „Songs My Mother Taught Me“ in Heidelberg

Heidelberg. Um Heimat und Zuhause dreht sich das Musiktheaterstück „Songs My Mother Taught Me“, das am Dienstag, 29. Juni, um 18.30 Uhr seine Premiere bei den Heidelberger Schlossfestspielen feiert. Auf dem Sonnendeck auf der Bäderterrasse singt ein Ensemble Lieder aus aller Welt.

Holtz-Ersahin über Goethe

Mannheim. Unter der Leitfrage „Warum Goethe heute?“ spricht Jens Bortloff, Vorsitzender der Mannheimer Goethe-Gesellschaft, am Dienstag, 29. Juni, 19 Uhr, im Garten des Museums Zeughaus der Reiss-Engelhorn-Museen (C 5) mit Yilmaz Holtz-Ersahin, dem Leiter der Mannheimer Stadtbibliothek. Es soll erörtert werden, inwieweit der Klassiker als Dichter und Mensch gerade heute, angesichts einer verbreiteten Orientierungslosigkeit in der modernen Welt, wichtig sei, teilte die Goethe-Gesellschaft mit.

Muthspiel bei Enjoy Jazz

Ludwigshafen. Hochkarätig nimmt Enjoy Jazz wieder Fahrt auf: Am Samstag, 26. Juni, 19 Uhr, spielt der österreichische Gitarrist Wolfgang Muthspiel, der mehrere exzellente Alben bei ECM veröffentlicht hat, im BASF-Feierabendhaus. Er tritt auf mit der US-Rhythmusgruppe Scott Colley (Bass) und Jorge Rossy (Schlagzeug). Es gibt noch Karten für dieses herausragende Trio unter: enjoyjazz.de.