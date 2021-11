Diese Regeln gelten auf den Weihnachtsmärkten in der Region

Wo:

Die Mannheimer Weihnachtsmärkte finden traditionell rund um den Wasserturm und auf den Kapuzinerplanken statt. Außerdem gibt es auf dem Paradeplatz den Märchenwald.

Wann:

22. November bis 23. Dezember

Öffnungszeiten:

Täglich von 11 bis 21 Uhr

Corona-Regeln:

Alle drei Weihnachtsmarktflächen sind eingezäunt und verfügen über kontrollierte Eingänge. Für den Budenzauber am Wasserturm sind diese gegenüber dem Hotel Maritim und auf der Rosengarten-Seite. Alle Personen auf dem Weihnachtsmarkt müssen die 2Gplus-Regeln erfüllen (geimpft oder genesen plus negativer Schnelltest), sich registrieren (über die Luca-App oder ein Formular) und auf dem Gelände eine medizinische Maske tragen. Wer an einem Tag mehr als einen Markt besuchen möchte, kann sich einen Stempel geben lassen, um die Zeit für den Nachweis an den anderen Eingängen zu sparen.

Besonderheiten:

Der Märchenwald geht in die Verlängerung und hat auch noch am 27. und 28. Dezember geöffnet.