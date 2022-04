08

Seit 1954 weiß die Partycrowd im Jungbusch: In der Onkel Otto Bar ist immer was los. Wer in der Kultlocation und wohl ältesten Bar in Mannheim an Bord geht, wird sicher einen entspannten Abend in einem coolen und ungezwungenen Ambiente verbringen. Mit mehr Stadtgeschichte kann man in Mannheim wohl kaum seinen Spaß haben!

Öffnungszeiten: Fr & Sa 21-3 Uhr

www.onkelottobar.de